«Наполи» – «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» – «Монца», который состоится 21 августа 2022 года
«Наполи»
Команда из Неаполя, как и каждый год заявляет о своих амбициях в борьбе за Скудетто, однако для этого им необходимо с самого начала сезона набирать максимум очков. В первом туре «Наполи» одержал уверенную победу и теперь на своем стадионе с новичком чемпионата имеет хорошую возможность продлить свой успех. Несмотря на разницу в классе команд матч обещает быть интересным и зрелищным.
15 августа «Наполи» обыграл на выезде «Верону» (5:2) в чемпионате, а шестого числа разошелся миром с «Эспаньолом» в товарищеской встрече (0:0).
«Монца»
«Монца» не смогла зацепиться за очки в первом туре Серии А, однако имеет опытных футболистов в своем составе и вполне может побороться за середину турнирной таблицы. Выездные матчи с «Наполи» являются тяжелыми для любого соперника, поэтому даже ничейный результат будет рассматриваться болельщиками и экспертами как большая неожиданность, ведь хозяева считаются большими фаворитами.
13 августа «Монца» на своем поле уступила «Торино» (1:2), а седьмого августа в кубке Италии обыграла «Фрозиноне» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 1.35
- Ничья – 5.5
- Победит «Монца» – 7.3
Статистика
- «Монца» проиграла один из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
- Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом
- «Наполи» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем поле
Прогноз
Сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команда играет дома и постарается с первых минут обзавестись преимуществом. Предполагаем, что хозяева одержат победу в 2-3 мяча.