Форвард «Сассуоло» Распадори установил уникальное достижение в Серии А

Форвард «Сассуоло» Джакомо Распадори забил гол в матче чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:2).
Джакомо стал первым родившимся после 1 января 2000 года итальянским игроком, который забил 10 голов в одном сезоне Серии А.
Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Ромы».
Вроде Рома им интересовалась, но вряд ли у римлян получится его подписать, если Юве с Интером подключаться.
Вроде Рома им интересовалась, но вряд ли у римлян получится его подписать, если Юве с Интером подключаться.