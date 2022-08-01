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«Бенфика» – «Мидтьюлланд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:24
«Бенфика» – «Мидтьюлланд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бенфика» – «Мидтьюлланд», который состоится 02 августа 2022 года

«Бенфика»

Несмотря на то, что «Бенфика» не смогла составить конкуренцию «Порту» и «Спортингу» в чемпионате, команда неплохо выступила в Лиге Чемпионов и теперь стремится снова туда попасть. У клуба есть все шансы для этого, если посмотреть на подбор игроков и результаты команды в товарищеских встречах. Тем не менее, не стоит недооценивать коллектив из Дании, который может наказать за халатность в обороне.

26 июля «Бенфика» в товарищеской игре обыграла «Ньюкасл Юнайтед» (3:2), а 22 числа оказалась сильнее «Жироны» (4:2).

«Мидтьюлланд»

«Мидтьюлланду» не хватило совсем немного для чемпионства, уступив всего три балла Копенгагену. Тем не менее, команда завоевала кубок Дании и сейчас будет стараться пройти в Лигу Чемпионов. Большим фаворитом выглядит соперник, что может снять груз ответственности с футболистов и позволить им показать свою игру, а может быть и добыть хороший результат, хотя даже ничья стала бы большим достижением на выезде.

29 июля «Мидтьюлланд» разгромил «Оденсе» в чемпионате (5:1), а 26 числа с трудом в серии пенальти оказался сильнее «Ларнаки» в Лиге Чемпионов (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бенфика» – 1.25
  • Ничья – 5.7
  • Победит «Мидтьюлланд» – 12

Статистика

  • Девять из десяти матчей «Мидтьюлланда» завершились исходом «обе забьют»
  • «Бенфика» выиграл пять последних товарищеских матчей
  • «Мидтьюлланд» уступил только в двух поединках из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре последних матча «Бенфики» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Предполагаем, что игра не будет закрытой, а «Бенфика» вероятнее всего одержит победу, при этом не сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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