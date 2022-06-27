«Атлетико Тукуман» – «Годой-Крус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 июня 2022, 13:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Аргентины «Атлетико Тукуман» – «Годой-Крус», который состоится 28 июня 2022 года

«Атлетико Тукуман»

Команда еще не проигрывала в новом этапе чемпионата Аргентины, однако большинство матчей свела к ничейному результату. После четырех туров в активе клуба лишь шесть набранных очков и текущее 16 место в чемпионате. В предстоящей встрече с соседями по турнирной таблице хозяева обязаны приложить максимум усилий для достижения результата, а в случае победы они смогу подняться вверх сразу на несколько позиций.

24 июня «Атлетико» Тукуман проиграл на своем поле «Индепендьенте» (0:1) в кубке страны, а 19 числа разошелся миром с «Ураканом» (0:0) в чемпионате.

«Годой-Крус»

«Годой-Крус» выступает с переменным успехом в чемпионате Аргентины и после четырех туров имеет шесть набранных баллов. В этом сезоне у коллектива больше получаются домашние встречи, поэтому предстоящий поединок станет настоящим испытанием для команды. Тем не менее, встреча обещает быть интересной и не оставить равнодушным ни одного поклонника аргентинского футбола.

20 июня «Годой-Крус» обыграл на своем поле «Дефенсу и Хустисию» (2:1), а 17 числа уступил на выезде «Росарио Сентраль» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Тукуман» – 2.7

Ничья – 3.3

Победит «Годой-Крус» – 2.65

Статистика

«Атлетико Тукуман» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах»

«Годой-Крус» не может выиграть уже шесть выездных матчей подряд

В десяти последних матчах между клубами не было забито больше 3 мячей за игру

Три из четырех матчей команд на поле «Атлетико Тукуман» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико Тукуман», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. «Годой-Крус» очень плохо выступает на чужих стадионах и в этой встрече вряд ли сможет претендовать на набранные баллы.