«Лион» – «Труа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» – «Труа», который состоится 19 августа 2022 года
«Лион»
«Лион» сыграл только один тур и в тяжелой борьбе его выиграл. В команду вернулись игроки, которые пробовали себя в других топ-чемпионатах, а именно Толиссо и Лаказетт. В первом туре удалился основной вратарь команды, однако это не должно сказать на ее игре в матче с потенциальным аутсайдером Лиги 1.
5 августа «Лион» минимально обыграл «Аяччо» (2:1), а 30 июля команда сыграла вничью с «Интером» (2:2) в товарищеской игре.
«Труа»
«Труа» неудачно выступил в стартовых матчах чемпионата Франции и еще не набирал очков. Такие результаты очень разочаровывают болельщиков, которые не хотят видеть коллектив в зоне вылета. Предстоящий матч с «Лионом» будет очень непростым и любые набранные очки станут успехом для коллектива. Матч обещает быть очень интересным и не оставить равнодушным ни одного зрителя, пришедших на стадион.
14 августа «Труа» крупно проиграл «Тулузе» (0:3), а седьмого числа команда уступила «Монпелье» (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лион» – 1.32
- Ничья – 5.6
- Победит «Труа» – 8.5
Статистика
- «Лион» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Труа» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Труа» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Лион» выиграл у «Труа» девять последних матчей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Лиона» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. «Труа» находится не в лучшей форме и в выездном матче с «Лионом» у команды будет мало шансов зацепиться за результат.