«Лион» – «Труа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» – «Труа», который состоится 19 августа 2022 года

«Лион»

«Лион» сыграл только один тур и в тяжелой борьбе его выиграл. В команду вернулись игроки, которые пробовали себя в других топ-чемпионатах, а именно Толиссо и Лаказетт. В первом туре удалился основной вратарь команды, однако это не должно сказать на ее игре в матче с потенциальным аутсайдером Лиги 1.

5 августа «Лион» минимально обыграл «Аяччо» (2:1), а 30 июля команда сыграла вничью с «Интером» (2:2) в товарищеской игре.

«Труа»

«Труа» неудачно выступил в стартовых матчах чемпионата Франции и еще не набирал очков. Такие результаты очень разочаровывают болельщиков, которые не хотят видеть коллектив в зоне вылета. Предстоящий матч с «Лионом» будет очень непростым и любые набранные очки станут успехом для коллектива. Матч обещает быть очень интересным и не оставить равнодушным ни одного зрителя, пришедших на стадион.

14 августа «Труа» крупно проиграл «Тулузе» (0:3), а седьмого числа команда уступила «Монпелье» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 1.32

Ничья – 5.6

Победит «Труа» – 8.5

Статистика

«Лион» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Труа» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Труа» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Лион» выиграл у «Труа» девять последних матчей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лиона» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. «Труа» находится не в лучшей форме и в выездном матче с «Лионом» у команды будет мало шансов зацепиться за результат.