«Рейнджерс» – «Юнион Сент-Жиллуаз» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Рейнджерс» – «Юнион Сент-Жиллуаз», который состоится 09 августа 2022 года

«Рейнджерс»

Мало кто ожидал, такого серьезного поражения шотландской команды на выезде, однако это произошло и теперь на своем стадионе футболисты будут вынуждены реабилитироваться. Ситуацию облегчает отмененное правило выездного гола в прошлом году, однако разница в два мяча в пользу соперника создает большую интригу о возможностях финалиста Лиги Европы отыграться и пройти в финал квалификации.

6 августа «Рейнджерс» обыграл на своем поле «Килмарнок» в чемпионате (2:0), а 2 числа уступили на выезде «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:2) в Лиге Чемпионов.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Бельгийский клуб показал свои лучшие качества в первом поединке и существенно склонил чашу весов в свою пользу. Теперь коллективу очень важно не расслабиться и не думать о добытом преимуществе. Матч на заполненном стадионе в Глазго будет очень нервным и гостям необходимо выдержать весь поединок. В чемпионате Бельгии команда набрала только четыре очка и занимает текущее 11 место в таблице.

6 августа «Юнион Сент-Жиллуаз» крупно уступил «Мехелену» (0:3), а второго числа на своем поле одолел «Рейнджерс» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рейнджерс» – 1.68

Ничья – 3.95

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 5

Статистика

«Штурм» проиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рейнджерс» выиграл восемь из десяти домашних матчей за последнее время

«Юнион Сент-Жиллуаз» проиграл только два матча из десяти последних на выезде

Прогноз

Сделать ставку на победу «Рейнджерс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Коллектив приложит все усилия для достижения победы, однако сложно предположить сможет ли команда пройти дальше. Прогнозируем успех хозяев в 1-2 мяча.