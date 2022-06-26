Битва Испании с Германией и месть Ганы. Десятка самых интересных матчей в группе ЧМ-2022

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26 июня 2022, 23:33

Групповая стадия ЧМ -2022 небогата на яркие вывески. «Соккер.ру» собрал самые интересные противостояния.

Обычно чемпионаты мира и Европы в это время в самом разгаре. Так могло быть и в 2022 году, но уникальный турнир в Катаре начнется лишь в ноябре. Поэтому скучающие по большим разборкам сборных болельщики пока лишь находятся в предвкушении. И можно уже сейчас отобрать для себя самые ожидаемые и потенциально запоминающиеся встречи группового этапа, который будет дарить по четыре матча в день, а стартует 21 ноября, продлится 12 дней. Давайте отберем десяток самых интересных противостояний этой стадии.

Сенегал – Нидерланды (21 ноября)

Старт чемпионата мира может задать тон всему турниру, поэтому к нему приковано особое внимание. Сейчас сборная Сенегала переживает подъем, а особой остроты противостоянию придаст встреча Садио Мане, лидера сенегальцев, который стал звездой в «Ливерпуле», с лидером обороны голландцев Вирджилом ван Дейком, его бывшим одноклубником.

Кроме того, наверняка вспомнится предыдущий чемпионат мира для Сенегала, который состоялся в 2002 году. Тогда эта команда стала сенсацией и обыграла действующих чемпионов французов. Подобный результат сейчас будет не таким уж сенсационным, поскольку Сенегал в статусе победителя Кубка Африки всего на десять мест в рейтинге ФИФА отстает от Нидерландов. Это будет интригующе.

Франция – Австралия (22 ноября)

Стартовый матч Франции в группе D является повторением ее первого матча на ЧМ -2018 в России. Тот турнир для французов стал триумфальным. Эта игра позволит посмотреть на форму одного из главных фаворитов, который пока в этом году не впечатляет своими результатами. Французы будут под большим давлением и постараются защитить чемпионский титул. Хотя в последний раз выиграть два чемпионата мира подряд удавалось Бразилии в 1958-м и 1962 годах. Сможет ли Дидье Дешам подобрать точное сочетание игроков в своей звездной команде? Уже первый матч Франции на ЧМ -2022 ответит на многие вопросы.

Бразилия – Сербия (24 ноября)

А вот сборная Бразилии всегда во всех турнирах является фаворитом. И давление соответствующее, уровень ожидания – тоже. И к матчам бразильцев на чемпионатах мира приковано всегда повышенное внимание, поскольку европейский зритель, например, вне чемпионата мира не особо часто смотрит игры сборной Бразилии. Отбор и южноамериканские баталии обычно оказываются замещенными играми европейских сборных. Вот и получается, что для большинства болельщиков Бразилия всплывает где-то безоговорочным фаворитом раз в четыре года. Но давненько бразильцы этот статус не подтверждали – уже 20 лет.

А Сербия может стать сложным и интересным противником для Бразилии. Сербы вышли на ЧМ -2022 напрямую, выиграв свою отборочную группу, где им удалось обойти так называемых «европейских бразильцев», то есть сборную Португалии, вынужденную потом переживать пугающий плей-офф. Сборная Сербии сейчас очень интригует и может стать одним из открытий чемпионата мира. Так что не проигравшей ни разу в квалификации Бразилии придется нелегко, и увидеть это будет крайне интересно.

Испания – Германия (27 ноября)

Когда групповой этап уже наберет обороты, нас ожидает самое мощное столкновение титанов на этой стадии. Вероятно, этот матч – самый статусный и громкий по вывеске во всей групповой фазе турнира. Чемпионы мира 2010 года испанцы встретятся с теми, кто завоевал корону четыре года спустя. Это повторение полуфинала 2010 года, когда Испания победила со счетом 1:0, и финала чемпионата Европы 2008 года, когда испанцы тоже были сильнее.

К тому же Германия будет стремиться отомстить за поражение со счетом 0:6, которое она потерпела от Испании в Лиге наций в 2020 году. После того разгрома немцы оправились, но все же уступают Испании в статусе фаворита турнира. Испания – четвертая сборная в рейтинге фаворитов после Англии, Франции и Бразилии. Обе команды находятся в разной стадии обновления поколений, и новые игроки и сочетания не менее сильны, чем некоторые прежние.

Португалия – Уругвай (28 ноября)

Встреча команд с историей, команд с яркими звездами и главными ветеранами чемпионата мира – Роналду и Кавани. Они возглавят атаки своих сборных, когда им суммарно на двоих будет 72 года. Это говорит скорее о спортивном долголетии обоих форвардов, чем об отсутствии глубины состава и выбора в сборных. Хотя к Уругваю кто-то предъявляет претензии в отсутствие новых ярких звезд масштаба Луиса Суареса и Кавани.

Вероятно, это будет последнее появление Роналду и Кавани на чемпионате мира. Так что особенно интересно их противостояние. Стоит отметить, что в этой группе также находятся Гана и Южная Корея – квартет очень сложный, а зная способность этих сильных сборных создавать себе на ровном месте проблемы, можно представить, что игра будет в том числе за безопасный выход в плей-офф.

Уэльс – Англия (29 ноября)

Сборная Уэльса пробилась на чемпионат мира впервые с 1958 года, и там уже на групповом этапе ее ждут любопытные встречи. Безусловно, игра с Англией – главная. Британское соперничество всегда было острым, но на такой уровень оно выходит впервые. Это своего рода дерби, где статус фаворита сборной Англии вряд ли поможет – нужно будет включать характер и биться насмерть. Последняя встреча этих команд на Евро-2016 вышла яркой и запоминающейся. Тогда, кстати, обе сборные вышли из группы, но Уэльс прошел дальше – до полуфинала.

Иран – США (29 ноября)

Сказать, что последняя встреча этих команд на чемпионате мира имела яркую политическую окраску, значит ничего не сказать. Это случилось на ЧМ -1998 – их встреча завершилась победой Ирана со счетом 2:1. Но обсуждался вокруг матча в основном не футбол, а политика и возможные опасения, связанные с напряженностью между странами. Это будет лишь третий раз, когда сборные Ирана и США встретятся. Интересно, что сборная США – только одна из двух команд, которые Иран обыгрывал на чемпионатах мира. Вторая – сборная Марокко, которую иранцы обыграли на ЧМ -2018.

Польша – Аргентина (30 ноября)

Возможно, не самая гламурная вывеска, но этот матч будет особенно интересен как противостояние двух ярчайших бомбардиров последних лет – Месси и Левандовского. Они на сегодняшний день забили 1189 голов за свою карьеру. На клубном уровне их форма колеблется, но очное противостояние будет одним из самых привлекательных на групповом этапе чемпионата мира. В последний раз они встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов-2019/20, когда «Бавария» разбила «Барселону» со счетом 8:2. Но здесь сторона Месси будет фаворитом.

Хорватия – Бельгия (1 декабря)

Финалист ЧМ -2018 встретится со второй командой мира, если верить рейтингу ФИФА . Мало кто будет спорить с тем, что жеребьевка группового этапа ЧМ -2022 подарила маловато ярких противостояний, подобных этому или матчу Испании с Германией. Вероятно, к моменту встречи хорватов и бельгийцев обе сборные решат вопрос с выходом в плей-офф. И это может напрямую повлиять на градус борьбы в очном противостоянии. Но если кто-то из них окажется тут прижатым к стене в турнирном плане, это станет причиной необычайно яркой битвы. При этом и про Хорватию, и про Бельгию говорят, что пик этих команд пройден. Вот и посмотрим, кто еще свежее.

Гана – Уругвай (2 декабря)