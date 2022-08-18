«Удинезе» – «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» – «Салернитана», который состоится 20 августа 2022 года

«Удинезе»

«Удинезе» остается крепким середняком Серии А и может забрать очки у любого соперника, равно как их и подарить. Первый тур для команды сложился неудачно, ведь он проходил на выезде с чемпионом Италии. Это не должно подкосить команду и в этой игре коллектив уже считается фаворитом, попытаясь доказать свое преимущество и на футбольном поле в субботний вечер.

13 августа «Удинезе» проиграл на выезде «Милану» (2:4), а пятого числа обыграл в кубке Италии «Фералписало» (2:1).

«Салернитана»

«Салернитане» многие пророчили вылет из Серии А по разным причинам, однако команда смогла остаться и теперь постарается сыграть более удачно, чем в прошлом году и не опускаться в зону вылета надолго. В домашней встрече первого тура коллектив не сумел удержать ничейный счет и остался без очков. В игре с «Удинезе» любые набранные баллы станут хорошей добычей для футболистов гостей.

14 августа «Салернитана» проиграла на своем поле «Роме» (0:1), а седьмого числа уступила в кубке Италии «Парме» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 1.73

Ничья – 3.85

Победит «Салернитана» – 4.6

Статистика

«Удинезе» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

«Салернитана» выиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Удинезе» одержал три победы в пяти последних поединках над «Салернитаной»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Удинезе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Команда имеет хорошую статистику с «Салернитаной» и на своем поле должна набирать три очка. Прогнозируем победу «Удинезе».