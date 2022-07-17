«Локомотив» – «Пари НН»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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17 июля 2022, 11:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» – «Пари НН», который состоится 17 июля 2022 года

«Локомотив»

«Железнодорожники» начинают новый сезон с большими амбициями, ведь в целом прошлый футбольный год для них сложился неудачно. Коллектив постарается уже в первых турах вырваться в лидеры турнирной таблицы, а возможность у них будет хорошая, ведь в первом туре он сыграет с командой из нижней части РПЛ прошлого сезона. «Локомотив» не потерял ведущих игроков, поэтому болельщики будут ждать от них ярких выступлений.

10 июля «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» Москва (3:3), а 3 числа обыграл «Факел» (4:2). Оба матча носили товарищеский статус.

«Пари НН»

Команда только в прошлом сезоне дебютировала в РПЛ и выглядела достаточно неплохо на некоторых отрезках чемпионата. Тем не менее, у коллектива были и спады, а также серии поражений из нескольких матчей. В этом футбольном году «Пари НН» снова будет бороться за «место под солнцем», а стартовый матч станет для футболистов первым испытанием, где даже ничья станет хорошим достижением.

9 июля в товарищеском матче «Пари НН» обыграл «Акрон» из Тольятти (1:0), а четвертого числа оказался сильнее ЦСКА (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 1.77

Ничья – 3.5

Победит «Пари НН» – 5

Статистика

«Локомотив» проиграл только в двух поединках из десяти последних во всех турнирах

«Пари НН» одержал только две выездные победы из десяти матчей за последнее время

Два последних матча между клубами завершились победой «железнодорожников» с одинаковым счетом (2:1)

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. У хозяев есть отличный шанс начать сезон с победы и мы предполагаем, что московский клуб своего не упустит, набрав первые три балла в новом сезоне.