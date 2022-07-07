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«Лидс» подписал Адамса из «РБ Лейпциг»

07 июля 2022, 06:30

«Лидс» подписал полузащитника Тайлера Адамса из «РБ Лейпциг» за 20 миллионов фунтов стерлингов. Контракт подписан на 5 лет.

23-летний полузащитник считается преемником Калвина Филлипса, который в понедельник присоединился к чемпиону Премьер-лиги «Манчестер Сити» примерно за 45 миллионов фунтов стерлингов.

Американец Адамс, проведший последние четыре сезона в «Лейпциге», помог клубу выйти в полуфинал Лиги чемпионов в 2020 году. Теперь Адамс воссоединится с тренером «Лидса» Джесси Маршем, который подарил ему дебют в предсезонном товарищеском матче против «Челси», когда американцу было всего 16 лет, а Марш был главным тренером «Нью-Йорк Ред Буллз».

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
07 июля в 18:31
Он топ игрок
протон
протон
07 июля в 18:02
Марш скупает игроков Зальцбурга, плюс Синистерра из Фейе почти купили
galem72
galem72
07 июля в 10:36
А где же Маршу искать усиление как ни в Булловской системе? ))
NFFC
NFFC
07 июля в 07:21
Павлины укрепляются.
shlomo
shlomo
07 июля в 07:04
Ничего необычного нет и даже в такой сумме... кто то тратит, кто то зарабатывает
ssct6h9d8k5g
ssct6h9d8k5g
07 июля в 06:59
РБ зарабатывает деньги
1 984
1 984
07 июля в 06:52
Удачи в новом клубе.
rh53xaz7vyas
rh53xaz7vyas
07 июля в 06:35
Это хорошо
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