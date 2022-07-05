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Терюшков рассказал о трансферной работе «Химок»

05 июля 2022, 00:44

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о вариантах усиления команды.

Мы сейчас смотрим достаточно большой круг футболистов. Не все желания игроков и агентов нам под силу, поэтому ищем оптимальное соотношение цена-качество, чтобы не прогадать. Деньги сейчас имеет достаточно высокую цену, а бюджет клуба достается потом и кровью. Хочется иметь сбалансированную политику на трансферном рынке. Есть хорошие предложения, но они нам не по карману.

Мы получили лицензию, но мы никого не можем выкупать, можем брать только неограниченно свободных игроков. Ограничения будут действовать до конца года. Наша задача — спокойно, максимально сбалансированно к этому вопросу подойти. Очень хочется выстрелить в первой части чемпионата, чтобы не быть в том положении, в котором мы оказались в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что «Химки» подпишут бывшего полузащитника «Рубина».

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05 июля в 01:59
Это весьма любопытно
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