АЕК – «Днепр-1» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы АЕК – «Днепр-1», который состоится 25 августа 2022 года

АЕК

АЕК Ларнака выиграл первый матч на выезде и теперь от клуба требуется аккуратно сыграть на своем поле и оформить выход в группу Лиги Европы, что станет большим достижением для команды. Чемпионат Кипра еще не начался, поэтому все официальные матчи которая команда провела, были сыграны в еврокубках. Ответный поединок обещает быть интересным и возможно хранить интригу до финального свистка.

18 августа АЕК обыграл «Днепр-1» (2:1), а 11 числа в прошлом раунде квалификации сыграл вничью с «Партизаном» (2:2).

«Днепр-1»

«Днепр-1» подходил без игровой практики к этому противостоянию и на нейтральном поле уступил в первой встрече. Теперь команде придется отыгрываться уже в Кипре, что сделать будет очень непросто. Тем не менее, у коллектива будут появляться моменты, которыми необходимо воспользоваться, чтобы иметь шансы попасть в группу Лиги Европы.

18 августа «Днепр-1» проиграл в квалификации АЕК (1:2), а второго числа команда обыграла «Бельтицы» в товарищеском матче (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит АЕК – 1.95

– 1.95 Ничья – 3.5

Победит «Днепр-1» – 3.95

Статистика

АЕК не проиграл ни одного матча из десяти последних в основное время во всех турнирах

не проиграл ни одного матча из десяти последних в основное время во всех турнирах «Днепр-1» выиграл только один матч из пяти последних

Четыре из пяти последних матчей АЕК на своем стадионе завершились исходом «обе забьют»

Прогноз