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«Лион» – «Труа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:54
«Лион» – «Труа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» – «Труа», который состоится 19 августа 2022 года

«Лион»

«Лион» сыграл только один тур и в тяжелой борьбе его выиграл. В команду вернулись игроки, которые пробовали себя в других топ-чемпионатах, а именно Толиссо и Лаказетт. В первом туре удалился основной вратарь команды, однако это не должно сказать на ее игре в матче с потенциальным аутсайдером Лиги 1.

5 августа «Лион» минимально обыграл «Аяччо» (2:1), а 30 июля команда сыграла вничью с «Интером» (2:2) в товарищеской игре.

«Труа»

«Труа» неудачно выступил в стартовых матчах чемпионата Франции и еще не набирал очков. Такие результаты очень разочаровывают болельщиков, которые не хотят видеть коллектив в зоне вылета. Предстоящий матч с «Лионом» будет очень непростым и любые набранные очки станут успехом для коллектива. Матч обещает быть очень интересным и не оставить равнодушным ни одного зрителя, пришедших на стадион.

14 августа «Труа» крупно проиграл «Тулузе» (0:3), а седьмого числа команда уступила «Монпелье» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лион» – 1.32
  • Ничья – 5.6
  • Победит «Труа» – 8.5

Статистика

  • «Лион» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Труа» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Труа» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Лион» выиграл у «Труа» девять последних матчей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лиона» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. «Труа» находится не в лучшей форме и в выездном матче с «Лионом» у команды будет мало шансов зацепиться за результат.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:09
Лион фаворит матча
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