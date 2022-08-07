«Сельта» — «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Эспаньол», который состоится 13 августа 2022 года.

«Сельта»

«Кельты» разместились на одиннадцатой строчке турнирной таблицы по итогам сезона 2021/2022. «Сельта» провела три предсезонных товарищеских матча. Ничьёй завершилась встреча с мексиканским клубом «Пумас». Команды обменялись голами в первом тайме. С командой «Сан-Хосе Эртквейкс» из США «небесные» также раскатали ничью.

Португальской «Браге» со счётом 1:2 «Сельта» уступила. В апреле этого года «кельты» проиграли «Эспаньолу» на их поле (0:1). Перед новым сезоном «небесные» усилились защитником «Барсы» Оскаром Мингесой.

«Эспаньол»

По итогам прошлого сезона «Эспаньол» занял четырнадцатое место в чемпионате Испании. «Бело-синие» провели летом шесть товарищеских встреч. В сухую команда выиграла французский клуб «Монпелье». С «Лас-Пальмасом» раскатала нулевую ничью. «Лилль» на два гола от «Эспаньола» не ответил ни одним. «Линенсе» с минимальным счётом взял верх над «бело-синими». С разгромным счётом над «Эспаньолом» одержал победу английский клуб «Брайтон».

Встреча с итальянским «Наполи» завершилась нулевой ничьёй.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 1.95

Ничья – 3.50

Победит «Эспаньол» – 3.80

Победит «Сельта» с форой -1.5 – 3.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

«Сельта» уступила своим соперникам в четырёх встречах из десяти последних.

Только в двух матчах «Эспаньол» выиграл за аналогичный период.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Сельта» постарается взять реванш за проигрыш в прошлом сезоне от «Эспаньола» на выезде. Дома «Сельта» уже выигрывала «бело-синих» в первом круге. Компания Pinnacle на победу «Сельты» предлагает коэффициент 1.95. В первом туре на своём поле «кельты» должны взять три очка.