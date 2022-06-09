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«Я буду отдавать своё сердце в каждой игре». Рюдигер рассказал о менталитете «Реала», Азаре и игре в нападении

09 июня 2022, 18:33
Рюдигер

Откровения мадридского новичка.

Антонио Рюдигер подписал четырехлетний контракт с «Реалом», к которому присоединился на правах свободного агента по завершении соглашения с «Челси». Презентация немецкого защитника в качестве футболиста «Королевского клуба» запланирована на 20 июня, а пока Антонио дал большое интервью испанской MARCA, в котором рассказал много интересного.

О переходе в мадридский «Реал»:

Я очень горжусь и сейчас еще до конца не понимаю, что всё это значит, потому что я еще не был в Мадриде. Я поеду туда со всей семьей, как только закончатся июньские матчи сборной Германии. И тогда, думаю, я действительно пойму, что значит подписать контракт с «Реалом Мадрид». Это новая глава для меня и в футболе, и в жизни. Очевидно, что это огромное событие, большой шаг для меня. Наверное, самый большой шаг за всю мою карьеру.

О других вариантах продолжения карьеры:

Действительно, было много разговоров и предложений, но могу честно сказать, что я рассматривал всего лишь два варианта, выбирал между «Реалом» и «Челси». В конце концов, решил перейти в «Мадрид», потому что в такой клуб не зовут каждый день! Когда я впервые услышал об интересе со стороны «Реала»… это сложно описать. Это было просто вау! Кажется, впервые со мной связались в сентябре или октябре. Потрясающие ощущения — и тогда, и тем более сейчас.

О своей игре и забитом мяче на «Сантьяго Бернабеу» в четвертьфинале Лиги чемпионов:

Это был мой первый матч на «Сантьяго Бернабеу». Накануне игры мы с партнерами по «Челси» отправились на стадион, чтобы увидеть его. Вы смотрите вверх и видите весь стадион… Фантастика! Вы сразу понимаете, что это особое место, и вы хотите как можно чаще играть важные матчи на этом стадионе. И не только против «Мадрида»… Думаю, я это почувствовал в тот день. К сожалению, несмотря на мой гол, для моей команды все пошло не так, как мы хотели. В итоге, «Реал Мадрид» выиграл Лигу Чемпионов, так что мои аплодисменты им. Не последнюю роль в этом успехе сыграл «Бернабеу». Как только туда попадаешь, сразу осознаешь: это особенное футбольное место. Я видел на фото, что он станет еще краше после завершения реконструкции. С нетерпением жду возможности сыграть там еще.

О Карло Анчелотти:

Все знают, кто такой Анчелотти для футбольного сообщества. Он великий тренер и доказал это снова в прошедшем сезоне, выиграв Ла Лигу и Лигу Чемпионов. Мне не нужно много говорить о нем, и я могу только сказать: для меня очень лестно осознавать, что такой тренер, как Анчелотти, ценит меня и лично хотел подписать меня в свою команду. Я смотрел на него с детства по телевизору. Это огромная честь для меня. Я разговаривал с ним, он сказал мне, что все в команде очень рады моему приходу. Эти слова сделали меня счастливым. Понятно, что Анчелотти — главный тренер, но мне предстоит подружиться и с другими парнями. Бензема, Тони Кроос, Модрич, Каземиро… Он сказал, что все они уверены, что со мной «Реал» станет еще сильнее. Это заставляет меня гордиться и дает мне еще больше мотивации, чтобы стать еще лучше в Мадриде.

О давлении в «Реале»:

Конечно, когда переходишь в клуб, выигравший 14 Кубков чемпионов, ощущаешь давление. Но такова история «Реала»: эта команда привыкла побеждать, у них победный менталитет. И хочу сказать, что подобный менталитет полностью соответствует моему характеру и стремлениям.

О своих лидерских качествах:

Лидерство — это то, что получается у меня естественным образом. Играя в защите, вы должны чувствовать себя уверенно, постоянно разговаривать со своими товарищами, подсказывать им. Это то, что я пытаюсь делать. Мне нравится общаться с партнерами по команде, мотивировать их. Это естественное поведение для меня, а не актерская игра.

О себе за пределами поля:

В жизни я противоположность тому, что вы видите на поле. Я не суперзвезда, я обычный парень. Мне повезло, потому что у меня хорошая жизнь, потому что я играю за очень большие клубы, и поэтому мне нравится возвращать обществу многое из того, что мне дарят люди и футбол. Мне нравится помогать в больницах, бывать [на родине предков] в Сьерра-Леоне. Я вырос в другой среде. У меня была не самая обеспеченная семья, но я всегда чувствовал себя богатым, потому что я был со своей семьей. Для меня настоящее богатство — это семья. Мои родители теперь живут в Сьерра-Леоне, моя сестра живет в Берлине, мой брат живет в Трире. В Мадрид со мной приедут моя жена и двое детей.

О жизни в Мадриде:

Думаю, что погода в Мадриде точно лучше, чем в Лондоне. Ха-ха! Там хорошая еда, мы попробуем паэлью и другие испанские блюда. Думаю, что в Мадриде шумнее, чем там, откуда я родом, но я уже жил в Италии, так что это не станет проблемой.

Об Эдене Азаре:

В тот день, когда Азар уехал из «Челси», нам было грустно, но я был рад за него, потому что знал, что «Реал» был его мечтой с самого детства. Он признался нам об этом. Эден был большим поклонником Зидана. Я очень счастлив снова играть с ним в одной команде, теперь уже в Мадриде. Знаю, что прошедшие три года получились тяжелыми для него из-за травм и других проблем, но я всё ещё надеюсь, что мадридские болельщики увидят того Азара, с которым я играл, когда он был одним из лучших футболистов в мире. Я и сейчас не сомневаюсь в его качествах, он топ-игрок. Главное, чтобы был здоров, ведь для спортсмена это самое главное. Помогу ему, чем смогу.

О своем кумире:

Как и почти у всех детей, у меня их было несколько. Но если мне придется выбирать, назову двоих — Джорджа Веа и «Зубастика» Роналдо. Веа — единственный африканец, выигравший «Золотой мяч», так что он мой большой кумир и ориентир. А бразилец был исключительным и невероятным. Они оба форварды, но ведь и я, когда был маленьким, играл в атаке. На самом деле только в 16 лет я перешел в оборону. Это было важное и правильное решение, но иногда Рюдигер-нападающий дает о себе знать. Я стараюсь не упускать возможности угрожать чужим воротам, мне нравится забивать голы.

Об изучении испанского языка:

Пока я не начал учить язык, но обязательно займусь этим, как только приеду в Испанию. Хорошо, что я говорю по-итальянски, это должно облегчить мне задачу. Очень важно говорить на языке страны, в которой играешь. Из уважения в самой стране и людям, которые тебя окружают. Понимаю, что обязан выучить испанский язык, и я собираюсь сделать это как можно скорее.

Обещание Рюдигера новым товарищам по команде и болельщикам:

Я буду отдавать свое сердце в каждой игре и в любой ситуации. Я буду выкладываться на 100% каждый день.

Александр Чистяков
АВТОР
Александр Чистяков
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Реал  Рюдигер Антонио  Азар Эден  Анчелотти Карло
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер Антонио Рюдигера
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Все комментарии
Ron09
Ron09 ответ Gelious (раскрыть)
11 июня в 20:29
Да, как Криро перешёл в Реал потихоньку начал болеть за этот клуб, да и трансферы были очень даже неплохие по тем временам Кака, Бензема
gentlewolf
gentlewolf
10 июня в 14:42, ред.
Там хорошая еда, мы попробуем паэлью и другие испанские блюда. - СТОЯЯЯЯЯЯТЬ!!!!
Срочно показать Рюди Стол N5!
Gelious
Gelious ответ Ron09 (раскрыть)
10 июня в 01:50
Ох, блин, ностальгия-то от твоего ника! Мой первый ник на сайтах в жизни был почти таким же: Ron9. В честь Роналдо в Бразилии и Мадриде. В твоем случае "португальская" девятка, погалаю?
Gelious
Gelious
10 июня в 01:48
Да что-то вот нету уверенности, что прям круто выйдет. Пик формы наверняка уже пройден. Но главная проблема, что он характером от части второй Рамос... третий. Потому что есть уже Алаба, который пытается быть таким из себя крутым. А теперь еще один на ту же позицию. Как бы не привело это к перетягиванию одеяла.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
09 июня в 21:46
Интересно прочитать
Ron09
Ron09
09 июня в 21:38
Добро пожаловать, успехов
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