«Я буду отдавать своё сердце в каждой игре». Рюдигер рассказал о менталитете «Реала», Азаре и игре в нападении

1654788826

09 июня 2022, 18:33

Откровения мадридского новичка.

Антонио Рюдигер подписал четырехлетний контракт с «Реалом», к которому присоединился на правах свободного агента по завершении соглашения с «Челси». Презентация немецкого защитника в качестве футболиста «Королевского клуба» запланирована на 20 июня, а пока Антонио дал большое интервью испанской MARCA, в котором рассказал много интересного.

О переходе в мадридский «Реал»:

Я очень горжусь и сейчас еще до конца не понимаю, что всё это значит, потому что я еще не был в Мадриде. Я поеду туда со всей семьей, как только закончатся июньские матчи сборной Германии. И тогда, думаю, я действительно пойму, что значит подписать контракт с «Реалом Мадрид». Это новая глава для меня и в футболе, и в жизни. Очевидно, что это огромное событие, большой шаг для меня. Наверное, самый большой шаг за всю мою карьеру.

О других вариантах продолжения карьеры:

Действительно, было много разговоров и предложений, но могу честно сказать, что я рассматривал всего лишь два варианта, выбирал между «Реалом» и «Челси». В конце концов, решил перейти в «Мадрид», потому что в такой клуб не зовут каждый день! Когда я впервые услышал об интересе со стороны «Реала»… это сложно описать. Это было просто вау! Кажется, впервые со мной связались в сентябре или октябре. Потрясающие ощущения — и тогда, и тем более сейчас.

О своей игре и забитом мяче на «Сантьяго Бернабеу» в четвертьфинале Лиги чемпионов:

Это был мой первый матч на «Сантьяго Бернабеу». Накануне игры мы с партнерами по «Челси» отправились на стадион, чтобы увидеть его. Вы смотрите вверх и видите весь стадион… Фантастика! Вы сразу понимаете, что это особое место, и вы хотите как можно чаще играть важные матчи на этом стадионе. И не только против «Мадрида»… Думаю, я это почувствовал в тот день. К сожалению, несмотря на мой гол, для моей команды все пошло не так, как мы хотели. В итоге, «Реал Мадрид» выиграл Лигу Чемпионов, так что мои аплодисменты им. Не последнюю роль в этом успехе сыграл «Бернабеу». Как только туда попадаешь, сразу осознаешь: это особенное футбольное место. Я видел на фото, что он станет еще краше после завершения реконструкции. С нетерпением жду возможности сыграть там еще.

О Карло Анчелотти:

Все знают, кто такой Анчелотти для футбольного сообщества. Он великий тренер и доказал это снова в прошедшем сезоне, выиграв Ла Лигу и Лигу Чемпионов. Мне не нужно много говорить о нем, и я могу только сказать: для меня очень лестно осознавать, что такой тренер, как Анчелотти, ценит меня и лично хотел подписать меня в свою команду. Я смотрел на него с детства по телевизору. Это огромная честь для меня. Я разговаривал с ним, он сказал мне, что все в команде очень рады моему приходу. Эти слова сделали меня счастливым. Понятно, что Анчелотти — главный тренер, но мне предстоит подружиться и с другими парнями. Бензема, Тони Кроос, Модрич, Каземиро… Он сказал, что все они уверены, что со мной «Реал» станет еще сильнее. Это заставляет меня гордиться и дает мне еще больше мотивации, чтобы стать еще лучше в Мадриде.

О давлении в «Реале»:

Конечно, когда переходишь в клуб, выигравший 14 Кубков чемпионов, ощущаешь давление. Но такова история «Реала»: эта команда привыкла побеждать, у них победный менталитет. И хочу сказать, что подобный менталитет полностью соответствует моему характеру и стремлениям.

О своих лидерских качествах:

Лидерство — это то, что получается у меня естественным образом. Играя в защите, вы должны чувствовать себя уверенно, постоянно разговаривать со своими товарищами, подсказывать им. Это то, что я пытаюсь делать. Мне нравится общаться с партнерами по команде, мотивировать их. Это естественное поведение для меня, а не актерская игра.

О себе за пределами поля:

В жизни я противоположность тому, что вы видите на поле. Я не суперзвезда, я обычный парень. Мне повезло, потому что у меня хорошая жизнь, потому что я играю за очень большие клубы, и поэтому мне нравится возвращать обществу многое из того, что мне дарят люди и футбол. Мне нравится помогать в больницах, бывать [на родине предков] в Сьерра-Леоне. Я вырос в другой среде. У меня была не самая обеспеченная семья, но я всегда чувствовал себя богатым, потому что я был со своей семьей. Для меня настоящее богатство — это семья. Мои родители теперь живут в Сьерра-Леоне, моя сестра живет в Берлине, мой брат живет в Трире. В Мадрид со мной приедут моя жена и двое детей.

О жизни в Мадриде:

Думаю, что погода в Мадриде точно лучше, чем в Лондоне. Ха-ха! Там хорошая еда, мы попробуем паэлью и другие испанские блюда. Думаю, что в Мадриде шумнее, чем там, откуда я родом, но я уже жил в Италии, так что это не станет проблемой.

Об Эдене Азаре:

В тот день, когда Азар уехал из «Челси», нам было грустно, но я был рад за него, потому что знал, что «Реал» был его мечтой с самого детства. Он признался нам об этом. Эден был большим поклонником Зидана. Я очень счастлив снова играть с ним в одной команде, теперь уже в Мадриде. Знаю, что прошедшие три года получились тяжелыми для него из-за травм и других проблем, но я всё ещё надеюсь, что мадридские болельщики увидят того Азара, с которым я играл, когда он был одним из лучших футболистов в мире. Я и сейчас не сомневаюсь в его качествах, он топ-игрок. Главное, чтобы был здоров, ведь для спортсмена это самое главное. Помогу ему, чем смогу.

О своем кумире:

Как и почти у всех детей, у меня их было несколько. Но если мне придется выбирать, назову двоих — Джорджа Веа и «Зубастика» Роналдо. Веа — единственный африканец, выигравший «Золотой мяч», так что он мой большой кумир и ориентир. А бразилец был исключительным и невероятным. Они оба форварды, но ведь и я, когда был маленьким, играл в атаке. На самом деле только в 16 лет я перешел в оборону. Это было важное и правильное решение, но иногда Рюдигер-нападающий дает о себе знать. Я стараюсь не упускать возможности угрожать чужим воротам, мне нравится забивать голы.

Об изучении испанского языка:

Пока я не начал учить язык, но обязательно займусь этим, как только приеду в Испанию. Хорошо, что я говорю по-итальянски, это должно облегчить мне задачу. Очень важно говорить на языке страны, в которой играешь. Из уважения в самой стране и людям, которые тебя окружают. Понимаю, что обязан выучить испанский язык, и я собираюсь сделать это как можно скорее.

Обещание Рюдигера новым товарищам по команде и болельщикам: