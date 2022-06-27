«Эмелек» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 июня 2022, 15:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Эмелек» – «Атлетико Минейро», который состоится 29 июня 2022 года

«Эмелек»

Команд из Эквадора смогла пробиться в плей-офф кубка Либертадорес и уже на первом этапе его ждет один из самых известных бразильских клубов. Первый матч «Эмелек» сыграет на своем поле и очень важно добиться преимущества, чтобы увереннее себя чувствовать в Бразилии. В чемпионате Эквадора «Эмелек» расположился на шестом месте с набранными 23 баллами и отстает от лидера на семь баллов.

29 мая «Эмелек» разошелся миром с «Текнико Ю.» (1:1), а 25 мая разгромил в кубке Либертадорес «Индепендьенте Петрольерос» (7:0).

«Атлетико Минейро»

После не самых удачных результатов «Атлетико Минейро» вышел на серию без поражений уже несколько поединков в чемпионате, где команда занимает пятое место с 25 баллами. К предстоящему матчу коллектив подходит очень ответственно, ведь хочет как можно лучше в нем выступить и даже побороться за сам трофей. Матч обещает быть очень сложным и напряженным, сохраняя интригу до последней минуты.

26 июня «Атлетико Минейро» обыграл на своем поле «Форталезу» (3:2), а 23 числа оказался сильнее «Фламенго» в кубке страны (2:1)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмелек» – 4.75

Ничья – 3.75

Победит «Атлетико Минейро» – 1.85

Статистика

«Эмелек» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Атлетико Минейро» проиграл только одну встречу на выезде из десяти последних

Четыре из пяти последних домашних матчей «Эмелека» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико Минейро», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Гости выглядят большими фаворитам всего двухматчевого противостояния, и мы предполагаем, что они добьются преимущества уже в первой встрече.