Soccer.ru
ГлавнаяБлогиЦифровое измерениеРекордыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

От «квадрупла» до огромного отрыва от «Эвертона». 11 рекордов, которые может побить «Ливерпуль» в этом сезоне

вчера, 18:30
Клопп
00:00 / 00:00

Этот сезон может стать легендарным для «скаузеров».

«Ливерпуль» Юргена Клоппа проводит невероятную кампанию, в ближайшие несколько недель они могут переписать множество рекордов.

Команда уже выиграла Кубок Лиги после победы над «Челси» по пенальти и теперь снова встретится с командой Томаса Тухеля в финале Кубка Англии.

«Красные» также сыграют в своем 10-м финале КЕЧ/ЛЧ в конце мая, а также сражаются за чемпионский титул АПЛ с «Манчестер Сити».

Мы обнаружили для вас 11 рекордов, которые «Ливерпуль» или игроки «Ливерпуля» могут побить до конца сезона.

1. Если «Ливерпуль» добавит к своему трофею Кубка Лиги в этом сезоне Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов, то станет первой английской командой, сделавший «квардруппл».

2. Даже если они не догонят «Ман Сити» в чемпионской гонке Премьер-Лиги, «красные» все равно могут стать первой английской командой, выигравшей Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок европейских чемпионов в одном сезоне.

3. В эпоху Лиги чемпионов ни одна английская команда не выигрывала соревнование дважды за пять лет. Если «Ливерпуль» обыграет «Мадрид», то у них будет две победы в четырех последних розыгрышах Лиг чемпионов.

4. Если в этом сезоне «скаузеры» обыграют «Манчестер Сити» и станут чемпионами Премьер-Лиги, то победят в национальном первенстве в двадцатый раз. Это будет рекордным показателем.

5. «Ливерпуль» может побить рекорд по наименьшему отрыву от второго места в Премьер-Лиге. Текущий рекорд — 0 очков и разница мячей +8, установленный «Манчестер Сити» в сезоне 2011–2012.

6. Команда Клоппа на данный момент опережает «Эвертон» на 50 очков. Если в конце сезона у них будет 51 очко, то это будет самый большой отрыв, который они когда-либо имели над своими принципиальными соперниками из Мерсисайда в Премьер-Лиге.

От «квадрупла» до огромного отрыва от «Эвертона». 11 рекордов, которые может побить «Ливерпуль» в этом сезоне

7. Если «скаузеры» забьют восемь голов в последних двух выездных матчах, они побьют рекорд по количеству голов на выезде в сезоне Премьер-Лиги. «Красные» побьют свой собственный рекорд, забив 48 голов на выезде в сезоне 2013-14.

8. Если Алиссон сохранит ворота на ноль в своих последних четырех матчах Премьер-Лиги, то повторит рекорд Петра Чеха по количеству сухих матчей (24) в сезоне.

От «квадрупла» до огромного отрыва от «Эвертона». 11 рекордов, которые может побить «Ливерпуль» в этом сезоне

9. С начала сезона 2006/07 ни один защитник не сделал 16 результативных передач в топ-5 сезонах лиги. Трент Александер-Арнольд сделал уже 12, осталось четыре игры.

10. Тьяго Алькантара из «Ливерпуля» может стать вторым игроком, выигравшим Лигу чемпионов с тремя разными клубами («Барселона», «Бавария»), следуя по стопам Кларенса Зеедорфа («Аякс», «Реал» и «Милан»).

11. Если Садио Мане забьет «Реалу», он побьет рекорд Фрэнка Лэмпарда по количеству голов, забитых за английскую команду в плей-офф Лиги чемпионов (15).

Получится ли у «Ливерпуля»? Скоро узнаем.

Сильва побил рекорд Карпина в «Реале Сосьедад»
Вчера, 00:17
Моуриньо первым из тренеров вышел в финалы ЛЧ, ЛЕ и ЛК
06 мая
«Ливерпуль» установил клубный рекорд по количеству голов за один сезон
04 мая
Марсело стал самым титулованным игроком в истории «Реала»
30 апреля
Форвард «Сассуоло» Распадори установил уникальное достижение в Серии А
26 апреля
Хоакин стал первым игроком Ла Лиги с 200 поражениями
20 апреля
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young ответ Beket Tusinbaev (раскрыть)
сегодня в 09:20
Посмотрим как будет в итоге.
Мés que un сlub
Мés que un сlub
вчера в 22:42
Жаль, что финал ЛЧ ещё не скоро
В текущей форме Реал с Бензема на острие разорвал бы Ливерпуля как тузик грелку
А за три недели может много чего изменится
Надеюсь никто из игроков Реала не получит травму и выйдут на матч с Ливерпулем во всеоружии
Beket Tusinbaev
Beket Tusinbaev
вчера в 21:58
Всё пора забыть о квадрпуле. Ман Сити теперь не упустеть АПЛ. Пепу в этом сезоне ничего не светит кроме АПЛ. Ему нужен как то загладит рану после поражения ЛЧ. А Челси постарается брать КА. Тухелью КА как утешительный приз. Ливерпуль должен взять хотья бы ЛЧ любой ценой.
Ron09
Ron09
вчера в 21:00, ред.
Неужели кто-то думает что Реал который вынес Чемпиона Франции, Победителя Лч 20-21, Чемпиона Апл которого вряд ли догонит Лив. . . проиграет Ливерпулю??? Хммм интересные у вас суждения... Но напомню Реал не проигрывает финал вообще
NOVA
NOVA
вчера в 20:17
ливер пускай сражается за кубок и чемпионат домашний, а ЛЧ должен выиграть Реал!!!
DXTK
DXTK
вчера в 19:30
Да на уй..... этот квадрупл.........Ливерпуль просто вынесети в ЛЧ Реал в финале и этого будет достаточно.
shlomo
shlomo
вчера в 19:15, ред.
Думаю, что Ливерпулю не стоит до конца гнаться за чемпионатом. Я не в том смысле, чтобы сливать, а просто, чтобы поберечь немного лидеров. Второе место никуда не уйдет, а вот получить травму с ТТХ или прям перед самим финалом ЛЧ - это ужас. Особенно, если кто-то из защитников поломается. Лучше бросить силы на финалы КА и ЛЧ. Потому что Сити легко обыгрывает середняков, закатывая им по 5-6 мячей, без особых проблем. Единственная их осечка может быть после Реала, особенно если матч будет невероятно тяжелым и при этом Сити пройдут дальше. Но там нереально проиграть Ньюкаслу, тем более дома.
Пытаться стоит, но не слишком разгоняться, так как поражение в АПЛ может сильно ударить по моральному состоянию, если прям бдеть мечтой о том, чтобы ждать пока сити кто-то обыграет. Пеп король чемпионатов, на которые команды обычно не настраиваются. Он это знает и Сити легко переламывает с разгромом любой английский автобус.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 18:42
Не надоело ещё одно и тоже клепать
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:33
Спасибо Евгений!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 