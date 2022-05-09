«Барселона» — «Сельта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Барселона» — «Сельта», который состоится 10 мая 2022 года

«Барселона»

«Сине-гранатовые» во второй половине сезона исправили большинство своих ошибок, которые были допущены на его старте. В чемпионате Испании был достигнут максимум, а именно текущее второе место с набранными 69 очками. Команда опережает ближайшего соперника на четыре пункта, поэтому обязана сохранять второе место по итогам сезона. Матч с «Сельтой» обещает быть интересным и напряженным, несмотря на не самый высокий уровень мотивации игроков.

7 мая «Барселона» обыграла на выезде «Бетис» (2:1), а первого числа с тем же счетом одолела «Мальорку» (2:1).

«Сельта»

Команда не заставила в этом сезоне нервничать болельщиков и не приближалась к зоне вылета на протяжении всего футбольного года. Сейчас «Сельта» занимает 11 место и смогла занести себе в актив 43 балла, которые позволяют чувствовать себя уверенно на финишном отрезке Ла Лиги. Предстоящий матч с «Барселоной» будет зрелищным, ведь для многих футболистов это хороший шанс показать себя и обратить внимание скаутов ведущих европейских клубов.

7 мая «Сельта» обыграла на своем поле «Алавес» (4:0), а первого числа сыграла вничью с «Гранадой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.4

Ничья – 5.1

Победит «Сельта» – 7.6

Статистика

«Барселона» одержала победы в шести матчах из десяти последних во всех турнирах

«Сельта» смогла выиграть только два поединка на выезде из десяти

«Барселона» выиграла три из четырех последних встреч с «Сельтой»

В девяти из десяти последних матчах между клубами был зафиксирован тотал больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Хозяева выглядят увереннее в себе и обязаны побеждать, чтобы не оставить шансов «Севилье» навязать борьбу за второе место в Ла Лиге.