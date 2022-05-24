Левандовски снова примерит «Золотую бутсу». 11 главных бомбардиров футбольного сезона в Европе

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24 мая 2022, 14:56

В основном проверенные бойцы.

11 место. Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд»; Норвегия) = 44 очка (22 гола/0.92 в среднем за игру)

Травмы немного смазали последний сезон Эрлинга Холанда в Бундеслиге: норвежец принял участие всего лишь в 24 матчах чемпионата, в которых забил 22 мяча. Результат прекрасный в пересчете на средние значения, однако рейтинг «Золотой бутсы» основан на абсолютных значениях, поэтому Холанд не дотянул даже до топ-10. В следующем сезоне Эрлинг дебютирует в Английской Премьер-Лиге, и если начнет в «Манчестер Сити» с тех же 22 голов за сезон, это станет отличным результатом. Хосеп Гвардиола, к примеру, не сомневается, что его новый форвард будет много забивать.

10 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет) = 46 очков (23 гола/0.66 в среднем за игру)

К экватору английского сезона Салах лидировал в споре бомбардиров с огромным отрывом, однако после поездки на Кубок Африканских Наций египетская сила иссякла: у Мохамеда всего лишь 8 голов в АПЛ в 2022 году, только пять раз Салах отличился с игры. В итоге, даже «Золотой бутсой» Премьер-Лиги придется делиться с Соном, который выдал сумасшедший весенний отрезок и сравнялся с египтянином по голам в чемпионате.

9 место. Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»; Южная Корея) = 46 очков (23 гола/0.66 в среднем за игру)

Салах и Сон забили по 23 гола в Премьер-Лиге, при этом у лидера «Ливерпуля» пять реализованных пенальти, в то время как форвард «Тоттенхэма» забивал исключительно с игры, ведь одиннадцатиметровые исполняет Харри Кейн. В 2022 году у Сона 15 голов в чемпионате Англии, в три раза больше, чем у Салаха, если считать только забитые мячи с игры.

8 место. Душан Влахович («Фиорентина»/«Ювентус»; Сербия) = 48 очков (24 гола/0.67 в среднем за игру)

Если говорить о молодых форвардах (23 года и младше), то в топ-11 рейтинга «Золотой бутсы» попали только трое: Мбаппе, Холанд и Влахович. 22-летний не смог удержать лидерство в споре бомбардиров Серии A, пропустил вперед искушенного в таких вопросах Чиро Иммобиле. Безусловно, важным фактором стала смена клубной прописки в середине сезона, сказавшаяся на результативности Душана: за «Фиорентину» забил 17 голов в 21 матче, а за «Ювентус» отличился 7 раз в 15 встречах.

7 место. Патрик Шик («Байер»; Чехия) = 48 очков (24 гола/0.89 в среднем за игру)

Еще один форвард из Бундеслиги с прекрасной статистикой, причем Шик, как и Холанд, недобрал голов из-за пропуска матчей по уважительной причине (принял участие в 27 играх чемпионата Германии). В прошлом сезоне чешский нападающий забил всего лишь 9 голов в 29 играх, но после Евро-2020, где стал лучшим снайпером наравне с Роналду, выдал свой лучший сезон в клубной карьере.

6 место. Охи Омойжуанфо («Мольде»/«Црвена Звезда»; Норвегия) = 49.5 очков (33 гола/0.87 в среднем за игру)

Могли вы себе представить, что встретите еще одного форварда из Норвегии после Эрлинга Холанда в зачете «Золотой бутсы», причем на более высокой позиции? Норвежец с нигерийскими корнями набил статистику в родном чемпионате за «Мольде», а зимой перебрался в «Црвену Звезду» и продолжил забивать в Сербии. В итоге, набрал 49.5 очков в нетоповых чемпионатах с коэффициентом 1.5 балла за гол, а по чистому количеству забитых мячей Омойжуанфо уступает только Роберту Левандовски.

5 место. Виссам Бен-Йеддер («Монако»; Франция) = 50 очков (25 голов/0.68 в среднем за игру)

В топ-5 три французских форварда, близок по результативности к Бензема и Мбаппе оказался одноклубник Александра Головина, наколотивший 25 голов за сезон. Бен-Йеддер забил больше, чем Неймар, Месси и Икарди совместными усилиями. Недооцененный нападающий в очередной раз подтвердил свою эффективность. В четырех сезонах подряд Виссам забивает 18+ голов в топ-чемпионатах (в Ла Лиге за «Севилью» и в Лиге 1 за «Монако»).

4 место. Карим Бензема («Реал»; Франция) = 54 очка (27 голов/0.84 в среднем за игру)

Бензема впервые в карьере выиграл спор лучших бомбардиров испанской Примеры, где француз отыграл уже 13 лет. Наверняка станет самым результативным игроком Лиги чемпионов, в общей сложности главный претендент на «Золотой мяч» забил 44 гола в 45 матчах сезона 2021/22.

3 место. Чиро Иммобиле («Лацио»; Италия) = 54 очка (27 голов/0.87 в среднем за игру)

У Чиро Иммобиле столько же голов в национальном чемпионате, как у и Бензема, но чуть лучше средний показатель в пересчете на матчи, поэтому водружаем итальянца на третье место. Иммобиле в четвертый раз в карьере стал самым результативным игроком сезона в Серии A, есть у него в коллекции и «Золотая бутса», завоеванная по итогам сезона 2019/20.

2 место. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»; Франция) = 56 очков (28 голов/0.8 в среднем за игру)

Главный ньюсмейкер последних дней, согласившийся не ради денег остаться в ПСЖ за 600 миллионов евро, стал обладателем виртуальной «Серебряной бутсы» (вручается только «Золотая») европейского клубного сезона. У Килиана хорошие перспективы завоевать главный бомбардирский приз в следующих сезонах, ведь со своими данными может забить и 50 голов в Лиге 1, если выберет правильных партнеров по атаке.

1 место. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) = 70 очков (35 голов/1.03 в среднем за игру)

Второй год подряд «Золотую бутсу» забирает Роберт Левандовски. Форвард «Баварии» уступил своему прошлогоднему результату (41 гол, 82 очка), но снова опередил всех конкурентов. Возможно, летом Роберт попрощается с Бундеслигой и Мюнхеном, хотя «Бавария» не собирается его отпускать. Как думаете, где Левандовски будет забивать в следующем сезоне?