Форвард «Сассуоло» Распадори установил уникальное достижение в Серии А

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вчера, 08:39

Форвард «Сассуоло» забил гол в матче чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:2).

Джакомо стал первым родившимся после 1 января 2000 года итальянским игроком, который забил 10 голов в одном сезоне Серии А.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Ромы».