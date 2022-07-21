«Локомотив» объявил о переходе Ивана Игнатьева

Пресс-служба «Локомотива» объявила о переходе бывшего нападающего «Рубина» и «Крыльев Советов» .

Футбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с нападающим Иваном Игнатьевым. Соглашение с игроком рассчитано на один год с возможностью пролонгации ещё на два.

Игнатьев прокомментировал свой переход в «Локомотив»:

Я пришёл в титулованный российский клуб, с большими амбициями, который регулярно завоёвывает трофеи. Поэтому для меня это очень радостное событие. Я очень счастлив и хочу показывать здесь достойную игру.