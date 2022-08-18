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«Удинезе» – «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 17:57
«Удинезе» – «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» – «Салернитана», который состоится 20 августа 2022 года

«Удинезе»

«Удинезе» остается крепким середняком Серии А и может забрать очки у любого соперника, равно как их и подарить. Первый тур для команды сложился неудачно, ведь он проходил на выезде с чемпионом Италии. Это не должно подкосить команду и в этой игре коллектив уже считается фаворитом, попытаясь доказать свое преимущество и на футбольном поле в субботний вечер.

13 августа «Удинезе» проиграл на выезде «Милану» (2:4), а пятого числа обыграл в кубке Италии «Фералписало» (2:1).

«Салернитана»

«Салернитане» многие пророчили вылет из Серии А по разным причинам, однако команда смогла остаться и теперь постарается сыграть более удачно, чем в прошлом году и не опускаться в зону вылета надолго. В домашней встрече первого тура коллектив не сумел удержать ничейный счет и остался без очков. В игре с «Удинезе» любые набранные баллы станут хорошей добычей для футболистов гостей.

14 августа «Салернитана» проиграла на своем поле «Роме» (0:1), а седьмого числа уступила в кубке Италии «Парме» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Удинезе» – 1.73
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Салернитана» – 4.6

Статистика

  • «Удинезе» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах
  • «Салернитана» выиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Удинезе» одержал три победы в пяти последних поединках над «Салернитаной»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Удинезе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Команда имеет хорошую статистику с «Салернитаной» и на своем поле должна набирать три очка. Прогнозируем победу «Удинезе».

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сегодня в 18:20
Фаворит матча «Удинезе»
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