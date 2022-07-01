«Зенит» подписал Касьерру и двух бразильцев, Кутепов перешёл в «Торпедо». Трансферная лихорадка в РПЛ

Кто куда направился?
Главные трансферы прошедшей недели. «Зенит» выступил в роли хедлайнера
Матео Касьерра стал игроком «Зенита»
Стремительным образом развивается карьера колумбийского нападающего Матео Касьерры в России. Прошлым летом «Сочи» приобрел форварда за 1.2 млн евро у «Белененсеша», а теперь Матео продан «Зениту» почти втрое дороже — за 4.5 миллиона евро. В сезоне 2021/22 Касьерра забил 14 голов в 23 матчах РПЛ, стал лучшим бомбардиром турнира по забитым мячам с игры (у Гамида Агаларова без учета пенальти 13 голов) и помог «Сочи» впервые в истории подняться на пьедестал почета.
Атака «Зенита» за какие-то полгода полностью изменилась: зимой ушел Сердар Азмун, покинул команду Артем Дзюба, а Юри Альберто, который присоединился к «Зениту» в начале года, решил снова поиграть в Бразилии. Теперь за голы «сине-бело-голубых» главным образом отвечают Иван Сергеев и Матео Касьерра. Кстати, колумбийский форвард стал 25-м южноамериканским футболистом в составе «Зенита».
«Зенит» отдал Юри Альберто в аренду, а взамен взял двоих
Юри Альберто дал понять «Зениту», что не хочет возвращаться из Бразилии в Россию после отпуска, а так как у легионеров российских клубов есть данное ФИФА право приостанавливать контракт, петербуржцы могли только улучшить для себя расклад в этой ситуации, удержать футболиста не представлялось возможным. В итоге «Зенит» отдал Альберто в аренду «Коринтиансу», а взамен взял двух футболистов — вратаря Ивана Куарежму и вингера Густаво Мантуана. Важное уточнение: у «Коринтианса» нет права выкупа Юри Альберто после аренды, а «Зенит» может воспользоваться такой опцией в отношении Ивана и Мантуана.
Илья Кутепов стал игроком «Торпедо»
Заслуженный мастер спорта Кутепов покинул московский «Спартак», в котором он провел 10 лет, свободным агентом. Когда-то Илья говорил в интервью, что для него не станет проблемой переход в «Зенит» или ЦСКА, но в топ-клубы РПЛ Кутепова не звали, а вот новичок высшего футбольного эшелона предложил контракт опытному защитнику. Соглашение подписано по формуле «1+1», «автозаводцы» подстраховались на случай частых травм новичка.
Трансферный блиц
Владислав Сарвели, который в прошедшем сезоне выступал за «Крылья Советов» (9+4 по системе «гол плюс пас»), перешел в «Сочи», где он должен заменить Матео Касьерру, отправившегося на повышение в «Зенит». Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал этот трансфер:
Игрок, который забивает девять голов в чемпионате, конечно, всегда будет на виду. Тем более, это его первый сезон в Премьер-Лиге. Возможно, адаптировавшись, он сможет стать ещё лучше. Конечно же, я хотел, чтобы наши футболисты, а тем более лидеры — были с нами. Особенно такие, как Зиньковский и Сарвели. Мы с Владом отработали последние шесть лет вместе. Он всегда был со мной в одной команде. Рос и превратился из совсем юного футболиста в зрелого мастера. Прошёл все этапы — от новичка Второй Лиги до игрока, которым интересуются сильнейшие клубы РПЛ.
«Крылья Советов» зимой потеряли Ивана Сергеева, Данила Пруцева и Никиту Чернова, а летом отпустили Антона Зиньковского и Владислава Сарвели. Но есть и новички. Так, волжане заключили полноценный контракт с Максимом Глушенковым, который в прошедшем сезоне выступал за «Крылья» на правах аренды из «Спартака».
«Пари Нижний Новгород» заключил контракт с воспитанником «Краснодара» Даниилом Корнюшиным. Защитник подписал трехлетний контракт с новым клубом.
Трансферные слухи и предположения
Виктор Мозес так и не вернулся в расположение «Спартака»
«Спартак» еще неделю назад начал предсезонную подготовку, но в расположении команды так и не появился Виктор Мозес. В клубе ничего конкретного не говорят, но если верить слухам, жена футболист против его возвращения в Россию, при этом у Мозеса есть варианты трудоустройства в Англии. По всей видимости, с нигерийцем уже можно прощаться, ведь с сегодняшнего дня он волен приостановить контракт со «Спартаком» по собственной инициативе.
Чидера Эджуке намерен приостановить контракт с ЦСКА
Другой нигерийский футболист тоже готов воспользоваться директивой ФИФА, чтобы покинуть ЦСКА. Пока эта информация не получила подтверждения, но дыма без огня не бывает, тем более инсайдеры даже назвали будущий клуб Эджуке. Якобы Чидера присоединится к «Герте» после того, как поставит отношения с «армейцами» на паузу. Главный тренер «Герты» Сандро Шварц, до недавнего времени работавший в московском «Динамо», хорошо знаком с возможностями Эджуке.
За лучшего бомбардира РПЛ спорят «Ахмат» и «Ростов»
По состоянию на 1 июля 2022 года лучший бомбардир РПЛ-2021/22 Агаларов является футболистом клуба ФНЛ. Посредники предлагали Гамида многим командам Премьер-Лиги, но Гамид по-прежнему в «Уфе». Правда, на этой неделе наконец появились реальные и конкретные варианты продолжения карьеры. Ближе всех к подписанию Агаларова подобрался «Ахмат», однако не сдается «Пари Нижний Новгород», да и «Ростов» активизировал усилия. У «желто-синих» есть козырный переговорщик в лице Валерия Карпина, который умеет быть убедительным, особенно будучи еще и главным тренером сборной России.