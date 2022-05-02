«Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» идет на шестом месте. Чтобы гарантировать себе место в плей-офф необходимо сыграть вничью, но тогда в случае победы «Мидлсбро» над «Престоном» у команда будет равенство очков. В последней встрече зафиксирована победа над КПР
«Фулхэм»
«Фулхэм» уже чемпион Чемпионшипа. Команда заслужила выход в элиту АПЛ, даже несмотря на спад, который в последних встречах преследовал клуб.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шеффилд Юнайтед» – 2,24
- Ничья – 3,62
- Победит «Фулхэм» – 3,18
Статистика
- «Шеффилд» выиграл 4 из 6 последних домашних матчей
- «Фулхэм» был сильнее в 2 из 5 выездных встречах
- «Фулхэм» выиграл 3 из 5 последних междусобойчиков
Прогноз
В этой встрече, хозяева окажутся сильнее. Делаем ставку на их победу с котировкой 2,24.