«Эспаньол» — «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1660855534

вчера, 23:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Райо Вальекано», который состоится 19 августа 2022 года.

«Эспаньол»

«Бело-синие» в прошлом сезоне чемпионата Испании заняли четырнадцатое место. Только в двух товарищеских матчах из шести предсезонных «Эспаньол» обыграл своих оппонентов. В сухую, забив пару мячей, команда одержала победу над «Монпелье». С таким же исходом завершилась встреча с французским «Лиллем». Нулевую ничью «бело-синие» раскатали с «Лас-Пальмасом» и с «Наполи». Команда с минимальным счётом уступила «Линенсе». «Брайтону» с разгромным счётом «Эспаньол» проиграл. При одном забитом мяче испанская команда пропустила пять.

В первом туре Примеры «бело-синие», проигрывая со счётом 0:2, сумели сравнять счёт в поединке с «Сельтой». Игра завершилась ничьёй (2:2).

«Райо Вальекано»

В сезоне 2021/2022 «Райо Вальекано» занял двенадцатую строчку турнирной таблицы. Из шести предсезонных товарищеских матчей в трёх «Райо» сыграл вничью со своими соперниками. В первой игре, пропустив три мяча, «пчёлы» проиграли в сухую «Фрайбургу». В следующем матче уверенно выиграли у «Шеффилд Уэнсдей». Ничейными результатами завершились встречи с «Бирмингемом», « МЮ » и «Вальядолидом». В один мяч «Райо Вальекано» одержал победу над «Леганесом».

На прошлых выходных в матче первого тура «пчёлы» раскатали нулевую ничью с «Барсой» на их поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эспаньол» – 2.39

Ничья – 3.20

Победит «Райо Вальекано» – 3.25

Победит «Эспаньол» с форой -1.5 – 4.50

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.63

Статистика

Из десяти последних матчей в двух «Эспаньол» одержал победы.

За аналогичный период «Райо» также проиграл двум соперникам.

Четыре из пяти очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов».

Прогноз

В пяти матчах подряд «пчёлы» выигрывают «бело-синих». Компания Pinnacle на победу «Райо Вальекано» предлагает коэффициент 3.25. Для «Райо» после ничьи с «Барсой» на их поле нет ничего невозможного.