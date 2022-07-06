Предтеча Роналду или Неймара в «Челси». Тухель укрепляет фланги атаки

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06 июля 2022, 21:23

Стерлинг принял знаковое решение.

Новые владельцы «Челси» ждут команду в США . Будет турне на родине человека, который управляет клубом. Стерлинг готовится присоединиться к коллективу Тухеля. После «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» перебирается в состав еще одного чемпиона Англии. Трансфер готовили заранее но сделка любопытная. Рахим всегда немного в тени. В Англии о нем громче всего говорили, когда поднимал тему расизма. Также у Стерлинга была минута славы на Евро-2020. Но сезон в «Манчестер Сити» убедил игрока, что пора менять одну сильную команду на другую. Но что трансфер дает «Челси»? Начнем с минусов, а затем перейдем к плюсам.

Минусы трансфера

1. Любовь к игре отрезками. У Стерлинга хорошие показатели. В последнем чемпионском сезоне на его счету 13 голов и 5 ассистов, но результативные действия собраны в серии. Рахим может круто отыграть три-четыре матча, а потом пропадает. «Манчестер Сити» мог себе такое позволить, выигрывали без Стерлинга. «Челси» нужны стабильные футболисты, а английский вингер, хотя ему 27 лет, к таким не всегда относится. Рядом с безумно классными матчами у него бывают беззубые игры.

2. Проигранная конкуренция в МС . Стерлинг лишь раз в Манчестере провел на поле больше тридцати матчей за сезон в АПЛ . И хотя его можно назвать основным игроком, привык к ротации. Марез, Фоден, Жезус и Грилиш не позволили опытному англичанину всегда выходить на поле. Ложного форварда из Рахима сделать не получится, даже Бернарду Силва лучше понимает эту роль. Раньше португалец появлялся на краю атаки, Стерлинг привык, что его в каждом сезоне страховали. И это сказывается на манере игры – то густо, то пусто.

3. Умение найти конфликт. Была история, когда Стерлинг обвинил фанатов лондонского клуба в расизме. Дедушка из числа многолетних поклонников «Челси» грязно обозвал игрока «***ной черной ****ой». Хотя свидетели и сам фанат отрицали, что во фразе расизм, эксперты по чтению по губам нашли высказывания, которые привели к пожизненному бану для деда. Интересно, как поклонники «Челси» отнесутся к новичку? Конечно, Стерлинг не задевал клуб, но фанатов из себя выводил. Похожие претензии у Рахима были к журналистам. Упрекал в двойных стандартах при оценке игроков разных рас. Еще предлагал снимать из клубов по 9 очков в АПЛ за расизм на трибунах. Не самая умная инициатива, ведь достаточно подкупить какого-то фаната в долгах, чтобы убить конкурента.

Плюсы трансфера

1. Опытный игрок за адекватные деньги. Стерлинг обошелся «Челси» в 45 млн фунтов, а еще десять, возможно, придется заплатить бонусами. Нормальная стоимость, учитывая безумные цены на английских футболистов. У Тухеля в атаке Хаверц, Вернер, Пулишич, Хадсон-Одои и Маунт. Стерлинг в этом списке выделяется опытом, пускай Лигу чемпионов, в отличие от новых коллег, не выигрывал. Зато воспитанник «Ливерпуля» десять лет выступает на высоком уровне. Если Маунту надо доказать, что он не игрок одного сезона, то Рахим давно справился. Тренерское доверие может отправить его в основу «Челси».

2. Футболист по запросу Тухеля. Зиеш уходит, скорее всего, в «Милан», ведь Стерлинг и Маунт закроют позиции инсайдов в схеме «3-4-2-1». Или Рахим будет крайним нападающим, если лондонцы начнут играть «4-3-3». Говорят, что Томас был не против подписания Неймара – сомневались новые владельцы клуба, и с опаской относится к идее пригласить Роналду. А Стерлинга вели давно. Футболист доволен условиями –предложили одну из самых высоких зарплат в клубе. Забавляет, что Рахим настраивается на «Золотой мяч», который ему достанется через год, только если лично выиграет для Англии ЧМ -2022. Но это к вопросу о характере. Стерлинг себя любит и ценит, так было всегда.

3. Умеет дополнять напарников. Вот чего не отнять у ребят, работавших под руководством Гвардиолы – играют на коллектив. Стерлинг стал довольно разнообразным футболистом. Можно засомневаться в правильности плана Хосепа, который пригласил за огромные деньги Грилиша – любителя загулять и выпить, но отпускает Стерлинга, который профессиональнее, чем Джек. Но нет сомнений, что Рахим Стерлинг способен заметить Маунта и Хаверца. Может дополнить игру хоть Неймара, хоть Роналду, если Криштиану, который прогуливает тренировки в МЮ , решится на переезд в состав «Челси».

Вывод. Стерлинг – приличный новичок, но проблему не решает

Беда у Тухеля в защите, раз Кристенсен, Рюдигер, Алонсо и Аспиликуэта уезжают все вместе. Помним, что на флангах есть молодые англичане, но в центре Тиаго Силве и Чалоба срочно нужны помощники. А главная проблема «Челси» — центр атаки. Лукаку не заиграл, как и Вернер до этого. Стерлинг не форвард штрафной, хотя у Рахима есть личный рекорд – 20 голов в АПЛ три сезона назад. Но настолько результативно после этого больше не играл.

Новичок не обеспечит Тухелю тотальное преимущество. Скорее тоже попадет под ротацию. Хаверц не обязательно будет ложной девяткой. А приезд или Неймара, или Роналду – новым владельцам нужна фигура для рекламы «Челси» с новой силой, сместит акцент с англичанина на бразильца или португальца. Лондонский клуб умеет делать грамотные трансферы – Менди и Канте как примеры, но одновременно хватало промахов. А еще видим, как футболисты не спешат оставаться. Канте может уйти если не сейчас, то через год. Жоржиньо подумывал о возвращении в Италию. Рюдигер уже в «Реале», а Лукаку вернулся в Милан.

Рахим – приличный трансфер. Ноги сделки растут из кадрового перебора, необходимости заработать для «Манчестер Сити». Спонсоры-призраки, связанные с ОАЭ , рано или поздно привлекут внимание УЕФА . У «Челси» похожей проблемы не будет, ведь британское правительство постановило, что деньги, одолженные клубу Абрамовичем, возвращены не будут. И миллиардер на такие условия юридически согласился. Но новые владельцы «Челси» обещали найти деньги на статусных новичков, теперь первый шаг сделан. Без бонусов Стерлинг стоит примерно, как Зиеш, но Хаким ниже классом, невзирая на магические диагональные передачи.