«Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 19:25

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» идет на шестом месте. Чтобы гарантировать себе место в плей-офф необходимо сыграть вничью, но тогда в случае победы «Мидлсбро» над «Престоном» у команда будет равенство очков. В последней встрече зафиксирована победа над КПР

«Фулхэм»

«Фулхэм» уже чемпион Чемпионшипа. Команда заслужила выход в элиту АПЛ , даже несмотря на спад, который в последних встречах преследовал клуб.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 2,24

Ничья – 3,62

Победит «Фулхэм» – 3,18

Статистика

«Шеффилд» выиграл 4 из 6 последних домашних матчей

«Фулхэм» был сильнее в 2 из 5 выездных встречах

«Фулхэм» выиграл 3 из 5 последних междусобойчиков

Прогноз

В этой встрече, хозяева окажутся сильнее. Делаем ставку на их победу с котировкой 2,24.