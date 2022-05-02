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«Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 19:25
«Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» идет на шестом месте. Чтобы гарантировать себе место в плей-офф необходимо сыграть вничью, но тогда в случае победы «Мидлсбро» над «Престоном» у команда будет равенство очков. В последней встрече зафиксирована победа над КПР

«Фулхэм»

«Фулхэм» уже чемпион Чемпионшипа. Команда заслужила выход в элиту АПЛ, даже несмотря на спад, который в последних встречах преследовал клуб.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шеффилд Юнайтед» – 2,24
  • Ничья – 3,62
  • Победит «Фулхэм» – 3,18

Статистика

  • «Шеффилд» выиграл 4 из 6 последних домашних матчей
  • «Фулхэм» был сильнее в 2 из 5 выездных встречах
  • «Фулхэм» выиграл 3 из 5 последних междусобойчиков

Прогноз

В этой встрече, хозяева окажутся сильнее. Делаем ставку на их победу с котировкой 2,24.

Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 19:39
Обе команды забьют.
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