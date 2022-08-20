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«Наполи» – «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:51
«Наполи» – «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» – «Монца», который состоится 21 августа 2022 года

«Наполи»

Команда из Неаполя, как и каждый год заявляет о своих амбициях в борьбе за Скудетто, однако для этого им необходимо с самого начала сезона набирать максимум очков. В первом туре «Наполи» одержал уверенную победу и теперь на своем стадионе с новичком чемпионата имеет хорошую возможность продлить свой успех. Несмотря на разницу в классе команд матч обещает быть интересным и зрелищным.

15 августа «Наполи» обыграл на выезде «Верону» (5:2) в чемпионате, а шестого числа разошелся миром с «Эспаньолом» в товарищеской встрече (0:0).

«Монца»

«Монца» не смогла зацепиться за очки в первом туре Серии А, однако имеет опытных футболистов в своем составе и вполне может побороться за середину турнирной таблицы. Выездные матчи с «Наполи» являются тяжелыми для любого соперника, поэтому даже ничейный результат будет рассматриваться болельщиками и экспертами как большая неожиданность, ведь хозяева считаются большими фаворитами.

13 августа «Монца» на своем поле уступила «Торино» (1:2), а седьмого августа в кубке Италии обыграла «Фрозиноне» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Наполи» – 1.35
  • Ничья – 5.5
  • Победит «Монца» – 7.3

Статистика

  • «Монца» проиграла один из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
  • Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом
  • «Наполи» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

Сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команда играет дома и постарается с первых минут обзавестись преимуществом. Предполагаем, что хозяева одержат победу в 2-3 мяча.

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