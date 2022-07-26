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«Барракас Сентраль» – «Патронато» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:07
«Барракас Сентраль» – «Патронато» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Барракас Сентраль» – «Патронао», который состоится 27 июля 2022 года

«Барракас Сентраль»

Команда выступает очень нестабильно и каждый следующий результат команды все сложнее предсказать. Перед стартом десятого тура «Барракас Сентраль» занимает 22 место с девятью пунктами, что не может радовать болельщиков и руководство клуба. В предстоящей игре их ждет серьезный соперник, который постарается добыть победу на выезде, поэтому хозяевам стоит очень серьезно подготовится к поединку.

21 июля «Барракас Сентраль» уступил «Эстудиантесу» (1:3), а 16 числа с тем же счетом проиграл «Архентинос Хуниорс» (1:3).

«Патронато»

«Патронато» проиграл всего один матч из пяти последних в чемпионате Аргентины и находится в неплохой форме. Тем не менее, коллектив идет только на 12 место с 14 пунктами и отстает на восемь баллов от лидера, при этом сыграв на одну игру меньше. Чтобы одержать победу на выезде, футболистам придется показать максимум своих возможностей и немного везения. Матч обещает быть интересным и напряженным до финального свистка.

20 июля «Патронато» обыграл на своем поле «Тигре» (1:0), а 15 числа оказался сильнее «Сентраль Кордоба» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Барракас Сентраль» – 2.9
  • Ничья – 3.05
  • Победит «Патронато» – 2.65

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Барракас Сентраль» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Патронато» проиграл только три матча из десяти последних встреч во всех турнирах
  • «Патронато» забил только в шести выездных поединках из десяти последних
  • «Барракас Сентраль» проиграл четыре из пяти домашних встреч за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на «Патронато», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Гости показывают более качественные результаты и вероятнее всего будут доминировать на протяжении всего матча. Прогнозируем минимальную победу «Патронато».

Все комментарии
vzxbz2us775u
vzxbz2us775u
сегодня в 13:09
Победу одержит «Патронато»
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:12
Гости не проиграют этот матч
Гость
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