«Зенит» – «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – «Локомотив, который состоится 30 июля 2022 года

„Зенит“

„Зенит“ потерял очки в первом туре, но уже во втором одержал уверенную победу и показал всем, что ничья с „Химками“ была досадной оплошностью. Сейчас чемпион России с четырьмя баллами занимает четвертое место, уступая лидеру два балла. В соперниках у клуба из Санкт-Петербурга грозный „Локомотив“, который тем не менее, не должен стать большой проблемой для подопечных Семака, если они хорошо войдут в игру.

22 июля „Зенит“ крупно обыграл „Крылья Советов“ (3:0), а 15 числа не смог переиграть „Химки“ на выезде (1:1).

„Локомотив“

„Железнодорожники“ и во второй домашней игре подряд не смогли набрать полноценные три очка, снова довольствуясь ничейным результатом. Команда имеет в своем активе лишь два балла и это не очень хороший знак для руководства и болельщиков. В предстоящей игре с чемпионом страны московским футболистам придется большую часть времени обороняться, поэтому рассчитывать на победу в Санкт-Петербурге вряд ли приходится.

24 июля „Локомотив“ сыграл вничью с „Ростовом“ (2:2), 17 числа не смог обыграть на своем поле „Пари НН“ (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит „Зенит“ – 1.35

Ничья – 5.2

Победит „Локомотив“ – 8

Статистика

„Локомотив“ не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

„Зенит“ выиграл 13 из 15 последних матчей на своем стадионе

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из четырех личных встреч команд завершились исходом „обе забьют“

Прогноз

Сделать ставку на „обе забьют“, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. „Зенит“ выглядит увереннее и сильнее своего соперника, но все же предполагаем, что московский коллектив сможет забить минимум один мяч.