Между де Лигтом и Шкриньяром. «Челси» ищет сильного защитника

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07 июля 2022, 00:19

Лондонцам необходимо срочно восполнить главный пробел в своей схеме.

«Челси» пытается выстроить новую команду и активно закрывает образующиеся в системе дыры. Атака получила подкрепление в лице Рахима Стерлинга, что можно считать одной из самых ярких сделок нынешнего трансферного лета. Однако еще до начала трансферного окна перед «синими» ставилась другая главная цель к предсезонке – подписать очень сильного центрального защитника. Именно очень сильного.

Потому что в одночасье «Челси» лишается сразу двух важных игроков для обороны – Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Один только немец сыграл в прошлом сезоне в 34 матчах Премьер-Лиги с первых минут. Если не найти замену прямо сейчас, причем игрока, готового сразу выступать в основном составе и решать серьезные задачи, то никакое подписание Стерлинга не окупит всех возможных потерь из-за ляпов в обороне. Проанализируем курсирующие вокруг «Челси» и потенциальных новых защитников команды слухи, чтобы понять, кого «синим» лучше подписать, и к чьему подписанию они ближе всего.

Маттейс де Лигт («Ювентус»)

Голландец регулярно играет за «Ювентус» с момента перехода из «Аякса» в 2019 году. За три сезона в Турине он провел 117 матчей. В прошлом сезоне сыграл 2675 минут, выйдя в стартовом составе в 29 матчах Серии А, забив три мяча и сделав одну голевую передачу. Это один из лучших вариантов для «Челси» с точки зрения игры на втором этаже. В прошлом сезоне в среднем за игру он выигрывал четыре верховых единоборства. Также в среднем у него было 1,1 отборра за матч, 0,7 заблокированных ударов, 0,8 перехватов и 3,1 выноса мяча. За матч он делал в среднем 54,5 паса с точностью 89 процентов.

Дисциплинарная статистика тоже не вызывает особых сомнений: он заработал две желтые карточки. А что касается травм, то пропустил всего 26 матчей из-за проблем со здоровьем за последние пять лет. Возраст 22-летнего игрока тоже говорит в его пользу – для «Челси» это может быть вложением на долгие годы.

Поговаривают, что сам де Лигт не против перехода в «Челси», но «Ювентус» хочет выжать максимум из возможной сделки, то есть заполучить около 65 миллионов фунтов. И сбить эту цену «Челси» не удается. К тому же появился конкурент в лице «Баварии», которая начала контакты с де Лигтом.

Жуль Кунде («Севилья»)

За Кунде «Челси» присматривает достаточно давно, не решаясь приступить к серьезным действиям. А француз все рос и рос в цене, повышая ее своей игрой. С момента перехода в «Севилью» в 2019 году Кунде провел в чемпионате Испании 95 матчей, 32 из которых пришлись на прошлый сезон. Это 2738 игровых минут. Кунде уступает в игре головой де Лигту – успешны лишь 2,4 воздушных единоборства в среднем за матч Ла Лиги. При этом он делает 1,3 отбора за игру, 0,7 перехвата, 0,6 заблокированных ударов, а по выносам показатель тот же – 3,1. В среднем за матч Кунде делает 65,6 передачи с точностью 89 процентов.

Но нужно иметь в виду, что Жуль в отличие от де Лигта играет не только строго в центре обороны, а еще и на правом фланге порой. Это накладывает отпечаток на игровой стиль и на статистику. Кунде в прошлом сезоне забил дважды и сделал две голевые передачи. Возрастной показатель у Кунде тоже хорош – ему всего 23 года. А вот с дисциплиной все похуже – француз схлопотал две красные карточки за минувший сезон.

Кунде был приоритетом «Челси» в прошлом году, а этим летом лондонцы несколько сместили фокус внимания. Игрок готов к переменам, однако реальных предложений «Севилья» по нему пока не получала, если верить Marca. Француз оценивается в 55 миллионов фунтов. К нему также присматривается «Барселона», но у нее свои денежные ограничения. Вероятно, для «Челси» Кунде будет экстренным запасным вариантом.

Натан Аке («Манчестер Сити»)

Можно попытаться воссоединить Стерлинга и Аке в новом клубе. Тем более что в прошлом сезоне Натан провел за «горожан» всего 921 минуту на поле в Премьер-Лиге в 14 матчах. Это означает, что и статистика Аке имеет чуть меньший вес, что у других игроков из этого списка. Но можно отметить, что он выигрывает 2,6 воздушных единоборств в среднем за матч, делает 1,1 отбора, 0,6 перехватов, 0,4 блокированных ударов и 1,5 выноса. Он выполняет за игру 61 передачу с точностью 91 процент.

Экс-игрок «Челси» сумел при небольшом количестве матчей в прошлом сезоне дважды забить и не получал карточек в АПЛ . А возраст – 27 лет – самый оптимальный для расцвета защитника. Смущать может разве что травматизм Аке, который в сезоне-2020/21 пропустил 27 матчей во всех турнирах, а с августа 2017 года провел 188 дней вне игры.

О желании «Челси» вернуть Аке стало известно в конце прошлого месяца. Голландец является воспитанником «синих», к которым присоединился в 16 лет, а пять лет назад перешел в «Борнмут». «Сити» оценивает Аке в 50 миллионов фунтов, но при этом не горит желанием продавать Натана, который удобен как игрок подстраховки. «Горожанам» нужно будет найти ему замену, прежде чем продавать.

Калиду Кулибали («Наполи»)

Пожалуй, нет в мире центрального защитника, о котором ходило бы больше трансферных слухов в последние годы, чем Кулибали. Его почти каждое лето непременно куда-то сватают, а сделки уже вроде бы близки к завершению. Но всякий раз Кулибали остается в «Наполи», где провел уже почти десять лет. Не будем отступать от традиции: Калиду заинтересовал «Челси».

В прошлом сезоне в 27 матчах Серии А Кулибали отыграл 2406 минут. Интересно, что при всей своей внешней внушительности он выигрывал лишь 1,8 воздушных единоборств в среднем за матч. Но при этом у него 1,4 отбора, 1,1 перехвата, 3,1 выноса мяча и 0,9 заблокированных ударов. За прошлый сезон он забил три мяча и сделал три голевые передачи. В среднем за игру он делает 60,8 пасов с точностью 87 процентов.

Дисциплинарные показатели не вызывают больших вопросов: пять желтых карточек и одна красная. А вот с травмами в будущем у 31-летнего игрока могут быть проблемы. За последние два с половиной года он пропустил из-за проблем со здоровьем 31 игру.

Итальянские СМИ сообщают, что у «Челси» с Кулибали были предварительные переговоры. Контракт Калиду с «Наполи» истекает в 2023 году, что может быть стимулом к такого рода переговорам. На данный момент де Лигт и Аке выше в списке предпочтений Тухеля, но Кулибали «Челси» может теоретически получить по сниженной цене.

Милан Шкриньяр («Интер»)

27-летний защитник стабильно играет за «Интер» с момента перехода в 2017 году. Он проводил не менее 32 матчей в чемпионате в каждом из пяти сезонов в клубе. В прошлом, например, у него 35 матчей в стартовом составе – Шкриньяр провел на поле 3150 минут, то есть является безоговорочным игроком основы для миланцев.

В среднем за игру он делал 1,3 отбора, 0,7 перехвата, выигрывал 1,5 воздушных дуэлей, блокировал 0,7 удара и совершал 2,5 выноса. Но особенно поражает при количестве матчей точность передач – 93 процента. При этом в среднем за матч у него 60 пасов. Он получил всего три желтых карточки за прошлый сезон и забил три мяча. К тому же железный словак не пропустил из-за травмы ни одного матча за последние шесть лет.