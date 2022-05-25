«Аморебьета» — «Понферрадина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 мая 2022, 14:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Аморебьета» — «Понферрадина», который состоится 28 мая 2022 года

«Аморебьета»

Клуб не показал стабильных результатов в нынешнем сезоне и по его итогам покинет второй по силе испанский дивизион. Перед заключительным туром «Аморебьета» набрала 40 очков отстает от ближайшего соперника на пять пунктов, что не оставляет ей шансов на сохранение прописки. Последние набранные очки коллектив добывал исключительно на своем поле, а вот с выездными матчами у него есть определенные проблемы.

21 мая «Аморебьета» разгромно проиграла на выезде «Картахене» (0:5), а 14 мая команда оказалась сильнее «Уэски» на своем поле (1:0).

«Понферрадина»

«Понферрадина» провела неплохой сезон в Сегунде, однако команде совсем немного не хватило, чтобы побороться за выход в плей-офф. Сейчас клуб занимает восьмое место с 63 очками и отстает от шестой позиции на четыре балла, что за один тур отыграть математически невозможно. В предстоящей встрече футболисты могут сыграть в свое удовольствие и постараться достичь победного результата, чтобы в хорошем настроении отправиться в отпуск.

21 мая «Понферрадина» проиграла на своем поле «Леганесу» (0:3), а 14 числа на выезде уступила «Реалу» Вальядолид (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аморебьета» – 2.11

Ничья – 3.35

Победит «Понферрадина» – 3.55

Статистика

«Понферрадина» выиграла три матча из десяти последних матчей в чемпионате

Шесть из десяти последних матчей «Аморебьеты» завершились исходом «обе забьют — нет»

Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Девять из десяти последних матчей «Понферрадины» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. На команды уже не давит результат, поэтому предполагаем, что футболисты порадуют зрителей большим количеством забитых мячей.