«Зенит» подписал Касьерру и двух бразильцев, Кутепов перешёл в «Торпедо». Трансферная лихорадка в РПЛ

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01 июля 2022, 21:04

Кто куда направился?

Главные трансферы прошедшей недели. «Зенит» выступил в роли хедлайнера

Матео Касьерра стал игроком «Зенита»

Стремительным образом развивается карьера колумбийского нападающего Матео Касьерры в России. Прошлым летом «Сочи» приобрел форварда за 1.2 млн евро у «Белененсеша», а теперь Матео продан «Зениту» почти втрое дороже — за 4.5 миллиона евро. В сезоне 2021/22 Касьерра забил 14 голов в 23 матчах РПЛ , стал лучшим бомбардиром турнира по забитым мячам с игры (у Гамида Агаларова без учета пенальти 13 голов) и помог «Сочи» впервые в истории подняться на пьедестал почета.

Атака «Зенита» за какие-то полгода полностью изменилась: зимой ушел Сердар Азмун, покинул команду Артем Дзюба, а Юри Альберто, который присоединился к «Зениту» в начале года, решил снова поиграть в Бразилии. Теперь за голы «сине-бело-голубых» главным образом отвечают Иван Сергеев и Матео Касьерра. Кстати, колумбийский форвард стал 25-м южноамериканским футболистом в составе «Зенита».

«Зенит» отдал Юри Альберто в аренду, а взамен взял двоих

Юри Альберто дал понять «Зениту», что не хочет возвращаться из Бразилии в Россию после отпуска, а так как у легионеров российских клубов есть данное ФИФА право приостанавливать контракт, петербуржцы могли только улучшить для себя расклад в этой ситуации, удержать футболиста не представлялось возможным. В итоге «Зенит» отдал Альберто в аренду «Коринтиансу», а взамен взял двух футболистов — вратаря Ивана Куарежму и вингера Густаво Мантуана. Важное уточнение: у «Коринтианса» нет права выкупа Юри Альберто после аренды, а «Зенит» может воспользоваться такой опцией в отношении Ивана и Мантуана.

Илья Кутепов стал игроком «Торпедо»

Заслуженный мастер спорта Кутепов покинул московский «Спартак», в котором он провел 10 лет, свободным агентом. Когда-то Илья говорил в интервью, что для него не станет проблемой переход в «Зенит» или ЦСКА , но в топ-клубы РПЛ Кутепова не звали, а вот новичок высшего футбольного эшелона предложил контракт опытному защитнику. Соглашение подписано по формуле «1+1», «автозаводцы» подстраховались на случай частых травм новичка.

Трансферный блиц

Владислав Сарвели, который в прошедшем сезоне выступал за «Крылья Советов» (9+4 по системе «гол плюс пас»), перешел в «Сочи», где он должен заменить Матео Касьерру, отправившегося на повышение в «Зенит». Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал этот трансфер:

Игрок, который забивает девять голов в чемпионате, конечно, всегда будет на виду. Тем более, это его первый сезон в Премьер-Лиге. Возможно, адаптировавшись, он сможет стать ещё лучше. Конечно же, я хотел, чтобы наши футболисты, а тем более лидеры — были с нами. Особенно такие, как Зиньковский и Сарвели. Мы с Владом отработали последние шесть лет вместе. Он всегда был со мной в одной команде. Рос и превратился из совсем юного футболиста в зрелого мастера. Прошёл все этапы — от новичка Второй Лиги до игрока, которым интересуются сильнейшие клубы РПЛ .

«Крылья Советов» зимой потеряли Ивана Сергеева, Данила Пруцева и Никиту Чернова, а летом отпустили Антона Зиньковского и Владислава Сарвели. Но есть и новички. Так, волжане заключили полноценный контракт с Максимом Глушенковым, который в прошедшем сезоне выступал за «Крылья» на правах аренды из «Спартака».

«Пари Нижний Новгород» заключил контракт с воспитанником «Краснодара» Даниилом Корнюшиным. Защитник подписал трехлетний контракт с новым клубом.

Трансферные слухи и предположения

Виктор Мозес так и не вернулся в расположение «Спартака»

«Спартак» еще неделю назад начал предсезонную подготовку, но в расположении команды так и не появился Виктор Мозес. В клубе ничего конкретного не говорят, но если верить слухам, жена футболист против его возвращения в Россию, при этом у Мозеса есть варианты трудоустройства в Англии. По всей видимости, с нигерийцем уже можно прощаться, ведь с сегодняшнего дня он волен приостановить контракт со «Спартаком» по собственной инициативе.

Чидера Эджуке намерен приостановить контракт с ЦСКА

Другой нигерийский футболист тоже готов воспользоваться директивой ФИФА , чтобы покинуть ЦСКА . Пока эта информация не получила подтверждения, но дыма без огня не бывает, тем более инсайдеры даже назвали будущий клуб Эджуке. Якобы Чидера присоединится к «Герте» после того, как поставит отношения с «армейцами» на паузу. Главный тренер «Герты» Сандро Шварц, до недавнего времени работавший в московском «Динамо», хорошо знаком с возможностями Эджуке.

За лучшего бомбардира РПЛ спорят «Ахмат» и «Ростов»