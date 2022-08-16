«Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лестер» — «Саутгемптон», который состоится 20 августа 2022 года.

«Лестер»

«Лисы» заняли двенадцатое место в прошлом сезоне. В четырёх товарищеских матчах из шести предсезонных «Лестер» одержал победы над своими оппонентами. Открыв счёт первыми в игре с «Ноттс Каунти», команда из Лестера уступила в один мяч. Пропустив первыми два гола, «лисы» сумели свести исход матча с бельгийским клубом «Хеверли Лувен» к ничейному. С разгромной победы над «Халлом» началась победная серия «синих» из четырёх матчей подряд. «Дерби Каунти» на три гола от «Лестера» сумел ответить только одним. С разницей в один мяч был обыгран клуб «Престон». С минимальным счётом «Лестер» взял верх над «Севильей». В первом матче нового чемпионата «лисы» вели в два мяча в игре с «Брентфордом», но растеряли своё преимущество. Игра завершилась ничьёй (2:2).

Со счётом 2:4 «Лестер» проиграл в гостевой игре лондонскому «Арсеналу». «Лисы» в последней встрече с «Саутгемптоном» в мае этого года добились уверенной победы со счётом 4:1

«Саутгемптон»

«Святые» из Саутгемптона заняли пятнадцатую строчку по итогам сезона 2021/2022. «Саутгемптон» выиграл только в одном матче из пяти предсезонных. В первой игре «святые» уступили «Лейпцигу». Две игры подряд с «Аустрией Клагенфурт» и «Уотфордом» завершились с одинаковым счётом 0:0. Пропустив первыми, «красно-белые» обыграли «Монако», забив сопернику три мяча. «Саутгемптон» на два мяча от «Вильярреала» ответил только одним. В первом туре «святые» с разгромным счётом проиграли «шпорам» (1:4).

В прошлом туре «красно-белые» показали характер. Проигрывая со счётом 0:2, «Саутгемптон» сумел избежать поражения. Игра завершилась ничьёй.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 1.83

Ничья – 3.90

Победит «Саутгемптон» – 4.00

Победит «Лестер» с форой -1.5 – 2.86

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.20

Статистика

Только в двух матчах из десяти последних «Лестер» уступил.

В шести поединках за аналогичный период «святые» проиграли.

Пять матчей подряд «Саутгемптон» не выигрывает «лисов».

Прогноз

С мая месяца, когда «Лестер» обыграл «святых» со счётом 4:1 прошло не так много времени. «Лисы» вполне могут повторить успех. Компания Pinnacle на победу «Лестера» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.86.