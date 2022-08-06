«Лестер» — «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лестер» — «Брентфорд», который состоится 7 августа 2022 года.
«Лестер»
«Лестер Сити» занял восьмую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги по итогам прошлого сезона. «Лисы» продемонстрировали неплохую игру в перерыве между чемпионатами. Из шести товарищеских матчей, которые команда провела в июле, только в одном поединке «Лестер» уступил с минимальной разницей своему сопернику. В первом своём товарищеском матче «синие», открыв счёт в матче первыми, уступили «Ноттс Каунти». Уступая в два мяча, «Лестер» сумел свести результат матча с бельгийской командой «Хеверли Лувен» к ничейному. В сухую «лисы» обыграли «Халл», заставив их вратаря доставать четыре раза мяч из сетки своих ворот. Уверенно «синие» одержали победу над «Дерби Каунти». Уже к восемнадцатой минуте матча, забив пару мячей, команда решила исход встречи с «Престоном» в свою пользу.
В заключительной товарищеской встрече перед началом нового сезона «лисы» встретились с «красно-белыми» из Севильи. Со счётом 1:0 «Лестер» взял верх над «Севильей». Что касается «Брентфорда», то с ним команда из Лестера встречалась в марте этого года. Тогда с разницей в один гол выиграли «лисы».
«Брентфорд»
В сезоне 2021/2022 «пчёлы» заняли тринадцатое место в чемпионате Англии. Команда провела на летних каникулах семь товарищеских матчей. Чтобы оценить степень готовности «Брентфорда» к новому сезону, рассмотрим подробно эти поединки. В первой своей товарищеской игре, забив пару мячей, «пчёлы» выиграли у «Борхэм Вуда». Открыв счёт первыми в начале матча, «красно-белые» уступили немецкому «Штутгарту». Гол забитый за четыре минуты до конца матча помог избежать поражение в игре со «Страсбургом». С разгромным счётом «Брентфорд» проиграл «Вольфсбургу». С минимальным счётом был повержен «Брайтон». На один гол от «канониров» команда из Брентфорда сумела ответить двумя.
На прошлых выходных «пчёлы» со счётом 1:0 одержали победу над испанским «Бетисом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лестер» – 2.05
- Ничья – 3.70
- Победит «Брентфорд» – 3.55
- Исход поединка «обе забьют — да» – 1.67
- Победит «Лестер» с форой -1.5 – 3.45
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08
Статистика
- Только в одном поединке из десяти последних «Лестер» уступил своим соперникам.
- «Брентфорд» за последнее время проиграл в трёх матчах за аналогичный период.
- Четыре из шести очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».
Прогноз
За всю историю противостояния этих двух команд «пчёлы» ни разу не выигрывали у «лисов». В первом туре дома перед своими болельщиками «синие» возьмут свои три очка в данном поединке. Компания Pinnacle на победу «Лестера» предлагает коэффициент 2.05.