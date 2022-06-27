«Эмелек» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Эмелек» – «Атлетико Минейро», который состоится 29 июня 2022 года
«Эмелек»
Команд из Эквадора смогла пробиться в плей-офф кубка Либертадорес и уже на первом этапе его ждет один из самых известных бразильских клубов. Первый матч «Эмелек» сыграет на своем поле и очень важно добиться преимущества, чтобы увереннее себя чувствовать в Бразилии. В чемпионате Эквадора «Эмелек» расположился на шестом месте с набранными 23 баллами и отстает от лидера на семь баллов.
29 мая «Эмелек» разошелся миром с «Текнико Ю.» (1:1), а 25 мая разгромил в кубке Либертадорес «Индепендьенте Петрольерос» (7:0).
«Атлетико Минейро»
После не самых удачных результатов «Атлетико Минейро» вышел на серию без поражений уже несколько поединков в чемпионате, где команда занимает пятое место с 25 баллами. К предстоящему матчу коллектив подходит очень ответственно, ведь хочет как можно лучше в нем выступить и даже побороться за сам трофей. Матч обещает быть очень сложным и напряженным, сохраняя интригу до последней минуты.
26 июня «Атлетико Минейро» обыграл на своем поле «Форталезу» (3:2), а 23 числа оказался сильнее «Фламенго» в кубке страны (2:1)
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эмелек» – 4.75
- Ничья – 3.75
- Победит «Атлетико Минейро» – 1.85
Статистика
- «Эмелек» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Атлетико Минейро» проиграл только одну встречу на выезде из десяти последних
- Четыре из пяти последних домашних матчей «Эмелека» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Атлетико Минейро», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Гости выглядят большими фаворитам всего двухматчевого противостояния, и мы предполагаем, что они добьются преимущества уже в первой встрече.