«Вест Бромвич» – «Уотфорд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Вест Бромвич» – «Уотфорд», который состоится 08 августа 2022 года
«Вест Бромвич»
Команда уже несколько сезонов провела в Чемпионшипе и пока не может выбраться обратно в АПЛ, где раньше она играла довольно часто. «Вест Бромвич» сыграл вничью первый тур и теперь на своем стадионе попытается одержать победу, однако соперник у него будет очень непростой. Матч обещает быть интересным и зрелищным, ведь оба коллектива достаточно высокого уровня и теоретически могут выступать в АПЛ.
30 июля «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Мидлсбро» (1:1) в Чемпионшипе, а 23 числа обыграл в товарищеском матче «Герту» (2:1).
«Уотфорд»
«Уотфорд» в прошлом сезоне долго боролся за выживание, но не смог сохранить прописку в АПЛ. Разумеется, команда хочет не затягивать с возвращением в главный чемпионат страны и уже одержала непростую победу в первом туре Чемпионшипа. Чтобы сразу выбиться в лидеры, коллективу очень желательно выигрывать ближайшие матчи, что даст ему не только баллы, но и уверенность в своих силах на будущие противостояния.
1 августа «Уотфорд» минимально обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а 23 июля сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Бромвич» – 2.38
- Ничья – 3.28
- Победит «Уотфорд» – 3.11
Статистика
- «Вест Бромвич» проиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из десяти последних матчей «Уотфорда» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Уотфорд» выиграл только два матча из пяти последних матчей у «Вест Бромвича»
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Уотфорд», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.11. «Уотфорд» постарался сохранить ключевых игроков и постарается одержать вторую победу в Чемпионшипе. Прогнозируем минимальный успех гостей.