7 трансферов, которые меняют «Ювентус». Ди Мария после Дибалы и усиление защиты

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02 июля 2022, 20:21

Влахович может получить крутых напарников.

Пауло Дибала

Уходы тоже важны, сказываются на структуре игры. А если грамотно спланированные – команда не теряет, а просто меняется. Тренер Аллегри остается у руля, никого моложе не нашли, а Дибала не продлил контракт. «Ювентус» устал от четвертого места – финишировали на этой позиции дважды подряд. Решили, что новое Скудетто завоюют без Пауло. Аргентинец, стоит признать, был лучшим из худших после травмы Федерико Кьезы. На счету Дибалы 10 голов и 5 голевых передач в Серии А. С одной стороны, немало результативных действий, с другой – по сумме голов и передач на один балл больше было у Альваро Мораты, а его контракт «Ювентус» выкупать не планирует. Лучшее объяснение, почему в Турине не дрались за новую сделку с Пауло. Он был неплох, но в кризисном сезоне. Также оценка действий объясняет, почему Дибала не подписал мгновенно соглашение с другим клубом, а теперь его связывают с новой игрушкой старых серых кардиналов Серии А.

Анхель Ди Мария

Ди Мария невероятный, но у него есть характер, он всю жизнь рядом с легендами и себя не на помойке нашел. Вероятно, переговоры с «Ювентусом» затянулись как раз из-за поведения аргентинца на встречах с туринцами. Семейка там непростая, жена называла Манчестер так, как его величают в первую очередь жители Ливерпуля. Не сказать, что сильно ошиблась – не вся Англия прелестная, это не Италия от Рима и южнее. Но Анхелито выбирает север красивой страны не только из-за кухни и архитектуры. Как и Лукаку, надеется, что интенсивность в Серии А ниже, чем в АПЛ или Бундеслиге. Следовательно, возрастной аргентинец с годичным контрактом и зарплатой в 6-7 миллионов евро может заиграть и отработать вложения. Получится – продлят контракт еще на год, не сложатся отношения – «Ювентус» мало чем рискует, подписывая свободного агента такого класса.

Матийс де Лигт

«Ювентусу» нужны живые деньги, чтобы добавлять игроков в обойму. Не забывайте, что за ними охотится прокуратура – бухгалтерия шалила, странные обмены, как Пьянича на Артура, правоохранители не забыли. Зимой отправили Конте в Лондон парочку футболистов. Официально расстались с Кьеллини – Джорджо отправился в рай для футбольных пенсионеров, Демираля выкупила «Аталанта». А еще сэкономили, не стали продлевать соглашение с Бернардески. Теперь чемпион Европы ищет себя в «Атлетико», где уже приютили Витселя. А где же окажется де Лигт? Скорее всего, в АПЛ , поскольку только там готовы заплатить столько, как просят в Турине. «Ювентус» хочет получить за голландца много десятков миллионов евро, и пока ближе всех к сделке «Челси». У них новый владелец, минус три центральых защитника, солидный трансферный бюджет и понимание, зачем им Матийс. У тен Хага в заявке Варан и Магуайр – дорогостоящие игроки с высокими зарплатами, ему сложнее объяснить Глейзерам, зачем команде еще один голландец, раз так активно ведут переговоры с Френки де Йонгом и пока не сумели понять, что делать с ван де Беком.

Преснел Кимпембе

Французский защитник оказался в одной команде с Маркиньосом, Рамосом и Керером. Казалось бы, у ПСЖ нет лишних центральных защитников, особенно если учесть, что Тило входил в списки «на выход», а Серхио получал травмы и пропустил много матчей. Но контракт Кимпембе стоит денег, сделку оценивают в районе 40 млн евро, и французам надо с кем-то попрощаться, чтобы совершать покупки. Например, чтобы подписать долгожданного центрального нападающего. Возможно, пожертвуют именно Кимпембе, которому Аллегри сможет предложить роль основного в паре с Бонуччи. А дополнительно для подстраховки немолодых латералей «Ювентус» торгуется за футболиста, чей контракт принадлежит «Дженоа» — Камбьясо, который в прошлом сезоне Серии А забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. «Грифоны» вылетели во вторую лигу, Андреа нечего там делать.

Криштиану Роналду

А это трансфер, который ни в коем случае нельзя проворачивать. Важно не поддаться на чары Жорже Мендеша. Генеральный директор «Ювентуса» уже обвинил коронавирус в том, что трансфер Роналду не принес итальянцам столько денег, как планировали. Но очевидно, что Криштиану не хочет играть в Лиге Европы, ему важно показать себя в главном турнире, где необходимо улучшать свой голевой рекорд в каждом из оставшихся европейских сезонов. «Ювентусу» очень важно даже не думать о возвращении Роналду. Принципиально, что у Аллегри не лучшие личные отношения с португальцем. Хватит туринцам одного футболиста «Манчестер Юнайтед» в заявке – Поля Погба, эту метку неудачи тоже нужно будет успешно проигнорировать.

Николо Дзаньоло

У Дзаньоло характер, а у «Ромы» нет путевки в Лигу чемпионов. Кстати, одна из причин, почему вряд ли Роналду жаждет менять шило на мыло, то есть одну команду Моуриньо на другую. А вот Николо, раз его зовут в «Ювентус», проект Аллегри может заинтересовать, как и тренера – работа с непростым, побитым травмами, но жутко талантливым футболистом. Дзаньоло не проявил себя так, как должен. Но и «Рома» не команда, с которой легко выигрывать в Серии А. Трансфер Дзаньоло пригодится туринцам. По сравнению с прошлым сезоном «Ювентус» недосчитался целого ряда атакующих игроков – Дибалы, Кулусевски и Бернардески. Пока Кьеза придет в себя, пока Погба привыкнет к забытой лиге – Дзаньоло может заиграть.

Неймар

Помните, у «Ювентуса» был старомодный логотип, который поменяли на перевернутый кран, поскольку маркетологи заявили, что так клуб станет популярнее в Азии? Не стал, Лигу чемпионов из-за ребрендинга не выиграл – вот так сюрприз, но о деньгах в Турине говорят постоянно, как и будущем – вспомните пассажи Аньелли про длительность футбольных матчей. Им нужны новые рынки, например, латиноамериканский. Потому и встретились с отцом Неймара на прошлой неделе. Тридцатилетний бразилец стал обузой для проекта шейхов, но проекту клана Аньелли-Элканов пригодится. Особенно если получится взять Неймара в аренду, рискнув только деньгами на огромную зарплату. «Челси», конечно же, ближе к сделке, а преграда там аналогичная — оклад. Также Жуниор прекрасно знает, насколько АПЛ опаснее для игроков его типа, чем Серия А. В Турин давно пытались заманить Салаха, уже подписывали Роналду, а теперь присмотрятся к Неймару. Или лучше отказаться, пусть с бразильцем возятся в другом итальянском клубе?

С Погба, Ди Марией, Дзаньоло и Кьезой сербский форвард Влахович получит достаточное количество прекрасных передач. Настораживает, что Аллегри не требует подписать суперзвезду в центр защиты – похоже, Де Лаурентис не собирается отдавать Кулибали, но даже с атакующими переходами «Ювентус» будет обновленным и опасным для конкурентов. «Бьянконери» делают все, чтобы вернуться в гонку за Скудетто.