«Барракас Сентраль» – «Патронато» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Барракас Сентраль» – «Патронао», который состоится 27 июля 2022 года
«Барракас Сентраль»
Команда выступает очень нестабильно и каждый следующий результат команды все сложнее предсказать. Перед стартом десятого тура «Барракас Сентраль» занимает 22 место с девятью пунктами, что не может радовать болельщиков и руководство клуба. В предстоящей игре их ждет серьезный соперник, который постарается добыть победу на выезде, поэтому хозяевам стоит очень серьезно подготовится к поединку.
21 июля «Барракас Сентраль» уступил «Эстудиантесу» (1:3), а 16 числа с тем же счетом проиграл «Архентинос Хуниорс» (1:3).
«Патронато»
«Патронато» проиграл всего один матч из пяти последних в чемпионате Аргентины и находится в неплохой форме. Тем не менее, коллектив идет только на 12 место с 14 пунктами и отстает на восемь баллов от лидера, при этом сыграв на одну игру меньше. Чтобы одержать победу на выезде, футболистам придется показать максимум своих возможностей и немного везения. Матч обещает быть интересным и напряженным до финального свистка.
20 июля «Патронато» обыграл на своем поле «Тигре» (1:0), а 15 числа оказался сильнее «Сентраль Кордоба» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барракас Сентраль» – 2.9
- Ничья – 3.05
- Победит «Патронато» – 2.65
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Барракас Сентраль» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Патронато» проиграл только три матча из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Патронато» забил только в шести выездных поединках из десяти последних
- «Барракас Сентраль» проиграл четыре из пяти домашних встреч за последнее время
Прогноз
Сделать ставку на «Патронато», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Гости показывают более качественные результаты и вероятнее всего будут доминировать на протяжении всего матча. Прогнозируем минимальную победу «Патронато».