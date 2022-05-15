«Лидс» — «Брайтон»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 17:14

«Лидс»

«Павлины» занимают восемнадцатое место. На семнадцатой строчке находится «Бёрнли», у которого такое же количество очков, но на одну игру больше в запасе. У «Лидса» всё ещё есть шансы остаться в Премьер-лиге. В последней игре чемпионата «павлины» в гостях сразятся с «Брентфордом», с которым в матче первого круга разошлись миром со счётом 2:2. В прошлом туре «Лидс» проиграл дома «Челси» (0:3).

«Брайтон»

«Чайки» находятся на девятой строчке в турнирной таблице. У них есть возможность, как подняться на строчку выше, так и упасть до двенадцатого места. В заключительной игре чемпионата «Брайтон» дома принимает «Вест Хэм», с которым в первом круге раскатали ничью (1:1). На прошлых выходных «чайки» с разгромным счётом 4:0 обыграли «Манчестер Юнайтед».

Цифры и статистика:

Из десяти последних матчей на своём поле «Лидс» выиграл только в двух.

«Брайтон» выиграл в пяти из десяти последних матчей на выезде.

Статистика очных встреч говорит о незначительном преимуществе «Брайтона».

Прогноз

После победы над «Манчестером Юнайтед» для «чаек» нет ничего невозможного. Принимая во внимание слабую игру «павлинов» даже на своём поле, «чайки» попробуют взлететь немного выше по турнирной таблице. Наш прогноз: победа «Брайтона». Коэффициент 2.6.