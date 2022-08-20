«Динамо» Москва – «Спартак» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва – «Спартак», который состоится 20 августа 2022 года

«Динамо» Москва

«Динамо» старается стабильно набирать очки и еще не проиграло ни одного матча, тем не менее, у команды больше ничьих, чем побед. Это говорит о том, что коллектив часто не может дожать соперника. После пяти туров «Динамо» занимает шестое место с девятью очками и отстает от лидера на четыре пункта, В случае победы в этой встрече расстояние между командами сократится до одного очка.

13 августа «Динамо» Москва разошлось миром с «Краснодаром» (0:0), а седьмого числа обыграло на выезде «Крылья Советов» (2:0).

«Спартак»

«Красно-белые» начали нынешний сезон очень хорошо, особенно если сравнивать с прошлым футбольным годом. По истечении пяти туров «Спартаку» даже удается сохранять единоличное лидерство в турнирной таблице с 13 набранными баллами. Чтобы не потерять свое место, «народной команде» необходимо обыгрывать в дерби принципиального соперника и набирать полноценные три балла.

14 августа «Спартак» крупно переиграл «Сочи» (3:0), а шестого августа на выезде оказался сильнее «Урала» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Москва – 3.2

Ничья – 2.7

Победит «Спартак» – 2.3

Статистика

«Спартак» уступил только в одном матче из десяти последних во всех турнирах

«Динамо» Москва не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Спартак» выиграл три из четырех последних поединков с «Динамо» Москва

Четыре из пяти матчей между клубами на поле «Динамо» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. «Красно-белые» очень хотят как можно дольше удерживать лидерство и не пропускать вперед себя «Зенит». Предполагаем, что боевой настрой поможет гостям одержать победу.