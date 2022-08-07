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«Вест Бромвич» – «Уотфорд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 16:39
«Вест Бромвич» – «Уотфорд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Вест Бромвич» – «Уотфорд», который состоится 08 августа 2022 года

«Вест Бромвич»

Команда уже несколько сезонов провела в Чемпионшипе и пока не может выбраться обратно в АПЛ, где раньше она играла довольно часто. «Вест Бромвич» сыграл вничью первый тур и теперь на своем стадионе попытается одержать победу, однако соперник у него будет очень непростой. Матч обещает быть интересным и зрелищным, ведь оба коллектива достаточно высокого уровня и теоретически могут выступать в АПЛ.

30 июля «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Мидлсбро» (1:1) в Чемпионшипе, а 23 числа обыграл в товарищеском матче «Герту» (2:1).

«Уотфорд»

«Уотфорд» в прошлом сезоне долго боролся за выживание, но не смог сохранить прописку в АПЛ. Разумеется, команда хочет не затягивать с возвращением в главный чемпионат страны и уже одержала непростую победу в первом туре Чемпионшипа. Чтобы сразу выбиться в лидеры, коллективу очень желательно выигрывать ближайшие матчи, что даст ему не только баллы, но и уверенность в своих силах на будущие противостояния.

1 августа «Уотфорд» минимально обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а 23 июля сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вест Бромвич» – 2.38
  • Ничья – 3.28
  • Победит «Уотфорд» – 3.11

Статистика

  • «Вест Бромвич» проиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из десяти последних матчей «Уотфорда» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Уотфорд» выиграл только два матча из пяти последних матчей у «Вест Бромвича»
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Уотфорд», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.11. «Уотфорд» постарался сохранить ключевых игроков и постарается одержать вторую победу в Чемпионшипе. Прогнозируем минимальный успех гостей.

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ru89ar78ffrw
ru89ar78ffrw
сегодня в 17:57
Победу одержит Вест Бромвич
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