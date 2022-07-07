«Лидс» подписал Адамса из «РБ Лейпциг»

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07 июля 2022, 06:30

«Лидс» подписал полузащитника из «РБ Лейпциг» за 20 миллионов фунтов стерлингов. Контракт подписан на 5 лет.

23-летний полузащитник считается преемником Калвина Филлипса, который в понедельник присоединился к чемпиону Премьер-лиги «Манчестер Сити» примерно за 45 миллионов фунтов стерлингов.

Американец Адамс, проведший последние четыре сезона в «Лейпциге», помог клубу выйти в полуфинал Лиги чемпионов в 2020 году. Теперь Адамс воссоединится с тренером «Лидса» Джесси Маршем, который подарил ему дебют в предсезонном товарищеском матче против «Челси», когда американцу было всего 16 лет, а Марш был главным тренером «Нью-Йорк Ред Буллз».