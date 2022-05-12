«Ахмат» — «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов», который состоится 14 мая 2022 года

«Ахмат»

Клуб из Грозного провел неплохой сезон, но его вторую часть немного смазал, что не позволило команда завершить чемпионат на более высоких местах. Перед стартом очередного тура, «Ахмат» занимает восьмое место с 38 набранными баллами и отстает от нынешнего соперника на три пункта. В случае победы хозяев, коллективы сравняются по очкам, и создать для своих болельщиков интригу в последнем туре РПЛ .

7 мая «Ахмат» обыграл на выезде «Нижний Новгород» (1:0), а первого числа на своем поле победил ЦСКА (2:0).

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» в нынешнем сезоне сразу смогли закрепиться в середине турнирной таблицы и так и закончат чемпионат, несмотря на статус команды, которая спустя несколько лет вернулась РПЛ . Коллектив занимает седьмую позицию с 41 баллом и наверняка захочет, как минимум не уступать свое место прямым конкурентам, поэтом противостояние ожидается интересным, хоть и отчасти лишено турнирной мотивации.

6 мая «Крылья Советов» разгромили московское «Динамо» (5:2),а первого числа команда на выезде проиграла «Спартаку» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 2.25

Ничья – 3.4

Победит «Крылья Советов» – 3.2

Статистика

«Крылья Советов» выиграли пять матчей из десяти последних, а «Ахмат» одержал победу в трех поединках

Шесть из восьми последних матчей клуба из Самары на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ахмат» выиграл шесть из восьми последних матчей с «Крыльями Советов»

Четыре из пяти последних матчей между клубами на поле «Ахмата» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Команда в последних двух матчах порадовала болельщиков и на своем стадионе вероятнее всего также добьется успеха. Прогнозируем победу «Ахмата».