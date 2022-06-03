Боба Фет из Нижнего Новгорода, Майкл Джексон и семейный «Спартак». Лучшие шутки мая

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вчера, 18:26

Неповторимый футбольный юморок.

11 место. A.S.A назвал главную причину, заставившую Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ :

Люблю Париж...

10 место. Elliada считает, что Дзюба быстро адаптируется в Китае, куда его якобы тоже зовут играть в футбол:

У него фамилия почти китайская — Дзю Ба

9 место. Rattlehead узнал, на каком языке Иван Сергеев общается с зенитовскими бразильцами:

На бразильском

8 место. sihafazatron прокомментировал дубль Александра Соболева в матче с «Крыльями Советов»:

Соболев сегодня был во всеоружии

7 место. Узбагойся сделал абсолютно логичный вывод, когда увидел на сайте комментарий брата Федуна после матча «Спартак» — «Зенит»:

Спартак уже не народная команда, а семейная))

6 место. Duda Gigolaev Osetin — о выдающемся достижении «Барселоны», которая вот уже 33 года не проигрывает в Примере по вторникам:

Реал: «Мы чемпионы сезона и финалисты ЛЧ » Барселона: «Мы не проигрываем по вторникам!»

5 место. alexando1974 в стихах ответил грубому Александру Кокорину, который отправил критикующего его подписчика из Белоруссии копать картошку. Весной. Как хорошо, что Кокорин футболист, а не фермер.

В ночь по «встречной» мчит Кокорен, Словно кем-то был пришпорен, Может, дело в старом хмеле От шампанского в борделе)

4 место. ну3га прорвало после того, как отец Лео Месси выразил надежду, что однажды его сын сможет вернуться в «Барселону»:

Ага, и Лапорта такой: Есть и дырка, и мазилы, Тренер, полный спеси, Не хватает одного: Лионеля Месси!!

3 место. Наличие у Дзюбы загадочных «предложений из Европы» вовлекло читателей «Соккер.ру» в игру «Найди Артему клуб в Европе»:

95-shishani-95: Из Европы? Это из Лихтенштейна что ли?

ЧиП: 😳 Литва? Латвия? Эстония? 😉🤗

sv_1969: Инфа 100 %))) Гранд с Фарер Klaksvíkar Ítróttarfelag заинтересован в подписании Тёмыча))

ARMENIAN: По информации источника, 33-летний форвард уже получил несколько интересных предложений из «Ференцвароша».

2 место. Тренер «Бернли» Майкл Джексон вошел в историю клуба и вызвал заметное воодушевление в комментариях на «Соккер.ру»:

Узбагойся: Лупанул лунную походку: 105 метров по бровке))

memphis memphis: Главное в детскую академию его не пускайте, мало ли...

эхо унитазного бочка: Стал белым? Или снова стал чёрным? :D

1 место. Товарищ Маузер подкинул отличную идею «Нижнему Новгороду», который собирается уйти от бюджетного финансирования и ради спонсорского контракта готов сменить название на «Парибет Нижний Новгород»: