От «квадрупла» до огромного отрыва от «Эвертона». 11 рекордов, которые может побить «Ливерпуль» в этом сезоне

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вчера, 18:30

Этот сезон может стать легендарным для «скаузеров».

«Ливерпуль» Юргена Клоппа проводит невероятную кампанию, в ближайшие несколько недель они могут переписать множество рекордов.

Команда уже выиграла Кубок Лиги после победы над «Челси» по пенальти и теперь снова встретится с командой Томаса Тухеля в финале Кубка Англии.

«Красные» также сыграют в своем 10-м финале КЕЧ / ЛЧ в конце мая, а также сражаются за чемпионский титул АПЛ с «Манчестер Сити».

Мы обнаружили для вас 11 рекордов, которые «Ливерпуль» или игроки «Ливерпуля» могут побить до конца сезона.

1. Если «Ливерпуль» добавит к своему трофею Кубка Лиги в этом сезоне Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов, то станет первой английской командой, сделавший «квардруппл».

2. Даже если они не догонят «Ман Сити» в чемпионской гонке Премьер-Лиги, «красные» все равно могут стать первой английской командой, выигравшей Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок европейских чемпионов в одном сезоне.

3. В эпоху Лиги чемпионов ни одна английская команда не выигрывала соревнование дважды за пять лет. Если «Ливерпуль» обыграет «Мадрид», то у них будет две победы в четырех последних розыгрышах Лиг чемпионов.

4. Если в этом сезоне «скаузеры» обыграют «Манчестер Сити» и станут чемпионами Премьер-Лиги, то победят в национальном первенстве в двадцатый раз. Это будет рекордным показателем.

5. «Ливерпуль» может побить рекорд по наименьшему отрыву от второго места в Премьер-Лиге. Текущий рекорд — 0 очков и разница мячей +8, установленный «Манчестер Сити» в сезоне 2011–2012.

6. Команда Клоппа на данный момент опережает «Эвертон» на 50 очков. Если в конце сезона у них будет 51 очко, то это будет самый большой отрыв, который они когда-либо имели над своими принципиальными соперниками из Мерсисайда в Премьер-Лиге.

7. Если «скаузеры» забьют восемь голов в последних двух выездных матчах, они побьют рекорд по количеству голов на выезде в сезоне Премьер-Лиги. «Красные» побьют свой собственный рекорд, забив 48 голов на выезде в сезоне 2013-14.

8. Если Алиссон сохранит ворота на ноль в своих последних четырех матчах Премьер-Лиги, то повторит рекорд Петра Чеха по количеству сухих матчей (24) в сезоне.

9. С начала сезона 2006/07 ни один защитник не сделал 16 результативных передач в топ-5 сезонах лиги. Трент Александер-Арнольд сделал уже 12, осталось четыре игры.

10. Тьяго Алькантара из «Ливерпуля» может стать вторым игроком, выигравшим Лигу чемпионов с тремя разными клубами («Барселона», «Бавария»), следуя по стопам Кларенса Зеедорфа («Аякс», «Реал» и «Милан»).

11. Если Садио Мане забьет «Реалу», он побьет рекорд Фрэнка Лэмпарда по количеству голов, забитых за английскую команду в плей-офф Лиги чемпионов (15).

Получится ли у «Ливерпуля»? Скоро узнаем.