«Бенфика» – «Мидтьюлланд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бенфика» – «Мидтьюлланд», который состоится 02 августа 2022 года

«Бенфика»

Несмотря на то, что «Бенфика» не смогла составить конкуренцию «Порту» и «Спортингу» в чемпионате, команда неплохо выступила в Лиге Чемпионов и теперь стремится снова туда попасть. У клуба есть все шансы для этого, если посмотреть на подбор игроков и результаты команды в товарищеских встречах. Тем не менее, не стоит недооценивать коллектив из Дании, который может наказать за халатность в обороне.

26 июля «Бенфика» в товарищеской игре обыграла «Ньюкасл Юнайтед» (3:2), а 22 числа оказалась сильнее «Жироны» (4:2).

«Мидтьюлланд»

«Мидтьюлланду» не хватило совсем немного для чемпионства, уступив всего три балла Копенгагену. Тем не менее, команда завоевала кубок Дании и сейчас будет стараться пройти в Лигу Чемпионов. Большим фаворитом выглядит соперник, что может снять груз ответственности с футболистов и позволить им показать свою игру, а может быть и добыть хороший результат, хотя даже ничья стала бы большим достижением на выезде.

29 июля «Мидтьюлланд» разгромил «Оденсе» в чемпионате (5:1), а 26 числа с трудом в серии пенальти оказался сильнее «Ларнаки» в Лиге Чемпионов (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 1.25

Ничья – 5.7

Победит «Мидтьюлланд» – 12

Статистика

Девять из десяти матчей «Мидтьюлланда» завершились исходом «обе забьют»

«Бенфика» выиграл пять последних товарищеских матчей

«Мидтьюлланд» уступил только в двух поединках из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Бенфики» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Предполагаем, что игра не будет закрытой, а «Бенфика» вероятнее всего одержит победу, при этом не сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности.