«Бенфика» – «Мидтьюлланд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бенфика» – «Мидтьюлланд», который состоится 02 августа 2022 года
«Бенфика»
Несмотря на то, что «Бенфика» не смогла составить конкуренцию «Порту» и «Спортингу» в чемпионате, команда неплохо выступила в Лиге Чемпионов и теперь стремится снова туда попасть. У клуба есть все шансы для этого, если посмотреть на подбор игроков и результаты команды в товарищеских встречах. Тем не менее, не стоит недооценивать коллектив из Дании, который может наказать за халатность в обороне.
26 июля «Бенфика» в товарищеской игре обыграла «Ньюкасл Юнайтед» (3:2), а 22 числа оказалась сильнее «Жироны» (4:2).
«Мидтьюлланд»
«Мидтьюлланду» не хватило совсем немного для чемпионства, уступив всего три балла Копенгагену. Тем не менее, команда завоевала кубок Дании и сейчас будет стараться пройти в Лигу Чемпионов. Большим фаворитом выглядит соперник, что может снять груз ответственности с футболистов и позволить им показать свою игру, а может быть и добыть хороший результат, хотя даже ничья стала бы большим достижением на выезде.
29 июля «Мидтьюлланд» разгромил «Оденсе» в чемпионате (5:1), а 26 числа с трудом в серии пенальти оказался сильнее «Ларнаки» в Лиге Чемпионов (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бенфика» – 1.25
- Ничья – 5.7
- Победит «Мидтьюлланд» – 12
Статистика
- Девять из десяти матчей «Мидтьюлланда» завершились исходом «обе забьют»
- «Бенфика» выиграл пять последних товарищеских матчей
- «Мидтьюлланд» уступил только в двух поединках из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча «Бенфики» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Предполагаем, что игра не будет закрытой, а «Бенфика» вероятнее всего одержит победу, при этом не сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности.