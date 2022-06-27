«Патронато» – «Индепендьенте»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 июня 2022, 11:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Аргентины «Патронато» – «Индепендьенте», который состоится 27 июня 2022 года

«Патронато»

Коллектив не лучшим образом стартовал во втором этапе чемпионата Аргентины и за четыре тура смог добиться лишь одной победы. Таким образом, «Патронато» занимает низкое для себя 25 место с четырьмя набранными баллами. Чтобы исправить ситуацию, команде необходимо обыгрывать на своем поле более успешного соперника и тогда она сможет сравняться с ним по очкам в турнирной таблице.

23 июня «Патронато» обыграл в кубке страны «Колон» в серии пенальти (2:1), а 19 числа на выезде уступил «Сармьенто» (1:3) в чемпионате Аргентины.

«Индепендьенте»

«Индепендьенте» проиграл всего один поединок в новом этапе сезона и сейчас имеет в своем активе семь очков. Это позволяет команде занимать десятое место, а отставание от ближайшего соперника выражается только в более низких дополнительных показателях. Предстоящий матч очень важен для гостей, ведь в случае победы они смогут подняться вверх сразу на несколько позиций.

24 июня «Индепендьенте» обыграл в кубке Аргентины «Атлетико Тукуман» (1:0), а 21 числа оказался сильнее «Эстудиантеса» в чемпионате (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Патронато» – 3.2

Ничья – 3.1

Победит «Индепендьенте» – 2.45

Статистика

«Патронато» выиграл только три матча из десяти последних в основное время

«Индепендьент» забивал в восьми из десяти последних выездных встреч

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Патронато» выиграл только один из шести домашний матч с «Индепендьенте» за последнее время

Прогноз

Поставить на победу «Индепендьенте», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Гости более уверенно выглядят на данном отрезке чемпионата и статистика личных встреч говорят не в пользу «Патронато».