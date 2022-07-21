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«Локомотив» объявил о переходе Ивана Игнатьева

21 июля 2022, 18:03

Пресс-служба «Локомотива» объявила о переходе бывшего нападающего «Рубина» и «Крыльев Советов» Ивана Игнатьева.

Футбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с нападающим Иваном Игнатьевым. Соглашение с игроком рассчитано на один год с возможностью пролонгации ещё на два.

Игнатьев прокомментировал свой переход в «Локомотив»:

Я пришёл в титулованный российский клуб, с большими амбициями, который регулярно завоёвывает трофеи. Поэтому для меня это очень радостное событие. Я очень счастлив и хочу показывать здесь достойную игру.

«Локомотив» объявил о переходе Ивана Игнатьева

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Все комментарии
АлексАлекс
АлексАлекс ответ Сп62 (раскрыть)
22 июля в 11:03
Его же не покупали, подписного бонуса ни ему ни агенту не дали (что уже о многом говорит), да и контракт 1+2 дали как ненадежному человеку - типа шанс дали, но мне кажется этому уже ничего не надо
Сп62
Сп62 ответ АлексАлекс (раскрыть)
22 июля в 10:12
А как же он медосмотр прошёл?
АлексАлекс
АлексАлекс
22 июля в 10:11
Даже на этом фото по глазам все видно, они не горят, взгляд усталый, апатичный, а ему всего 23. Там серьезные проблемы с головой, возможно балуется чем-то. Не думаю, что в Локомотиве сейчас есть люди, которые способны вытащить его
karakal60
karakal60
21 июля в 23:00
Наш ПароВооз вперёд лети..
Сп62
Сп62
21 июля в 22:27
Странное усиление у Локомотива. Может магия?
Kuvkil
Kuvkil
21 июля в 20:27
Неужели в дубле такого же нет?
Caniggia
Caniggia
21 июля в 19:47
Игнатьева уже не исправить. С башкой он не дружит и это уже неизлечимо. Балласт.
112910415
112910415
21 июля в 18:55
хотелось бы верить, но ...
КЭТиК
КЭТиК
21 июля в 18:52
Его уже вроде бы вообще списали.
phantom-k
phantom-k
21 июля в 18:29
Рад бы ошибиться, но есть ощущение что футболист Игнатьев закончился. Посмотрим…
Locomotive Breath
Locomotive Breath
21 июля в 18:19
Я очень счастлив и хочу показывать здесь достойную игру.(с)
Хотеть одно, делать другое. У болельщиков хорошая память. Запомним.
Добро пожаловать и удачи!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 июля в 18:15
Лол. Они еще девятый номер ему дали, а что, 3 гола за 40 матчей за "Рубин" разве не показатель класса)) Цорн в своем репертуаре.
ermak6848
ermak6848
21 июля в 18:07
Успехов в новом клубе!!!
72g22w6wx9yf
72g22w6wx9yf
21 июля в 18:07
Удачи в новом клубе.
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