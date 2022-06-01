«Тоттенхэм» замахнулся на победу в Лиге чемпионов. Конте и Перишич воссоединились в Лондоне

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01 июня 2022, 17:59

Серьезные намерения «шпор».

«Тоттенхэм» подписал опытного свободного агента, знакомого с Конте

Не успело лето вступить в права, а «Тоттенхэм» уже сделал внятный трансфер по заказу главного тренера. Антонио Конте вывел «шпор» в Лигу чемпионов, опередив в предпоследнем повороте Английской Премьер-Лиги «Арсенал», отчего вдвойне радостно. В результате, итальянец получил от скупого Дэниела Леви карт-бланш на формирование команды, и первым летним новичком «Тоттенхэма» стал футболист, с которым Антонио Конте праздновал победу в Серии A год назад.

У Ивана Перишича истек контракт с «Интером», и хорват в режиме свободного агента заключил двухлетнее соглашение с «Тоттенхэмом». Определяющим стало участие в переговорах Конте, чьи требования Ивану хорошо известны, наличие авторитетного тренера позволило «шпорам» опередить в борьбе за опытного футболиста предлагавший новый контракт «Интер», а также «Челси» и «Ювентус», которые тоже охотились за Перишичем.

Футбольный портрет Ивана Перишича

Перишич — воспитанник «Хайдука» из Сплита, но сыграть за первую команду родного клуба ему было не суждено: когда Ивану было 17 лет, он ярко проявлял себя в матчах за юношескую сборную Хорватии и привлек к себе внимание многих европейских клубов.

Выбор пал на «Сошо», но во Франции были связанные с адаптацией сложности, поэтому и здесь не добрался до матчей за первую команду, талантливый хорват получал практику в фарм-клубе. По-настоящему запустить карьеру удалось в Бельгии, где Перишич поиграл за «Руселаре» и «Брюгге».

Во втором сезоне за «Брюгге» Иван забил 22 гола и привлек внимание дортмундской «Боруссии», выложившей за трансфер 4 миллиона евро. Через полтора года «Боруссия» продаст Перишича «Вольфсбургу» вдвое дороже, но Перишич успел оформить под руководством Юргена Клоппа «Золотой дубль» в сезона 2011/12 — «шмели» оформили победу в чемпионате и Кубке Германии.

В 2015-м Перишич переехал из Германии в Италию, «Вольфсбург» продал его «Интеру» за 19 млн евро (самый дорогостоящий трансфер в карьере хорвата). «Интер» на сегодняшний день является главным клубом в карьере Перишича: он провел 254 матча в составе «нерадзурри», забил 55 голов и 49 раз ассистировал партнерам.

Сезон 2019/20 Иван провел в «Баварии» на правах аренды из «Интера». Возвращение в Германию получилось сверхудачным: хорват выиграл «Золотой требл», принял участие в победном финале Лиги чемпионов против ПСЖ .

Перишич выигрывал титулы с каждым из своих клубов в топ-чемпионатах: чемпионат и Кубок Германии с дортмундской «Боруссией»; Кубок и Суперкубок Германии с «Вольфсбургом»; Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии с «Баварией»; чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии с «Интером». «Тоттенхэм» нам на что-то намекает?

Иван Перишич — серебряный призер чемпионата мира 2018 года, кроме того, на его счету есть гол в финальном матче против Франции (2:4). Всего Перишич провел за сборную Хорватии 113 матчей (четвертый результат в истории) и забил 32 гола (третий в списке лучших хорватских бомбардиров после Шукера и Манджукича).

33-летний Перишич стал пятым хорватским футболистом в «Тоттенхэме». Раньше за «шпор» играли Ведран Чорлука, Лука Модрич, Нико Кранчар и Стипе Плетикоса.

Шутка про Лигу чемпионов — лишь отчасти шутка

Понятно, что трансфер Перишича не делает «Тоттенхэм» фаворитом Лиги чемпионов, но дает шанс на победу в престижном турнире. Как мы знаем, вот уже 10 лет кряду в составе победителей Лиги чемпионов неизменно присутствует хорватский футболист. Половину побед взял на себя выходец из «Тоттенхэма» Лука Модрич, сам Перишич выигрывал с «Баварией», как до этого Манджукич, у «Барселоны» был Ракитич, у «Ливерпуля» Ловрен, а у «Челси» Ковачич, который до этого побеждал с «Реалом» в компании Модрича.

Хорватский футбольный союз даже подтрунивал в соцсетях над «Ман Сити» и ПСЖ на эту тему, объясняя их неудачи в Лиге чемпионов очень просто: потратили миллиарды денег, но не подписали ни одного хорвата. В лице Перишича «Тоттенхэм» подписывает не только суеверную надежду на титул, но и опытного футболиста, который должен помочь и в АПЛ , и в Лиге чемпионов. Кроме шуток, Конте собирает чемпионскую команду: если Кейн и Сон никуда не сорвутся, а летняя трансферная кампания не ограничится подписанием одного бойца с победным менталитетом, то «шпоры» заставят с собой считаться Англию и Европу.

Не нужно смотреть в паспорт Перишичу. Он станет ценным элементом команды Конте

Скептиков смущает возраст Перишича, ему в январе исполнилось 33 года, но это тот случай, когда нужно смотреть на уровень игры, а не в паспорт, к тому же перед глазами яркий пример Модрича, который в 36 играет важнейшую роль в лучшей команде Европы прошедшего сезона. На стороне Ивана та же балканская генетика и тот же характер, а также свойственный ему реваншизм и постоянный поиск новых вызовов.

Перишич не сразу оправдал надежды в юности, но взорвался в Бельгии. Не стал неприкасаемым у Клоппа, зато добился прогресса и заматерел в «Вольфсбурге». Потом заглянул в чемпионскую «Баварию», поучаствовал в победах «Интера», а теперь получил новый стимул — попал в Премьер-Лигу, где всегда мечтал сыграть:

Когда со мной только связались тренер [Конте] и спортивный директор [Паратичи], я признался им, что хотел играть в АПЛ с 2009 года, когда я только осваивался в профессиональном футболе, выступая в Бельгии. «Тоттенхэм» осуществил мою мечту. Для меня большая честь работать с таким тренером, как Антонио. Мы провели вместе идеальный год в «Интере», я очень рад видеть его снова. Он живет футболом каждую минуту, каждый час и каждый день, даже когда спит, он думает об этом. Я смотрел последние игры команды, и после победы над «Арсеналом» стало очевидно, что «Тоттенхэм» выйдет в Лигу чемпионов. Я рад этому, потому что хочу играть в самых важных матчах.

С такими футболистами, как Иван Перишич, важных матчей у «Тоттенхэма» действительно может стать больше.