Рекордсмен ЛЧ вместо Холанда и ещё шесть новичков. «Дортмунд» провёл классную летнюю кампанию

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07 июля 2022, 10:10

Представили Аллера, забрали защитников сборной Германии.

Могут сменить любимую схему

Марко Розе и Эдин Терзич любят модель «4-2-3-1», но состав «Боруссии» Д позволяет играть иначе. Аканджи, Загаду и Джан выходили вместе в тройке, левый фланг полностью может закрыть не только Геррейру с Шульцем, но даже Торган Азар – у бельгийца появился и такой опыт. Справа видели Менье и Вольфа, а универсальность Джана позволяла ветерану перемещаться из полузащиты в оборону и обратно.

У модели «4-2-3-1» есть преимущество – можно поставить одновременно и двух нападающих-новичков, и Марко Ройса, но в таком случае Беллингхэму и его напарнику по опорной зоне, где больше не будет Акселя Витселя – уехал в Испанию, необходимо взять на себя больше черновой работы. Поскольку юный англичанин феноменально талантливый, одна из главных надежд мирового футбола прямо сейчас, то Терзичу нужно хорошенько подумать.

Немного удивляет, что Марко Розе, который готовился к замене Холанда и допускал игру с «ромбом» в центре, отправился в отставку. Ватцке и Цорк – непростые ребята, они давно в клубе, но этой весной принято решение попрощаться с Михаэлем. Спортивный директор «Боруссии» Д, который был в клубе 44 года – как игрок и менеджер, ушел в отставку, а его заменил знакомый всем Себастьян Кель, бывший капитан команды и помощник Цорка.

В Дортмунде боятся, что если не добавить свежих идей, то можно еще десять лет не выигрывать Бундеслигу, а это сказывается на финансовой составляющей, которая так важна для «Боруссии» Д, где еще помнят, как клуб был на грани банкротства. Решение вернуть молодого Терзича – риск, но логичный, ведь команду ждут большие перестановки, а у руля теперь молодой спортивный директор, Келю всего сорок два года, а Цорку в конце лета исполнится шестьдесят.

Укрепили защиту игроками сборной

Никлас Зюле – свободный агент из «Баварии», но подписание с ним контракта обошлось в приличные деньги. Нико Шлоттербек из «Фрайбурга» обошелся в 20 млн евро, и это тоже защитник сборной Германии. Молодой крашеный блондин может играть в центре и слева в защите, появлялся в клубе в опорной зоне, но Дортмунду нужен перед носом у перспективного швейцарца Грегора Кобеля, который в первом сезоне в новом клубе сыграл не очень удачно, если говорим о проценте отраженных ударов.

Защита «Боруссии» Д пропустила 52 мяча, это ужасный результат – девятое место в Бундеслиге. Причем нельзя рассказывать о несправедливости или случайности. Допустили на пятнадцать ошибок в обороне больше, чем «Бавария» и «Лейпциг», поскольку позволяли соперникам создавать качественные моменты. Кобель совершил 71 сэйв, но когда голкипер одного из фаворитов встречает 105 выстрелов в створ ворот, то у него мало шансов выступить, как Нойер, у которого каждый третий матч – «сухарь». И это учтите, что защита «Баварии» тоже получала справедливую критику.

Сделают ли Зюле и Шлоттербек разницу? А вот не факт, поскольку это не аналог молодых Хуммельса и Боатенга времен «Баварии». Но Аканджи и Загаду не радовали Розе своими действиями, Хуммельсу нужны были более надежные напарники. Защита «Боруссии» Д вряд ли станет надежной во многом благодаря стилю игры – рискуют, пытались работать высоко (не всегда удавалось). Но нестабильность может уйти со временем, ведь в прошлом сезоне в Бундеслиге команда проиграла 9 матчей, хотя полностью отказалась от подписания мировых.

Пригласили прирожденных снайперов

У «Боруссии» Д часто классные новички. Но вместе с тем Аллер и Адейеми понимают, почему их подписали одновременно. Немного сомневаются в классе. Все-таки Аллер прошел длинный путь от недооцененного нападающего до человека, побившего рекорд Холанда – забил 10 мячей в первых шести матчах Лиги чемпионов (норвежец потратил на игру больше). А Карим Адейеми попадает в список сомнения по той же причине, что каждый центральный нападающий из Германии после Клозе.

Уроженец Мюнхена, которого упустила «Бавария», раскрылся в «Зальцбурге». Но выступления в Австрии ничего не гарантируют, не все акселераты, как Холанд. Немецкого форварда ждет дебют в Бундеслиге, где до этого ни разу не играл. И хотя речь о нападающем, которого Флик вызывал на матчи сборной Германии, Адейеми в двадцать лет будет играть плохо время от времени. Но у «Боруссии» Д ведь полно футболистов в атаке.

В центре атаки сыграют Аллер, Адейеми и Мукоко, хотя голландца Малена не забывайте. Азар, Ройс, Брандт, Беллингхэм, Рейна, Вольф м тот же Мален – под нападающим. Чуть хуже обстоят дела в центре, где не хватает такого парня, как Дилейни. Датчанин в «Севилье», и теперь опорная зона в Дортмунде бывает слишком предсказуемой для соперников, пускай и творческой. Дахуд, Джан, Беллингхэм и даже Брандт, который там светился, не являются чистокровными разрушителями. Посмотрим на новичка из сборной Турции – Озджана, но Салих в «Кельне» не только разрушал.

Могут быть проблемы из-за ротации

Эдину Терзичу надо четко определиться не столько со схемой – тактически можно представить вариативную «Боруссию» Д, ведь предстоят матчи Лиги чемпионов, будет сложный сезон для «Баварии», если потеря Левандовского окажется болезненнее, чем предполагают. Молодому тренеру нужно четко объяснить каждому футболисту его план на сезон. На данный момент у «Боруссии» Д слишком много игроков – так тоже бывает, но есть проблемные позиции.

А глобально беда футболистов, прошедших через «Боруссию» Д – редко подтверждают выданные им авансы. Пока Усман Дембеле запомнился опозданиями и капризами в «Барселоне», а не солидной игрой. Пока Санчо не оправдал надежд в «Манчестер Юнайтед», а Пулишич не лидер нового «Челси». Обамеянг в «Арсенале» позволял себе лишнего за пределами поля, а Гетце – символ того, как может не везти, ведь Марио, забивавший победный гол в финале ЧМ , не перешел в «Ливерпуль», не стал супервездой.

Но ему, как и Ройсу, мешали проблемы со здоровьем, а иногда талант из «Боруссии» Д попросту скисает, как Юлиан Вайгль. Вот серьезно, казалось, что парень пойдет по стопам Киммиха и Крооса, а сейчас ему двадцать шесть лет и он играет в Португалии. Этот разговор не значит, что не получится у Холанда в «Манчестер Сити», хотя вспомним о его проблемах с коленями и связками. Но что Марко Ройс, что Геррейру с Брандтом – невезучие парни.

Мелкие травмы, обидные поражения, недосказанность, которая есть и у взрослого Торгана Азара, и у вчерашнего школьника Джованни Рейны. Так получается, что «Боруссия» Д, которая может играть как угодно с нынешним составом, ассоциируется одновременно и с Холандом, который выстрелил, и с Шульцем, который потерялся. Но будут сильнее, особенно если Кель и Ватцке привезут до конца лета крайних защитников, ведь именно с латералями связаны опасения, поскольку Менье и Геррейру не всегда могут найти выход из лазарета, и если Аллер и Адейеми сыграют не хуже, чем в Амстердаме и Зальцбурге, то «Боруссия» Д станет сильнее.

В прошлогоднем странном сезоне рисковый норвежец Холанд вышел в основе лишь в двух третях матчей Бундеслиги, «Бавария» опередила «шмелей» на восемь пунктов. Теперь претендент по именам сильнее, а вот чемпиона без Левандовского еще нужно проверить.