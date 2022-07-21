«Динамо» подпишет центрбека Роберто Фернандеса. Но пустота в защите по-прежнему пугает

1658399814

21 июля 2022, 13:36

«Динамо» параллельно со стартом сезона продолжает искать усиление основного состава – команду покинули Иван Ордец, Роман Евгеньев, Фабиан Бальбуэна, Клинтон Н’Жи и Николай Комличенко. Вот-вот на выход может последовать Себастьян Шиманьски. Москвичам жизненно необходим центральный защитник и игроки для ротации состава – полный сезон с 22 футболистами в заявке пройти невозможно.

К сезону подходили с двумя центральными защитниками. Ничего не изменилось

Сразу три оборонца ушли из «Динамо» этим летом – речь о трио Бальбуэна-Евгеньев-Ордец, из которого каждый регулярно появлялся в основе. С их потерей в расположении «бело-голубых» остается пара 20-летних центральных защитников – Саба Сазонов и Александр Кутицкий. Оба уже дебютировали на уровне Российской Премьер-Лиги, первый – воспитанник «Зенита», второй – выходец из академии «Динамо». Еще Сандро Шварц замечал, что Саба способен сыграть и опорного полузащитника:

Сазонов, безусловно, интересный футболист. На сборах мы убедились, что у него очень хорошие перспективы. Саба отлично сложен физически, к тому же у него хорошая скорость. Он еще очень молод, но демонстрирует задатки, которые можно развить до высокого уровня. В первую очередь для меня он центральный защитник. То, что Саба может сыграть и опорного полузащитника, — это плюс.

То же самое о Кутицком говорил нынешний главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович. Но доверять им оборону топ-клуба пока рано.

В матче стартового тура нового розыгрыша Премьер-Лиги наставник «бело-голубых» не стал рисковать и выпустил в паре с Кутицким профильного правого защитника Сергея Паршивлюка. Задумка получилась не очень эффективной. Пропускать от «Ростова» могли уже на 6-й минуте – Александр не стал опекать Комличенко, затем предпринял попытку создать искусственный офсайд, но опоздал с решением. В результате Николай без опеки добрался до чужой штрафной и отдал под удар. Позднее Кутицкий нерасторопно сыграл по Глебову, оставив центр штрафной. Во втором тайме вновь долго решал, что делать с Комличенко на правом фланге в контратаке. Как итог – и у Паршивлюка, и у Кутицкого оценка 6.4 за матч по версии WhoScored.

По последним слухам, переход защитника Роберто Фернандеса в «Динамо» — почти решенный вопрос

Впервые о скором появлении Роберто Фернандеса в московском клубе заговорили 10 июля – почти сразу после приостановки контракта Бальбуэны. По словам спортивного директора «Гуарани» Карлоса Хавьера Акосты, Фернандес обладает первоклассной техникой, хорош в игре левой ногой и атлетичен. Сам парагваец вскоре высказался о вероятности подписания контракта с «Динамо»:

Я никогда не думал, что перейду так быстро и прямо в Европу, я очень горжусь этим. Я благодарю «Гуарани», который дал мне всё.

Агент игрока, в свою очередь, сообщил, что сделка уже согласована клубами. Теперь стала известна предположительная сумма компенсации, которую «Динамо» выплатит за парагвайского игрока – это 3 миллиона евро – притом, что портал Transfermarkt оценивает его в 1,3 миллиона.

В любом случае с приобретением Роберто «бело-голубым» должно стать чуть легче, но три центрдефа – все равно мало. Вероятно, Йоканович продолжит наигрывать Паршивлюка на этой позиции, чтобы была возможность ротации состава – это зависит от готовности Сазонова и Кутицкого взять на себя игру в старте.

Вот, что о готовности работать с молодыми игроками в основе заявил Йоканович:

Важно говорить не о паспорте и возрасте. Когда Шварц приглашал Захаряна и Тюкавина, он отталкивался от их уровня. Для меня это важно. Конечно, я буду следить за молодыми футболистами, поэтому у них будет шанс проявить себя.

При Шварце для «Динамо» было характерно сочетание опыта и молодости – сейчас следование этому принципу выглядит единственным выходом для Славиши из сложившейся ситуации.

У «Динамо» наименьшее количество игроков в заявке среди лиги – одним трансфером не отделаться

На данный момент «бело-голубые» заявили на сезон 22 футболиста – меньше всего среди клубов Российской Премьер-Лиги. На фоне проблем с ротацией заявление сербского тренера о задачах команды на сезон выглядит довольно лукавым:

Результаты в последние годы очень хорошие. Мы планируем работать в том же успешном ключе. Мы ставим задачу развиваться дальше, это приоритет для нас… Я не верю в чудеса, я верю в работу и амбиции, дисциплину. Конечно, мы хотим бороться за чемпионство. Будем делать все для этого.

Йоканович не стал отходить от игровой схемы, которую зачастую использовал Шварц – 4-1-4-1. Если с центром обороны проблема ясна, то ребус с опорной зоной еще предстоит решить – есть Никола Моро, который проводит 99% матчей «бело-голубых». Но за ним только номинальный опорник Даниил Фомин, который в игровых построениях располагается выше. Между тем среди слухов о переговорах по игрокам на эту позицию – тишина. Намного более активно действует ЦСКА – вот-вот в команду приедет Мойзес и Виктор Фелипе Мендес, шла речь о Пульгаре и Каане Айхане. Бело-голубым тоже стоит активизироваться.