«Байер» — «Фрайбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Фрайбург», который состоится 14 мая 2022 года

«Байер»

Команда из Леверкузена провела хороший стабильный сезон и спустя несколько лет вернется в Лигу Чемпионов на следующий футбольный год. Коллектив расположился на третьем месте и набрал 61 балл, чем стал недосягаем к ближайшим преследователям, но и на второе место коллектив также подняться не может. Тем не менее, «Байер» ждет сложный поединок, ведь их сопернику очень нужны очки и он продолжает борьбу за еврокубки.

7 мая «Байер» обыграл на выезде «Хоффенхайм» (4:2), а второго числа оказался на своем поле сильнее «Айнтрахта» из Франкфурта (2:0).

«Фрайбург»

Поражение в прошлом туре спутало все карты команде, ведь сейчас она могла бы находится на четвертом месте и иметь лучшие позиции перед последним туром, чем их конкурент «РБ Лейпциг». Так «Фрайбург» имеет лишь 55 очков и может довольствоваться пятой ступенькой в турнирной таблице, отставая на два балла. Только победа в предстоящей встрече и потеря очков «РБ Лейпциг» может оставить шансы клубу на зону Лиги Чемпионов.

7 мая «Фрайбург» крупно проиграл на своем поле «Униону», а 30 апреля оказался сильнее «Хоффенхайма» на выезде (4:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 2.35

Ничья – 4

Победит «Фрайбург» – 2.65

Статистика

Девять последних матчей «Фрайбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Байер» выиграл три последних матча в чемпионате Германии

«Фрайбург» выиграл две и трех последних встреч с «Байером»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Оба коллектива имеют неплохую оборону и вероятнее всего, ждать болельщикам результативного матча не стоит, ведь «Фрайбург» будет играть очень аккуратно и на победу, которая так важна коллективу.