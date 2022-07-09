«Сандефьорд» — «Олесунн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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09 июля 2022, 21:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Сандефьорд» — «Олесунн», который состоится 10 июля 2022 года.

«Сандефьорд»

«Сандефьорд» в турнирной таблице Высшей лиги Норвегии опустился с десятого на двенадцатое место. Команда из города китобоев после одиннадцати матчей набрала тринадцать очков. «Ребята» из Сандефьорда с начала сезона поразили ворота своих соперников девятнадцать раз, пропустили на четыре гола больше. В десятом туре на выезде с «Викингом», проигрывая по ходу игры в один мяч, «Сандефьорд» сумел изменить результат матча в свою пользу. В 1/32 Кубка Норвегии «ребята», открыв счёт уже на девятой минуте поединка, с разгромным счётом обыграли команду «Флинт». В следующем туре чемпионата раскатали ничью с клубом «Тромсё». В следующем этапе Кубка Норвегии команда с разницей в один мяч прошла «Бюосен».

Двенадцатый тур чемпионата между «Сандефьордом» и «Сарпсборгом 08» подарил болельщикам целых семь голов. Проигрывая в два мяча, «ребята» сумели отыграться уже в первом тайме, но на два гола соперника во втором сумели ответить только одним. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «Сарпсборга 08».

«Олесунн»

«Тангорубашечники» занимают седьмое место в чемпионате Норвегии. С начала сезона «Олесунн» набрал девятнадцать очков, забил пятнадцать голов, а пропустил семнадцать. В десятом туре на своём поле «тангорубашечники», ведя в два мяча, упустили победу в матче с «Волеренгой». Насберг за пять минут до конца поединка сравнял счёт в игре. В сухую «Олесунн» выиграл уверенно в 1/32 Кубка Норвегии у команды «Хедд». В матче одиннадцатого тура уступил «Будё-Глимту» в гостях. С минимальным счётом проиграл в следующем этапе кубка страны «Лиллестрёму».

В прошлом туре со счётом 1:0 «Олесунн» одержал победу над «Стрёмсгодсетом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сандефьорд» – 2.55

Ничья – 3.50

Победит «Олесунн» – 2.65

Победит «Сандефьорд» с форой -1.5 – 4.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

«Сандефьорд» пять последних матчей завершил исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Из десяти последних игр «Олесунн» проиграл только в трёх поединках.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру»».

Прогноз

После проигрыша в гостях от «Сарпсборга 08» в прошлом туре по-спортивному злой «Сандефьорд» реабилитируется перед своими болельщиками. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.55 на победу «Сандефьорда». Более двух лет «ребята» не выигрывали «Олесунн». В данном поединке у хозяев есть все шансы на победу.