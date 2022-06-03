Боба Фет из Нижнего Новгорода, Майкл Джексон и семейный «Спартак». Лучшие шутки мая

Неповторимый футбольный юморок.
11 место. A.S.A назвал главную причину, заставившую Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ:
Люблю Париж...
10 место. Elliada считает, что Дзюба быстро адаптируется в Китае, куда его якобы тоже зовут играть в футбол:
У него фамилия почти китайская — Дзю Ба
9 место. Rattlehead узнал, на каком языке Иван Сергеев общается с зенитовскими бразильцами:
На бразильском
8 место. sihafazatron прокомментировал дубль Александра Соболева в матче с «Крыльями Советов»:
Соболев сегодня был во всеоружии
7 место. Узбагойся сделал абсолютно логичный вывод, когда увидел на сайте комментарий брата Федуна после матча «Спартак» — «Зенит»:
Спартак уже не народная команда, а семейная))
6 место. Duda Gigolaev Osetin — о выдающемся достижении «Барселоны», которая вот уже 33 года не проигрывает в Примере по вторникам:
Реал: «Мы чемпионы сезона и финалисты ЛЧ»
Барселона: «Мы не проигрываем по вторникам!»
5 место. alexando1974 в стихах ответил грубому Александру Кокорину, который отправил критикующего его подписчика из Белоруссии копать картошку. Весной. Как хорошо, что Кокорин футболист, а не фермер.
В ночь по «встречной» мчит Кокорен,
Словно кем-то был пришпорен,
Может, дело в старом хмеле
От шампанского в борделе)
4 место. ну3га прорвало после того, как отец Лео Месси выразил надежду, что однажды его сын сможет вернуться в «Барселону»:
Ага, и Лапорта такой:
Есть и дырка, и мазилы,
Тренер, полный спеси,
Не хватает одного:
Лионеля Месси!!
3 место. Наличие у Дзюбы загадочных «предложений из Европы» вовлекло читателей «Соккер.ру» в игру «Найди Артему клуб в Европе»:
95-shishani-95: Из Европы? Это из Лихтенштейна что ли?
ЧиП: 😳 Литва? Латвия? Эстония? 😉🤗
sv_1969: Инфа 100 %))) Гранд с Фарер Klaksvíkar Ítróttarfelag заинтересован в подписании Тёмыча))
ARMENIAN: По информации источника, 33-летний форвард уже получил несколько интересных предложений из «Ференцвароша».
2 место. Тренер «Бернли» Майкл Джексон вошел в историю клуба и вызвал заметное воодушевление в комментариях на «Соккер.ру»:
Узбагойся: Лупанул лунную походку: 105 метров по бровке))
memphis memphis: Главное в детскую академию его не пускайте, мало ли...
эхо унитазного бочка: Стал белым? Или снова стал чёрным? :D
1 место. Товарищ Маузер подкинул отличную идею «Нижнему Новгороду», который собирается уйти от бюджетного финансирования и ради спонсорского контракта готов сменить название на «Парибет Нижний Новгород»:
Можно ещё «БобаФет Нижний Новгород» — так ещё поклонников Звёздных Войн привлечёте!
Еще шестое класс.
Остальное слабенько
Еще шестое класс.
Остальное слабенько