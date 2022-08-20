«Наполи» – «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» – «Монца», который состоится 21 августа 2022 года

«Наполи»

Команда из Неаполя, как и каждый год заявляет о своих амбициях в борьбе за Скудетто, однако для этого им необходимо с самого начала сезона набирать максимум очков. В первом туре «Наполи» одержал уверенную победу и теперь на своем стадионе с новичком чемпионата имеет хорошую возможность продлить свой успех. Несмотря на разницу в классе команд матч обещает быть интересным и зрелищным.

15 августа «Наполи» обыграл на выезде «Верону» (5:2) в чемпионате, а шестого числа разошелся миром с «Эспаньолом» в товарищеской встрече (0:0).

«Монца»

«Монца» не смогла зацепиться за очки в первом туре Серии А, однако имеет опытных футболистов в своем составе и вполне может побороться за середину турнирной таблицы. Выездные матчи с «Наполи» являются тяжелыми для любого соперника, поэтому даже ничейный результат будет рассматриваться болельщиками и экспертами как большая неожиданность, ведь хозяева считаются большими фаворитами.

13 августа «Монца» на своем поле уступила «Торино» (1:2), а седьмого августа в кубке Италии обыграла «Фрозиноне» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.35

Ничья – 5.5

Победит «Монца» – 7.3

Статистика

«Монца» проиграла один из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»

Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом

«Наполи» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

Сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команда играет дома и постарается с первых минут обзавестись преимуществом. Предполагаем, что хозяева одержат победу в 2-3 мяча.