«Деньги говорят и побеждают». Мбаппе цинично использовал «Реал», чтобы выбить сумасшедший контракт у ПСЖ

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20 мая 2022, 12:13

Скоро узнаем, так ли это.

Ночь взбесившихся инсайдеров

Вчера стало известно, где и когда Мбаппе расскажет о своем будущем. Знаменательное событие должно произойти в ближайшее воскресенье, 22 мая, в студии французской телепрограммы Telefoot. Время начала эфира — 12:00 по московскому времени. Все последние недели фанаты «Реала» жили в предвкушении, с каждой новостью их уверенность в том, что Мбаппе переезжает в Мадрид росла. Однако прошедшей ночью журналисты и инсайдеры внезапно «переобулись» и стали вторить друг другу в том, что Мбаппе решил остаться в Париже.

MARCA: «Реал» начинает беспокоиться о Килиане Мбаппе. Клуб не понимает, почему Килиан и его окружение так резко поменяли свое решение.

Media Parisien: В начале года Мбаппе на 100% собирался перейти в «Реал», но после поездки его матери в Катар ситуация резко изменилась. ПСЖ согласился на большинство его просьб, в том числе оставил за футболистом 100% прав на использование имиджа + огромное увеличение зарплаты.

Chiringuito: Подписание Мбаппе стало очень трудным, футболист нарушил план, который был согласован с «Реалом».

Хосеп Педрероль: Переход Килиана Мбаппе в «Мадрид» на данный момент очень сложен. Возможно, он не перейдёт.

Сабер Десфаржес: ПСЖ чувствует себя увереннее, чем когда-либо. Ситуация резко поменялась.

Эду Пидаль: «Реал» подозревает, что Мбаппе изменил свое мнение и теперь хочет остаться в ПСЖ еще на один или два года, прежде чем присоединиться к клубу. Руководство сбито с толку и не понимает его сомнений после того, как уже были достигнуты договоренности.

Абделла Булма: В сложившейся ситуации Мбаппе скорее останется в ПСЖ , чем уйдет в «Реал».

Хосе Мануэль Морено: Думаю, Мбаппе останется в ПСЖ .

Ромен Молина: Деньги говорят. И побеждают.

Томас Ронсеро: Если то, что сейчас говорят, окажется правдой, Мбаппе совершает самую большую ошибку в своей карьере и со временем пожалеет об этом.

Марио Картахена: Мать Мбаппе позвонила в «Реал Мадрид» и сообщила, что Килиан снова думает, хотя ранее согласился на сделку. В клубе начинают нервничать из-за этого. В «Реале» не понимают, почему Мбаппе поехал на очередную встречу с ПСЖ после того, как дал свое слово Пересу. Мне сказали, что о решении остаться в ПСЖ Килиан может объявить в субботу после матча с «Мецем». Если он этого не сделает, то в воскресенье он скажет о переходе в «Мадрид».

«Партия денег» победила «Партию мечты»

Не скажу, что решение Мбаппе остаться в Париже станет чудом. Ни для кого ни секрет, что в семье форварда за власть борются «Партия мечты» и «Партия денег». Главный мечтатель — сам Килиан, который вне всяких сомнений с детства за «Реал» и всегда мечтал купаться в любви «Сантьяго Бернабеу». Больше скажу — он продолжит грезить этим наедине с самим собой, даже если сейчас останется в ПСЖ . Для некоторых мечты важнее их осуществления, а еще есть подсознательный страх, что реальность не совпадет с красочными ожиданиями.

Мечты хороши тем, что их всегда можно отложить на послезавтра, убедить мечтателя, что так будет лучше и слаще. Наверняка именно этим занималась на протяжении последних месяцев мама Килиана Мбаппе — глава «Партии денег». Еще прошлым летом писали, что мадам Файза сыграла не последнюю роль в решении ПСЖ отказаться от 200 миллионов евро, которые предлагал «Реал» за Мбаппе. Она убедила катарских владельцев, что заставит сына передумать, если они не отпустят его сейчас.

Понятно, что Файза Ламари сорвала гигантский трансфер не из-за патриотизма, а из-за прагматичного расчета: зачем способствовать денежному трансферу между клубами, если можно направить эти деньги в семейный бюджет? Подписание контракта в статусе свободного агента дает массу преимуществ, а в случае с Мбаппе подъемные будут гигантскими, скорее всего, рекордными.

Опять же, мама Килиана не имеет ничего против «Реала» как такового, здесь нет ничего личного к клубу. Наверное, она бы даже поспособствовала осуществлению мечты сына при прочих равных цифрах в коммерческих предложениях. «Мадрид» был готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом команды: 25 миллионов евро в год «чистыми» + 100 млн в качестве подъемных.

Это очень много, но предложение ПСЖ наверняка за гранью здравого смысла. Катарские боссы решили, что оставить Мбаппе в Париже — «дело чести». Других законных рычагов воздействия, кроме финансовых, они предложить не могут, значит, пообещали утопить семью Мбаппе в деньгах. Возможно, поступили предложения за рамками футбольного контракта, неспроста мама Килиана летала на переговоры в Катар.

Не берусь судить людей за стремление получить максимум материальных благ, тем более речь о соблазнах, которые мы даже представить себе не можем. Но есть один маленький нюанс: все эти супер-предложения ПСЖ спровоцированы угрозой со стороны «Реала» и, более того, обещаниями Мбаппе перейти в «Мадрид». Если Килиан все-таки и останется в Париже, можно будет говорить о циничном и подлом использовании «Реала» и своей детской мечты для сиюминутного обогащения. Замечательная афера, но футбол такое редко прощает.

Альтернативная версия: агрессивное медиа-сопровождение трансфера в «Реал»

Не всякое решение Мбаппе в этой ситуации получится уважать. Продлить контракт с ПСЖ без ущерба репутации уже не получится, нужно было делать это год или два назад, тогда бы поверили рассказам об искренности чувств и желании выиграть Лигу чемпионов с «Парижем». Сейчас новый контракт с ПСЖ станет результатом беспринципных торгов и венцом аферы, не имеющей ничего общего с футболом.

Есть в этой истории со взбесившимися инсайдерами какая-то театральная категоричность, как будто кто-то специально накручивает драму перед апогеем пьесы. Переход Мбаппе в «Реал», если он состоится, станет гигантской сделкой, сопровождением которой занимаются нет только юристы и большие боссы, но и пиарщики. Сообщалось, что «Королевский клуб» намеревается собрать 100 тысяч человек на презентации Мбаппе и привлечь внимание всего мира к этому трансферу.

Захватить внимание такой аудитории без резких сюжетных поворотов невозможно. Если бы о трансфере Мбаппе объявили в январе, к концу сезона это уже стало бы частью обыденности. Очень может быть, что сейчас мы имеем дело с грамотным медийным вбросом, чья задача заключается в том, чтобы заинтриговать, разозлить и консолидировать многомиллионную футбольную аудиторию, следящую за судьбой Мбаппе. На Килиана намеренно бросили тень, чтобы эффект перехода на «светлую сторону» показался мощнее? Если это так, то браво сценаристам.