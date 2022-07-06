«Барселона» использует Роналду. Каталонцы готовят камбэк в Ла Лиге

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06 июля 2022, 09:55

Хави мечтает о боеспособном составе.

Слухи о Роналду ради давления на «Баварию»

У агента Мендеша в «рабстве» столько классных футболистов, что встреча с Лапортой не была сенсационной. Жоан знает, что пока Хави и Месси общаются по телефону, и Лионель намекает на возвращение в «Барселону» летом следующего года – его контракт с ПСЖ лишь до середины 2023-го, президенту каталонцев нужно крутить-вертеть на трансферном рынке.

Иначе Хави не получит команду, с которой можно бросаться в бой с «Реалом». Причем не в одном взятом Эль-Класико. Победа 4:0 не помогла команде набрать форму, выиграть Лигу Европы. Кадровый потенциал «Барселоны» ограничен, пока есть серьезные финансовые нестыковки. Лапорта обсуждал с Мендешом судьбу Леау, Рубена Невеша и Бернарду Силвы, но это разговор о мечтах.

Лишь уход Бернарду из «Манчестер Сити» допускал и сам хавбек, и тренер Гвадиола. Хосеп передал в родную Каталонию форварда Торреса, а теперь на горизонте солнце футбольного Манчестера. Роналду хочет уйти. Понятно, что Лапорта мог запустить слухи о контракте с португальцем, чтобы активизировались переговоры с «Баварией» по королю польского футбола — Левандовски.

Роберт настаивает на переезде в Испанию, но пока каталонцы не убедили Кана и Салихамиджича. Зато появление слухов о Криштиану может мотивировать немцев согласиться с решением польского форварда. Даже фанаты «Баварии» пишут, что клуб не очень красиво относится к Левандовски. Форвард пришел бесплатно, много лет забивал мячи и выигрывал трофеи. Надо отпустить с миром.

У Хави собралась приличная средняя линия

Гави и Педри – классные юнцы, которым Эрнандес с радостью отведет тысячи минут на поле. Бускетс остается, Кессье подъехал. Причем причиной ухода из чемпионского «Милана» в кризисную «Барселону» назвал как раз тренера. Хави уважают. Тот же Френки де Йонг не спешит в Манчестер, хотя «Юнайтед» настаивает. Каталонцы делали заявления, которые снимают с них ответственность в случае трансфера, но это снова хитрая игра.

Лапорта понимает, что нужны деньги, Френки – самый дорогой из тех, с кем можно расстаться. Сейчас у руля «Барселоны» битые волки. Вьются вокруг Бернарду Силвы – не исключено, что португальцу предлагают место на фланге атаки, не в середине поля. Также, невзирая на наличие Фати и переговоры с Дембеле – Усман вроде бы остается, готов подписать двухлетний контракт, можно будет использовать на краях и Гави, и Торреса.

Возможно, в отдельных матчах Кессье будет страховать Бускетса, ведь никто не мешает развернуть треугольник с Педри в роли «десятки». Молодое сердце у «Барселоны» Хави имеется. Осталось проверить почки и конечности. Но для «ремонта» этих частей команды нужны деньги. Для клуба плохо, что так сильно упали в цене люди, которые Хави в составе точно не нужны, ведь список на выход длиннее, чем шорт-лист приобретений.

Гризманн, Депай, Брейтуэйт и Пьянич, Пуч, Умтити и Ленгле точно в списке. Но если добавить их к двум де Йонгам, Коутиньо и Алвесу, то нужна толпа резервистов. Лапорта целится в свободных агентов, но Алонсо и Аспиликуэта пока не присоединились к Кессье и Кристенсену. В центре поля классные игроки, но оборона и центр атаки – больные места. На острие Люк де Йонг и Обамеянг, ненадежные варианты по понятным причинам.

Без защиты и форварда «тики-така» не сработает

Роналду «Барселоне» не нужен, как «блаугранас» не нужны Криштиану. Невзирая на свист отдельных фанатов «Реала» в его адрес, португалец не собирается вычеркивать себя из списка легенд «сливочных». Переход в каталонский клуб воспримут в Мадриде, как предательство. А Хави предаст ожидания, если с не самым ужасным составом, который вырисовывается после трансферов, не поставит приличный футбол. «Барселона» далека от финансового благополучия, но репутация позволяет отдавать долги новыми кредитами. Так и живут, параллельно мечтая о сильной защите. «Барселона» интересуется Кунде. Араухо в порядке, а вот у Пике проблемы и со здоровьем, и с отношением к работе, и в общении с руководством клуба, ведь Жерар занимался бизнесом, юной студенткой, с которой закрутил роман, и не занимался организацией редутов.

В мире футбольного менеджера фанаты «Барселоны» хотели бы заменить тер Штегена на более предсказуемого голкипера, но немец не так уж плох. Скорее перепады в его игре отражают общее состояние обороны. Хави нужно работать с полюсами команды. Если оборона начнет играть, как у обычного гранда, а в центре атаки передачи будут идти на Левандовски, то «Барселона» тактически станет осмысленной командой.

Вряд ли стоит играть «3-5-2», раз пока нет великого правого латераля, но решение отпустить Алвеса говорит о желании найти реального конкурента для Деста и Роберто. Да и Альба слева постарел. Но достаточно взять крайних защитников, пусть ветеранов, вроде Аспиликуэты и Алонсо, чтобы Хави не переживал за фланги ни в атаке, ни в защите. Также принципиально дожать упрямую «Баварию», без Левандовски каша будет пресной.

Возможно, фанаты Обамеянга попробуют доказать, что Пьер-Эмерик прекрасен. Но Артета с вами поспорит. У габонца бывали проблемы с дисциплиной. Еще на старте карьеры в «Милане» поняли, что Обамеянг – капризный человек. «Барселоне» точно нужен упрямый профессионал Левандовски. Одновременно пригодится Бернарду. Португалец невероятно уверенный в себе. Если Кессье это мышцы и храбрость, то Силва как Модрич – с игровым интеллектом.

Бернарду не исчерпал амбиции в составе «горожан», хочет стать первой скрипкой. И показательно, что классные игроки до сих пор выбирают «Барселону». Приятно быть в годы страшного для клуба финансового кризиса командой с историей и самобытностью. Левандовски и Силва нашли бы себе более стабильные команды, но хотят рискнуть с Хави. Учитывая, что скауты и школа подарили парочку молодых ребят – у новой «Барселоны» будет шанс удивить.

Игроки запаса цепляются за контракты, но Араухо, Педри и Гави, если продолжат пахать, могут стать игроками мирового класса. Да и «Реал» в Ла Лиге может помочь «блаугранас». За последние десять лет, невзирая на Роналду и европейские победы, «сливочные» лишь трижды становились чемпионами Испании. У «Барселоны» шесть титулов, но последнему исполнилось три года. Когда придет Левандовски, то не спешите ставить все деньги на легкое чемпионство «Реала».