«Пари НН» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» – « ЦСКА », который состоится 31 июля 2022 года

«Пари НН»

Коллектив из Нижнего Новгорода набрал всего одно очко в двух последних встречах, что не может удовлетворить болельщиков, которые ждут от футболистов побед и уверенного места в середине турнирной таблицы. В предстоящей встрече «Пари НН» сыграет с единоличным лидером РПЛ нынешнего сезона, и даже ничья стала бы хорошим результатом для команды, которая заметно уступает «армейцам» по классу футболистов.

24 июля «Пари НН» проиграл крупно «Химкам» (1:1), а 17 числа удержал выездную ничью с «Локомотивом» (1:1).

ЦСКА

ЦСКА стоило выиграть два стартовых матча, и команда уже возглавила турнирную таблицу РПЛ . Чтобы продолжить свой победный путь, футболистам нельзя расслабляться и следует серьезно относится к каждому сопернику. Смогут ли «армейцы» на длительной основе лидировать в РПЛ предсказать очень сложно, но все нейтральные болельщики устали от многолетнего превосходства «Зенита», поэтому это создает дополнительную интригу вокруг чемпионата.

23 июля ЦСКА уверенно обыграл «Сочи» (3:0), а 17 числа команда не оставила шансов на футбольном поле «Уралу» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари НН» – 4.4

Ничья – 3.7

Победит ЦСКА – 1.8

Статистика

ЦСКА выиграл три последних матча во всех турнирах

выиграл три последних матча во всех турнирах «Нижний Новгород» выиграл только четыре матча на своем поле из десяти последних

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

ЦСКА выиграл единственный матч у «Пари НН» в Нижнем Новгороде

Прогноз