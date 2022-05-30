Израиль – Исландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Израиль – Исландия, который состоится 02 июня 2022 года

Израиль

В последней квалификации на чемпионат мира в Катаре, команда Израиля показывала интересный футбол и достигала определенных результатов, но в итоге не смогла попасть на турнир. Тем не менее, коллектив сейчас достаточно боеспособный и в Лиге Наций очень хочет попробовать себя в дивизионе А, в который может выйти по результатам этого розыгрыша, в случае победы в группе. Однако противника не стоит недооценивать, ведь черные полосы все равно заканчиваются у любой команды.

29 марта Израиль сыграл вничью в товарищеском матче с Румынией (2:2), а 23 числа уступил на выезде команде Германии (0:2).

Исландия

Последние годы у сборной Исландии наблюдается сильный спад в результатах и на данный момент эта проблема остается открытой. Коллектив пропустит турнир в конце года в Катаре и сейчас может сосредоточиться на других соревнованиях и квалификациях. Предстоящая встреча с израильской сборной будет очень напряженной, так как соперник хорошо атакует и использует фланги, что исландцам придется нивелировать сплоченной игрой в обороне.

29 марта Исландия была разгромлена в товарищеском поединке Испанией (0:5), а 26 числа команда разошлась миром с Финляндией (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Израиль – 1.85

Ничья – 3.45

Победит Исландия – 4.5

Статистика

Исландия выиграла только один поединок из десяти последних во всех турнирах

Израиль не проигрывает на своем поле уже пять матчей подряд

В единственном товарищеском матче между сборными сильнее оказался Израиль (3:2)

Исландия забивала в восьми из десяти выездных поединках за последнее время

Прогноз

Поставить на победу Израиля, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. У Исландии много проблем, а сборная Израиля очень убедительно выглядит в домашних поединках. Прогнозируем победу хозяев в один-два мяча.