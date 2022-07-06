«Барселона» использует Роналду. Каталонцы готовят камбэк в Ла Лиге

Хави мечтает о боеспособном составе.
Слухи о Роналду ради давления на «Баварию»
У агента Мендеша в «рабстве» столько классных футболистов, что встреча с Лапортой не была сенсационной. Жоан знает, что пока Хави и Месси общаются по телефону, и Лионель намекает на возвращение в «Барселону» летом следующего года – его контракт с ПСЖ лишь до середины 2023-го, президенту каталонцев нужно крутить-вертеть на трансферном рынке.
Иначе Хави не получит команду, с которой можно бросаться в бой с «Реалом». Причем не в одном взятом Эль-Класико. Победа 4:0 не помогла команде набрать форму, выиграть Лигу Европы. Кадровый потенциал «Барселоны» ограничен, пока есть серьезные финансовые нестыковки. Лапорта обсуждал с Мендешом судьбу Леау, Рубена Невеша и Бернарду Силвы, но это разговор о мечтах.
Лишь уход Бернарду из «Манчестер Сити» допускал и сам хавбек, и тренер Гвадиола. Хосеп передал в родную Каталонию форварда Торреса, а теперь на горизонте солнце футбольного Манчестера. Роналду хочет уйти. Понятно, что Лапорта мог запустить слухи о контракте с португальцем, чтобы активизировались переговоры с «Баварией» по королю польского футбола — Левандовски.
Роберт настаивает на переезде в Испанию, но пока каталонцы не убедили Кана и Салихамиджича. Зато появление слухов о Криштиану может мотивировать немцев согласиться с решением польского форварда. Даже фанаты «Баварии» пишут, что клуб не очень красиво относится к Левандовски. Форвард пришел бесплатно, много лет забивал мячи и выигрывал трофеи. Надо отпустить с миром.
У Хави собралась приличная средняя линия
Гави и Педри – классные юнцы, которым Эрнандес с радостью отведет тысячи минут на поле. Бускетс остается, Кессье подъехал. Причем причиной ухода из чемпионского «Милана» в кризисную «Барселону» назвал как раз тренера. Хави уважают. Тот же Френки де Йонг не спешит в Манчестер, хотя «Юнайтед» настаивает. Каталонцы делали заявления, которые снимают с них ответственность в случае трансфера, но это снова хитрая игра.
Лапорта понимает, что нужны деньги, Френки – самый дорогой из тех, с кем можно расстаться. Сейчас у руля «Барселоны» битые волки. Вьются вокруг Бернарду Силвы – не исключено, что португальцу предлагают место на фланге атаки, не в середине поля. Также, невзирая на наличие Фати и переговоры с Дембеле – Усман вроде бы остается, готов подписать двухлетний контракт, можно будет использовать на краях и Гави, и Торреса.
Возможно, в отдельных матчах Кессье будет страховать Бускетса, ведь никто не мешает развернуть треугольник с Педри в роли «десятки». Молодое сердце у «Барселоны» Хави имеется. Осталось проверить почки и конечности. Но для «ремонта» этих частей команды нужны деньги. Для клуба плохо, что так сильно упали в цене люди, которые Хави в составе точно не нужны, ведь список на выход длиннее, чем шорт-лист приобретений.
Гризманн, Депай, Брейтуэйт и Пьянич, Пуч, Умтити и Ленгле точно в списке. Но если добавить их к двум де Йонгам, Коутиньо и Алвесу, то нужна толпа резервистов. Лапорта целится в свободных агентов, но Алонсо и Аспиликуэта пока не присоединились к Кессье и Кристенсену. В центре поля классные игроки, но оборона и центр атаки – больные места. На острие Люк де Йонг и Обамеянг, ненадежные варианты по понятным причинам.
Без защиты и форварда «тики-така» не сработает
Роналду «Барселоне» не нужен, как «блаугранас» не нужны Криштиану. Невзирая на свист отдельных фанатов «Реала» в его адрес, португалец не собирается вычеркивать себя из списка легенд «сливочных». Переход в каталонский клуб воспримут в Мадриде, как предательство. А Хави предаст ожидания, если с не самым ужасным составом, который вырисовывается после трансферов, не поставит приличный футбол. «Барселона» далека от финансового благополучия, но репутация позволяет отдавать долги новыми кредитами. Так и живут, параллельно мечтая о сильной защите. «Барселона» интересуется Кунде. Араухо в порядке, а вот у Пике проблемы и со здоровьем, и с отношением к работе, и в общении с руководством клуба, ведь Жерар занимался бизнесом, юной студенткой, с которой закрутил роман, и не занимался организацией редутов.
В мире футбольного менеджера фанаты «Барселоны» хотели бы заменить тер Штегена на более предсказуемого голкипера, но немец не так уж плох. Скорее перепады в его игре отражают общее состояние обороны. Хави нужно работать с полюсами команды. Если оборона начнет играть, как у обычного гранда, а в центре атаки передачи будут идти на Левандовски, то «Барселона» тактически станет осмысленной командой.
Вряд ли стоит играть «3-5-2», раз пока нет великого правого латераля, но решение отпустить Алвеса говорит о желании найти реального конкурента для Деста и Роберто. Да и Альба слева постарел. Но достаточно взять крайних защитников, пусть ветеранов, вроде Аспиликуэты и Алонсо, чтобы Хави не переживал за фланги ни в атаке, ни в защите. Также принципиально дожать упрямую «Баварию», без Левандовски каша будет пресной.
Возможно, фанаты Обамеянга попробуют доказать, что Пьер-Эмерик прекрасен. Но Артета с вами поспорит. У габонца бывали проблемы с дисциплиной. Еще на старте карьеры в «Милане» поняли, что Обамеянг – капризный человек. «Барселоне» точно нужен упрямый профессионал Левандовски. Одновременно пригодится Бернарду. Португалец невероятно уверенный в себе. Если Кессье это мышцы и храбрость, то Силва как Модрич – с игровым интеллектом.
Бернарду не исчерпал амбиции в составе «горожан», хочет стать первой скрипкой. И показательно, что классные игроки до сих пор выбирают «Барселону». Приятно быть в годы страшного для клуба финансового кризиса командой с историей и самобытностью. Левандовски и Силва нашли бы себе более стабильные команды, но хотят рискнуть с Хави. Учитывая, что скауты и школа подарили парочку молодых ребят – у новой «Барселоны» будет шанс удивить.
Игроки запаса цепляются за контракты, но Араухо, Педри и Гави, если продолжат пахать, могут стать игроками мирового класса. Да и «Реал» в Ла Лиге может помочь «блаугранас». За последние десять лет, невзирая на Роналду и европейские победы, «сливочные» лишь трижды становились чемпионами Испании. У «Барселоны» шесть титулов, но последнему исполнилось три года. Когда придет Левандовски, то не спешите ставить все деньги на легкое чемпионство «Реала».
Барселоне нужно продолжать выигрывать больше чемпионств, чем Мадрид, за последние 10 лет с перевесом в два раза!
Барселоне нужно продолжать выигрывать больше чемпионств, чем Мадрид, за последние 10 лет с перевесом в два раза!
а так все равно Реал был, есть и будет Чемпионом, кто бы там не играл в барсе!!!
а так все равно Реал был, есть и будет Чемпионом, кто бы там не играл в барсе!!!