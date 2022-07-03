«Кеблавик» — «Фрам»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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03 июля 2022, 18:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Лучшей лиги чемпионата Исландии «Кеблавик» — «Фрам», который состоится 3 июля 2022 года.

«Кеблавик»

«Кеблавик» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Лучшей Лиги Исландии. После десяти матчей команда набрала одиннадцать очков. С начала сезона «синие» забили шестнадцать голов, пропустили девятнадцать. В матче седьмого тура команда из пригорода Рейкьявика с разницей в один мяч выиграла дома «Хабнарфьордюр». В кубковой игре «синие» проиграли на своём поле с большим счётом команде «Ньярдвик» из Дивизиона 2. С разницей в пару мячей «Акранес» был повержен на своём поле «синими» в матче восьмого тура.

Дома в прошлом туре «Кеблавик» раскатал ничью со «Стьярнаном». Игра завершилась со счётом 2:2.

«Фрам»

«Бело-синие» расположился на одну строчку ниже в турнирной таблице чемпионата, чем «синие». «Фрам» набрал десять очков после десяти матчей. С начала сезона команда поразила девятнадцать раз ворота соперников, пропустила двадцать шесть. В матче 1/16 Кубка Исландии «бело-синие» с разницей в один гол выиграли «Лейкнир». В восьмом туре команда с таким же счётом как в прошлом матче выиграла дома «Валюр», забив им три гола и пропустив два в ответ. В матче позапрошлого тура в гостях «Фрам» разошёлся миром с командой «Акюрейри». «Бело-синие» и «Вестманнаэйяр» подарили своим болельщикам зрелищную и результативную ничью в десятом туре. Далеко не в каждом поединке посчастливиться увидеть шесть голов.

В 1/8 Кубка Исландии «Фрам» со счётом 1:4 проиграл «Акюрейри».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кеблавик» – 1.93

Ничья – 4.10

Победит «Фрам» – 3.45

Победит «Кеблавик» с форой -1.5 – 3.05

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.38

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.89

Статистика

Из десяти последних матчей «Кеблавик» выиграл в трёх поединках.

В трёх из десяти матчей за последнее время «Фрам» взял верх над своими соперниками.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

Статистика очных встреч за последние несколько лет указывает на преимущество «синих». «Фрам» после проигрыша от «Акюрейри» находится не в лучшем расположении духа. Перед этой игрой у хозяев было на десять дней больше на отдых. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.93 на победу «Кеблавика». «Синие» полные сил сумеют забрать три очка у гостей.