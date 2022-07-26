«Фламенго» – «Атлетико Паранаэнсе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Бразилии «Фламенго» – «Атлетико Паранаэнсе», который состоится 28 июля 2022 года

«Фламенго»

«Фламенго» находится в хорошей физической форме и редко проигрывает в последнее время. В чемпионате Бразилии команда вышла на шестое место с 30 очками после не самого удачного старта и наверняка не собирается останавливаться на достигнутом. Тем не менее, и про кубок страны футболисты не забывают и хотят пройти как можно дальше, поэтому можем с уверенностью заявить, что коллектив будет мотивирован на победу.

24 июля «Фламенго» обыграл на выезде «Аваи» (2:1), а 21 числа разгромил на своем поле «Жувентуде» (4:0).

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» немного сдал в результатах за последнее время и опустился в чемпионате на пятое место с 30 очками. Сейчас клуб опережает нынешнего соперника всего на один пункт, однако кубок Бразилии является совсем другим турниром, на который футболисты настраиваются совсем иначе. Победа в предстоящем поединке очень важна для гостей, ведь она поможет обрести уверенность в собственных силах и возможно стабилизировать ситуацию в Серии А Бразилии.

24 июля «Атлетико Паранаэнсе» проиграл на выезде «Ботафого» (0:2), а 21 числа уверенно обыграл на своем поле «Атлетико Гойаниенсе» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фламенго» – 1.51

Ничья – 4.1

Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 6.7

Статистика

«Фламенго» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Атлетико Паранаэнсе» проиграл только три матча из десяти последних матчей на выезде

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фламенго» выиграл четыре из пяти домашних матчей с «Атлетико Паранаэнсе»

Прогноз

Сделать ставку на «Фламенго», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.51. Хозяева находятся в отличной физической форме и с первых минут окажут большое давление на соперника. Прогнозируем победу «Фламенго» в 1-2 мяча.