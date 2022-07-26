«Зенит» – «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – «Локомотив, который состоится 30 июля 2022 года
„Зенит“
„Зенит“ потерял очки в первом туре, но уже во втором одержал уверенную победу и показал всем, что ничья с „Химками“ была досадной оплошностью. Сейчас чемпион России с четырьмя баллами занимает четвертое место, уступая лидеру два балла. В соперниках у клуба из Санкт-Петербурга грозный „Локомотив“, который тем не менее, не должен стать большой проблемой для подопечных Семака, если они хорошо войдут в игру.
22 июля „Зенит“ крупно обыграл „Крылья Советов“ (3:0), а 15 числа не смог переиграть „Химки“ на выезде (1:1).
„Локомотив“
„Железнодорожники“ и во второй домашней игре подряд не смогли набрать полноценные три очка, снова довольствуясь ничейным результатом. Команда имеет в своем активе лишь два балла и это не очень хороший знак для руководства и болельщиков. В предстоящей игре с чемпионом страны московским футболистам придется большую часть времени обороняться, поэтому рассчитывать на победу в Санкт-Петербурге вряд ли приходится.
24 июля „Локомотив“ сыграл вничью с „Ростовом“ (2:2), 17 числа не смог обыграть на своем поле „Пари НН“ (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит „Зенит“ – 1.35
- Ничья – 5.2
- Победит „Локомотив“ – 8
Статистика
- „Локомотив“ не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- „Зенит“ выиграл 13 из 15 последних матчей на своем стадионе
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Три из четырех личных встреч команд завершились исходом „обе забьют“
Прогноз
Сделать ставку на „обе забьют“, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. „Зенит“ выглядит увереннее и сильнее своего соперника, но все же предполагаем, что московский коллектив сможет забить минимум один мяч.