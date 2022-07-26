«Барракас Сентраль» – «Патронато» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Барракас Сентраль» – «Патронао», который состоится 27 июля 2022 года

«Барракас Сентраль»

Команда выступает очень нестабильно и каждый следующий результат команды все сложнее предсказать. Перед стартом десятого тура «Барракас Сентраль» занимает 22 место с девятью пунктами, что не может радовать болельщиков и руководство клуба. В предстоящей игре их ждет серьезный соперник, который постарается добыть победу на выезде, поэтому хозяевам стоит очень серьезно подготовится к поединку.

21 июля «Барракас Сентраль» уступил «Эстудиантесу» (1:3), а 16 числа с тем же счетом проиграл «Архентинос Хуниорс» (1:3).

«Патронато»

«Патронато» проиграл всего один матч из пяти последних в чемпионате Аргентины и находится в неплохой форме. Тем не менее, коллектив идет только на 12 место с 14 пунктами и отстает на восемь баллов от лидера, при этом сыграв на одну игру меньше. Чтобы одержать победу на выезде, футболистам придется показать максимум своих возможностей и немного везения. Матч обещает быть интересным и напряженным до финального свистка.

20 июля «Патронато» обыграл на своем поле «Тигре» (1:0), а 15 числа оказался сильнее «Сентраль Кордоба» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барракас Сентраль» – 2.9

Ничья – 3.05

Победит «Патронато» – 2.65

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Барракас Сентраль» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Патронато» проиграл только три матча из десяти последних встреч во всех турнирах

«Патронато» забил только в шести выездных поединках из десяти последних

«Барракас Сентраль» проиграл четыре из пяти домашних встреч за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на «Патронато», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Гости показывают более качественные результаты и вероятнее всего будут доминировать на протяжении всего матча. Прогнозируем минимальную победу «Патронато».