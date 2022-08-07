«Вест Бромвич» – «Уотфорд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Вест Бромвич» – «Уотфорд», который состоится 08 августа 2022 года

«Вест Бромвич»

Команда уже несколько сезонов провела в Чемпионшипе и пока не может выбраться обратно в АПЛ , где раньше она играла довольно часто. «Вест Бромвич» сыграл вничью первый тур и теперь на своем стадионе попытается одержать победу, однако соперник у него будет очень непростой. Матч обещает быть интересным и зрелищным, ведь оба коллектива достаточно высокого уровня и теоретически могут выступать в АПЛ .

30 июля «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Мидлсбро» (1:1) в Чемпионшипе, а 23 числа обыграл в товарищеском матче «Герту» (2:1).

«Уотфорд»

«Уотфорд» в прошлом сезоне долго боролся за выживание, но не смог сохранить прописку в АПЛ . Разумеется, команда хочет не затягивать с возвращением в главный чемпионат страны и уже одержала непростую победу в первом туре Чемпионшипа. Чтобы сразу выбиться в лидеры, коллективу очень желательно выигрывать ближайшие матчи, что даст ему не только баллы, но и уверенность в своих силах на будущие противостояния.

1 августа «Уотфорд» минимально обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а 23 июля сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич» – 2.38

Ничья – 3.28

Победит «Уотфорд» – 3.11

Статистика

«Вест Бромвич» проиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из десяти последних матчей «Уотфорда» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Уотфорд» выиграл только два матча из пяти последних матчей у «Вест Бромвича»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Уотфорд», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.11. «Уотфорд» постарался сохранить ключевых игроков и постарается одержать вторую победу в Чемпионшипе. Прогнозируем минимальный успех гостей.