«Лестер» — «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1659796497

сегодня, 17:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лестер» — «Брентфорд», который состоится 7 августа 2022 года.

«Лестер»

«Лестер Сити» занял восьмую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги по итогам прошлого сезона. «Лисы» продемонстрировали неплохую игру в перерыве между чемпионатами. Из шести товарищеских матчей, которые команда провела в июле, только в одном поединке «Лестер» уступил с минимальной разницей своему сопернику. В первом своём товарищеском матче «синие», открыв счёт в матче первыми, уступили «Ноттс Каунти». Уступая в два мяча, «Лестер» сумел свести результат матча с бельгийской командой «Хеверли Лувен» к ничейному. В сухую «лисы» обыграли «Халл», заставив их вратаря доставать четыре раза мяч из сетки своих ворот. Уверенно «синие» одержали победу над «Дерби Каунти». Уже к восемнадцатой минуте матча, забив пару мячей, команда решила исход встречи с «Престоном» в свою пользу.

В заключительной товарищеской встрече перед началом нового сезона «лисы» встретились с «красно-белыми» из Севильи. Со счётом 1:0 «Лестер» взял верх над «Севильей». Что касается «Брентфорда», то с ним команда из Лестера встречалась в марте этого года. Тогда с разницей в один гол выиграли «лисы».

«Брентфорд»

В сезоне 2021/2022 «пчёлы» заняли тринадцатое место в чемпионате Англии. Команда провела на летних каникулах семь товарищеских матчей. Чтобы оценить степень готовности «Брентфорда» к новому сезону, рассмотрим подробно эти поединки. В первой своей товарищеской игре, забив пару мячей, «пчёлы» выиграли у «Борхэм Вуда». Открыв счёт первыми в начале матча, «красно-белые» уступили немецкому «Штутгарту». Гол забитый за четыре минуты до конца матча помог избежать поражение в игре со «Страсбургом». С разгромным счётом «Брентфорд» проиграл «Вольфсбургу». С минимальным счётом был повержен «Брайтон». На один гол от «канониров» команда из Брентфорда сумела ответить двумя.

На прошлых выходных «пчёлы» со счётом 1:0 одержали победу над испанским «Бетисом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 2.05

Ничья – 3.70

Победит «Брентфорд» – 3.55

Исход поединка «обе забьют — да» – 1.67

Победит «Лестер» с форой -1.5 – 3.45

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

Только в одном поединке из десяти последних «Лестер» уступил своим соперникам.

«Брентфорд» за последнее время проиграл в трёх матчах за аналогичный период.

Четыре из шести очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

За всю историю противостояния этих двух команд «пчёлы» ни разу не выигрывали у «лисов». В первом туре дома перед своими болельщиками «синие» возьмут свои три очка в данном поединке. Компания Pinnacle на победу «Лестера» предлагает коэффициент 2.05.