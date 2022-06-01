Холанд в «Ман Сити», активность «Виллы» и «Дортмунда». Все крупные трансферы к первому дню лета

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01 июня 2022, 20:29

Футбольная лихорадка началась!

«Лидс» купил Брендана Ааронса за 33 млн евро

По ходу сезона «Лидс» отправил в отставку Марсело Бьелсу, назначил главным тренером Джесси Марша, а в концовке сезона едва избежал вылета в Чемпионшип, сохранив прописку в Премьер-Лиге только по итогам заключительного тура. Скорее всего, в случае вылета сорвался бы и большой трансфер, о котором английский клуб объявил на прошлой неделе: «Лидс» забрал у «Зальцбурга» талантливого американца Брендана Ааронса за внушительные 33 миллиона евро. Отныне это самый дорогой трансфер в истории клуба.

Инициатором сделки выступил Джесси Марш, который во второй половине прошлого сезона успел поработать с соотечественником в Австрии. В прошедшем сезоне Ааронс отметился результативными передачами в Лиге чемпионов, где «Зальцбург» впервые в истории пробился в плей-офф. От атакующего полузащитника с яркими организаторскими способностями с сезона на сезон ждут прорыва. Возможно, он случится в Премьер-Лиге, во всяком случае «Лидс» на это очень надеется.

«Бавария» подписала защитника «Аякса»

Первым летним новичком «Баварии» стал правый защитник Нуссаир Мазрауи, который перешел из «Аякса» на правах свободного агента. Марокканец является воспитанником амстердамского клуба, на его счету 136 матчей за «Аякс» (10 голов + 9 передач), за пределами Нидерландов Мазрауи пока не играл, но теперь попробует. Нуссаир не единственный, кто в это трансферное окно переедет из Амстердама в Мюнхен. В шаге от перехода в «Баварию» находится полузащитник Райан Гравенберг, а Себастьян Аллер входит в список форвардов, из которых будут выбирать замену Роберту Левандовски.

Иван Перишич присоединился к «Тоттенхэму»

Перишич брал трофеи с каждым своим клубом из топ-чемпионатов: начал в дортмундской «Боруссии», продолжил в «Вольфсбурге», «Баварии» и «Интере», который покинул свободным агентом по окончании сезона 2021/22. В миланском клубе выразили сожаление, но признали, что Ивана было не удержать из-за его желания поиграть в Английской Премьер-Лиге под руководством Антонио Конте. Перишич стал первым летним новичком «Тоттенхэма». «Шпоры» непривычно четко и внятно обозначают свое стремление прервать бестрофейную серию, растянувшуюся почти на полтора десятилетия. Иван должен помочь в этой непростой миссии.

ПСЖ выкупил трансфер Нуну Мендеша за 40 млн евро

Молодой португальский защитник Нуну Мендеш, которому в этом месяце исполнится 20 лет, провел прошедший сезон в Париже на правах аренды из «Спортинга». Пришелся ко двору чемпионам Франции, принял участие в 37 матчах, провел на поле больше 2000 минут. Мендеш заслужил полноценный контракт с ПСЖ до 2026 года, Килиан Мбаппе одобрил выплату 40 миллионов евро в качестве компенсации.

«Астон Вилла» подписала Коутиньо, Диего Карлоса и Бубакара Камара

«Вилла» щедро вкладывается в состав каждое трансферное окно после своего возвращения в Премьер-Лигу три года назад. С тех пор потратили уже больше 300 миллионов евро, но даже в верхнюю половину таблицы пока не могут пробиться — занимали 17-е, 11-е и 14-е места, хотя нынешний состав подходит для борьбы за зону еврокубков. И с каждым трансферным окном «Астон Вилла» становится все сильнее по именам. Эта команда способна на многое, если классных футболистов получится объединить подходящими идеями и вдохновляющей мотивацией.

Зимой приехал Люка Динь, а к первому июня у «Астон Виллы» уже три новичка. Филиппе Коутиньо провел в Бирмингеме вторую половину сезона 2021/22 на правах аренды, а теперь его выкупили у «Барселоны» за 20 миллионов евро. Еще 31 млн евро заплатили «Севилье» за сильного центрбека Диего Карлоса, а Бубакар Камара прибыл из «Марселя» на правах свободного агента. Оба эти футболиста променяли Лигу чемпионов, в которую пробились со своими бывшими клубами, на «Астон Виллу». Стивен Джеррард явно что-то задумал.

У дортмундской «Боруссии» уже семь официально подтвержденных новичков

О главное потере «Боруссии» чуть ниже, а пока о многочисленных трансферах «шмелей». Семь подтвержденных новичков к первому июня — это как-то даже чересчур. Во-первых, дортмундцы подписали двух вратарей на замену уходящим Роману Бюрки и Марвину Хитцу: Александер Майер («Ян Регенсбург») и Марсель Лотка («Герта») будут пытаться выиграть конкуренцию у Грегора Кобеля. Во-вторых, вырвали еще одного талантливого Джейдена из академии «Ман Сити»: 19-летний вингер Браф постарается повторить путь своего тезки Санчо.

Дальше — больше. На правах свободного агента из «Баварии» перешел в «Боруссию» пятикратный победитель Бундеслиги Никлас Зюле, который должен стать важной персоной в обороне. Салих Озкан пришел из «Кельна» за 5 миллионов, а за Нико Шлоттербека «Фрайбургу» заплатили в четыре раза больше. Ну, а главное летнее приобретение, конечно же, Карим Адейеми, который постарается использовать «Боруссию» по прямому назначению — в качестве трамплина. За Адейеми отдали 30 млн евро, но «Зальцбургу» еще полагаются многочисленные бонусы в случае успешных выступлений.

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