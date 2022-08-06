«Урал» – «Спартак» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1659762676

сегодня, 08:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» – «Спартак», который состоится 06 августа 2022 года

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга на данный момент остается худшим в РПЛ и еще не радовал своих болельщиков набранными очками. «Урал» не может показать свою игру и выйти на хорошую реализацию, ведь в его активе всего один забитый мяч при восьми пропущенных. В домашнем матче со «Спартаком» даже ничья станет приемлемым результатом, но добиться ее вероятнее всего будет крайне сложно.

29 июля «Урал» проиграл на своем поле «Краснодару» (1:3), а 23 числа крупно уступил «Оренбургу» (0:3).

«Спартак»

Своими последними матчами «народная команда» внушает уверенность болельщикам, что нынешний сезон должен получиться куда удачнее предыдущего. После трех туров, «Спартак» делит первое место с двумя конкурентами, набрав семь баллов. Выездной поединок с последней командой рассматривается исключительно как шанс набрать очередные и важные три очка для продолжения борьбы с «Зенитом» и ЦСКА .

31 июля «Спартак» крупно обыграл «Оренбург» (4:1), а 23 числа с тем же счетом оказался сильнее «Краснодара» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 4.8

Ничья – 3.9

Победит «Спартак» – 1.7

Статистика

«Урал» не может выиграть уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Спартак» забил 12 мячей в последних пяти поединках

«Спартак» выиграл четыре последних матча у клуба из Екатеринбурга

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Московский клуб показывает высокий уровень на старте чемпионата, и мы предполагаем, что у хозяев практически нет шансов набрать очки.