«Пари НН» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» – «ЦСКА», который состоится 31 июля 2022 года
«Пари НН»
Коллектив из Нижнего Новгорода набрал всего одно очко в двух последних встречах, что не может удовлетворить болельщиков, которые ждут от футболистов побед и уверенного места в середине турнирной таблицы. В предстоящей встрече «Пари НН» сыграет с единоличным лидером РПЛ нынешнего сезона, и даже ничья стала бы хорошим результатом для команды, которая заметно уступает «армейцам» по классу футболистов.
24 июля «Пари НН» проиграл крупно «Химкам» (1:1), а 17 числа удержал выездную ничью с «Локомотивом» (1:1).
ЦСКА
ЦСКА стоило выиграть два стартовых матча, и команда уже возглавила турнирную таблицу РПЛ. Чтобы продолжить свой победный путь, футболистам нельзя расслабляться и следует серьезно относится к каждому сопернику. Смогут ли «армейцы» на длительной основе лидировать в РПЛ предсказать очень сложно, но все нейтральные болельщики устали от многолетнего превосходства «Зенита», поэтому это создает дополнительную интригу вокруг чемпионата.
23 июля ЦСКА уверенно обыграл «Сочи» (3:0), а 17 числа команда не оставила шансов на футбольном поле «Уралу» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Пари НН» – 4.4
- Ничья – 3.7
- Победит ЦСКА – 1.8
Статистика
- ЦСКА выиграл три последних матча во всех турнирах
- «Нижний Новгород» выиграл только четыре матча на своем поле из десяти последних
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- ЦСКА выиграл единственный матч у «Пари НН» в Нижнем Новгороде
Прогноз
Сделать ставку на победу ЦСКА, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. «Пари НН» неудачно стартовал в чемпионате и на данный момент противостоять ЦСКА команде будет очень сложно. Прогнозируем победу гостей в 1-2 мяча.