«Фламенго» – «Атлетико Паранаэнсе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Бразилии «Фламенго» – «Атлетико Паранаэнсе», который состоится 28 июля 2022 года
«Фламенго»
«Фламенго» находится в хорошей физической форме и редко проигрывает в последнее время. В чемпионате Бразилии команда вышла на шестое место с 30 очками после не самого удачного старта и наверняка не собирается останавливаться на достигнутом. Тем не менее, и про кубок страны футболисты не забывают и хотят пройти как можно дальше, поэтому можем с уверенностью заявить, что коллектив будет мотивирован на победу.
24 июля «Фламенго» обыграл на выезде «Аваи» (2:1), а 21 числа разгромил на своем поле «Жувентуде» (4:0).
«Атлетико Паранаэнсе»
«Атлетико Паранаэнсе» немного сдал в результатах за последнее время и опустился в чемпионате на пятое место с 30 очками. Сейчас клуб опережает нынешнего соперника всего на один пункт, однако кубок Бразилии является совсем другим турниром, на который футболисты настраиваются совсем иначе. Победа в предстоящем поединке очень важна для гостей, ведь она поможет обрести уверенность в собственных силах и возможно стабилизировать ситуацию в Серии А Бразилии.
24 июля «Атлетико Паранаэнсе» проиграл на выезде «Ботафого» (0:2), а 21 числа уверенно обыграл на своем поле «Атлетико Гойаниенсе» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фламенго» – 1.51
- Ничья – 4.1
- Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 6.7
Статистика
- «Фламенго» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Атлетико Паранаэнсе» проиграл только три матча из десяти последних матчей на выезде
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Фламенго» выиграл четыре из пяти домашних матчей с «Атлетико Паранаэнсе»
Прогноз
Сделать ставку на «Фламенго», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.51. Хозяева находятся в отличной физической форме и с первых минут окажут большое давление на соперника. Прогнозируем победу «Фламенго» в 1-2 мяча.