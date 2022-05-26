«Реал Овьедо» — «Ибица»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 42-го тура Сегунды «Реал Овьедо» — «Ибица», который состоится 29 мая 2022 года.
«Реал Овьедо»
«Карбайонцы» с шестьюдесятью пятью очками занимают седьмую строчку турнирной таблицы. У них теоретически остаются шансы подняться до пятого места. «Реал Овьедо» пропустили за сезон тридцать девять голов. Только две команды имеют более эффективную защиту в Сегунде, чем у «карбайонцев». При определённом турнирном раскладе возможная победа над «Ибицей» даст шанс побороться за выход в Примеру.
В матче первого круга в гостях «Реал Овьедо» не смогли определить фаворита в их противостоянии с «Ибицей», завершив поединок ничейным результатом (1:1). В предпоследнем туре на выезде «карбайонцы», ведя по ходу матча со счётом 1:0, проиграли «Лас-Пальмасу» со счётом 1:2.
«Ибица»
«Ибица» занимает на данный момент четырнадцатое место. От зоны вылета команда находится на безопасном расстоянии, но и шансов побороться за выход в Примеру у неё нет. Соотношение забитых к пропущенным голам примерно на одном уровне. В последнее время команда демонстрирует слабый и не стабильный футбол. «Ибица» может похвастаться только победой со счётом 2:0 над «Эйбаром» в прошлом месяце.
На прошлых выходных «Ибица» дома проиграла со счётом 1:2 «Вальядолиду».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал Овьедо» — 1.58
- Ничья — 4.20
- Победит «Ибица» — 5.60
- Победа «Реал Овьедо» с форой -1.5 — 2.60
- Тотал голов больше 2.5 голов — 1.81
- Тотал голов меньше 2.5 голов — 2.1
Статистика
- В течение более полугода на своём поле «Реал Овьедо» проиграл только в одном поединке.
- «Ибица» в гостях проиграла в шести матчах из десяти за последнее время.
- Четыре из пяти последних домашних игр «карбайонцев» завершились тоталом больше 2.5 голов за матч.
Прогноз
«Реал Овьедо», принимая во внимание уровень их защиты, не пропустит от «Ибицы» ни одного гола, а своим болельщикам подарит как минимум парочку. Компания Pinnacle предлагает на победу «Овьедо» с форой -1.5 коэффициент 2.60. На своём поле победить с разницей в два мяча для «карбайонцев» не составит большого труда.