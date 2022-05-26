«Реал Овьедо» — «Ибица»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 мая 2022, 20:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 42-го тура Сегунды «Реал Овьедо» — «Ибица», который состоится 29 мая 2022 года.

«Реал Овьедо»

«Карбайонцы» с шестьюдесятью пятью очками занимают седьмую строчку турнирной таблицы. У них теоретически остаются шансы подняться до пятого места. «Реал Овьедо» пропустили за сезон тридцать девять голов. Только две команды имеют более эффективную защиту в Сегунде, чем у «карбайонцев». При определённом турнирном раскладе возможная победа над «Ибицей» даст шанс побороться за выход в Примеру.

В матче первого круга в гостях «Реал Овьедо» не смогли определить фаворита в их противостоянии с «Ибицей», завершив поединок ничейным результатом (1:1). В предпоследнем туре на выезде «карбайонцы», ведя по ходу матча со счётом 1:0, проиграли «Лас-Пальмасу» со счётом 1:2.

«Ибица»

«Ибица» занимает на данный момент четырнадцатое место. От зоны вылета команда находится на безопасном расстоянии, но и шансов побороться за выход в Примеру у неё нет. Соотношение забитых к пропущенным голам примерно на одном уровне. В последнее время команда демонстрирует слабый и не стабильный футбол. «Ибица» может похвастаться только победой со счётом 2:0 над «Эйбаром» в прошлом месяце.

На прошлых выходных «Ибица» дома проиграла со счётом 1:2 «Вальядолиду».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Овьедо» — 1.58

Ничья — 4.20

Победит «Ибица» — 5.60

Победа «Реал Овьедо» с форой -1.5 — 2.60

Тотал голов больше 2.5 голов — 1.81

Тотал голов меньше 2.5 голов — 2.1

Статистика

В течение более полугода на своём поле «Реал Овьедо» проиграл только в одном поединке.

«Ибица» в гостях проиграла в шести матчах из десяти за последнее время.

Четыре из пяти последних домашних игр «карбайонцев» завершились тоталом больше 2.5 голов за матч.

Прогноз

«Реал Овьедо», принимая во внимание уровень их защиты, не пропустит от «Ибицы» ни одного гола, а своим болельщикам подарит как минимум парочку. Компания Pinnacle предлагает на победу «Овьедо» с форой -1.5 коэффициент 2.60. На своём поле победить с разницей в два мяча для «карбайонцев» не составит большого труда.