АЕК – «Днепр-1» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы АЕК – «Днепр-1», который состоится 25 августа 2022 года
АЕК
АЕК Ларнака выиграл первый матч на выезде и теперь от клуба требуется аккуратно сыграть на своем поле и оформить выход в группу Лиги Европы, что станет большим достижением для команды. Чемпионат Кипра еще не начался, поэтому все официальные матчи которая команда провела, были сыграны в еврокубках. Ответный поединок обещает быть интересным и возможно хранить интригу до финального свистка.
18 августа АЕК обыграл «Днепр-1» (2:1), а 11 числа в прошлом раунде квалификации сыграл вничью с «Партизаном» (2:2).
«Днепр-1»
«Днепр-1» подходил без игровой практики к этому противостоянию и на нейтральном поле уступил в первой встрече. Теперь команде придется отыгрываться уже в Кипре, что сделать будет очень непросто. Тем не менее, у коллектива будут появляться моменты, которыми необходимо воспользоваться, чтобы иметь шансы попасть в группу Лиги Европы.
18 августа «Днепр-1» проиграл в квалификации АЕК (1:2), а второго числа команда обыграла «Бельтицы» в товарищеском матче (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит АЕК – 1.95
- Ничья – 3.5
- Победит «Днепр-1» – 3.95
Статистика
- АЕК не проиграл ни одного матча из десяти последних в основное время во всех турнирах
- «Днепр-1» выиграл только один матч из пяти последних
- Четыре из пяти последних матчей АЕК на своем стадионе завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу АЕК Ларнака, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Команда из Кипра выглядит стабильнее своего соперника и постарается добиться еще одной победы на своем стадионе. Прогнозируем победу хозяев в этом противостоянии.