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Форвард «Сассуоло» Распадори установил уникальное достижение в Серии А

вчера, 08:39
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Форвард «Сассуоло» Джакомо Распадори забил гол в матче чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:2).

Джакомо стал первым родившимся после 1 января 2000 года итальянским игроком, который забил 10 голов в одном сезоне Серии А.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Ромы».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:47
Если не примет глупое решение остаться в Сассуоло, как это сделал Берарди в свое время, то однозначно пойдет на повышение этим летом.
Вроде Рома им интересовалась, но вряд ли у римлян получится его подписать, если Юве с Интером подключаться.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:02
Тоже мне рекорд.
tj27qmb69s29
tj27qmb69s29
вчера в 08:58
Быстро летит время - вот уже и миллениумовские червончики отгружают
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:57
Вот еще один рекордсмен родился.
ОПС
ОПС
вчера в 08:51
Так в любом матче можно рекорд найти.
1 984
1 984
вчера в 08:45
Мои поздравления.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:43
Чего только не считают...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:43
Скоро таких рекордсменов будет очень много.
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